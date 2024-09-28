КамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в Нижегородской области

Tекст: Антон Антонов

По предварительным данным, водитель грузовика «не убедился в безопасности маневра» и сбил ребенка. При этом водитель уехал с места ДТП, передает РИА «Новости».

В СК сообщили, что открыто уголовное дело по статье о нарушении ПДД, «повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Напомним, в Людиново в Калужской области автомобиль Lada Priora выехал на тротуар после столкновения с рейсовым микроавтобусом, жертвой ДТП стал двухмесячный ребенок.