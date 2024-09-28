Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
КамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в Нижегородской области
В поселке Пикино КамАЗ сбил девятилетнего мальчика, который катался на велосипеде, ребенок погиб, сообщил главк МВД по Нижегородской области.
По предварительным данным, водитель грузовика «не убедился в безопасности маневра» и сбил ребенка. При этом водитель уехал с места ДТП, передает РИА «Новости».
В СК сообщили, что открыто уголовное дело по статье о нарушении ПДД, «повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Напомним, в Людиново в Калужской области автомобиль Lada Priora выехал на тротуар после столкновения с рейсовым микроавтобусом, жертвой ДТП стал двухмесячный ребенок.