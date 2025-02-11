Зачатым путем ЭКО детям после смерти отца установили право на пенсию

Конституционный суд признал право зачатых путем ЭКО детей после смерти отца на пенсию по утрате кормильца

Tекст: Вера Басилая

Конституционный суд России вынес решение, которое позволяет детям, зачатым после смерти отца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), получать пенсию по потере кормильца, передает РИА «Новости».

Дело было рассмотрено после жалобы жительницы Петербурга Марии Щаниковой, которая в 2016 году использовала репродуктивные клетки покойного мужа, для рождения детей. После его смерти и процедуры ЭКО у нее родились близнецы.

Ранее суды общей юрисдикции отказали ей в назначении пенсии, так как дети не могли находиться на иждивении покойного отца. Однако Конституционный суд признал данное решение противоречащим Конституции России, отметив, что дети не должны быть лишены социальной поддержки из-за смерти отца, которая лишила их потенциального источника средств к существованию.

Руководитель секретариата КС РФ Евгений Тарибо объяснил, что для получения пенсии необходимо установить факт отцовства, и то, что умерший отец хотел завести детей и был застрахован в Пенсионном фонде России. Законодателю рекомендовано предусмотреть для таких детей пенсию по потере кормильца или сопоставимые меры социальной поддержки.

Ранее в России после развода бывшие супруги решили обратиться в суд для раздела криоконсервированных эмбрионов, которые они оставили в клинике для процедуры ЭКО. Суд постановил эмбрион уничтожить.