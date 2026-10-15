  • Новость часаПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рукотворный коллапс на границе с Россией разоряет эстонский бизнес
    В Киеве полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию три ТЭЦ
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    Названа дата премьеры фильма про OpenAI с Юрой Борисовым
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий
    Путин заявил о прочной связи отечественного бизнеса с Россией
    Путин выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса в России
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 12:51 • Новости дня

    Депутаты настояли на двойной индексации пенсий в 2027 году

    «Единая Россия» настояла на двукратной индексации страховых пенсий в 2027 году

    В 2027 году индексация страховых пенсий пройдет дважды: 1 февраля по уровню инфляции и 1 апреля в качестве доиндексации на 3,3%, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    «Для более чем 40 млн получателей страховых пенсий предусмотрена индексация. В этот раз «Единая Россия» настаивает на индексации дважды пенсии», – заявила Бессараб, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что 1 февраля фиксированная выплата к страховой пенсии и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) увеличатся на 6,8 балла, что приведет к росту пенсий по старости в среднем более чем на 2,5 тыс. рублей. К концу 2027 года их размер достигнет почти 30 тыс. рублей.

    Вторая индексация, намеченная на 1 апреля, связана с увеличением доходов Пенсионного фонда на фоне роста заработных плат в стране. По словам депутата, ИПК будут увеличены еще на 3,3%. Кроме того, в этот же день повысят пенсии для более чем 3,5 млн получателей социальных пенсий, доведя их до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера.

    Бессараб подчеркнула, что государство выполнит все социальные обязательства в полном объеме и в срок, несмотря на санкционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.

    До того вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    Также был опубликован график выплат пенсий и пособий по регионам.

    13 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    В Госдуме назначили 145 депутатов ЕР на руководящие должности в комитетах и комиссиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума утвердила депутатов «Единой России» первыми заместителями и заместителями председателей комитетов и комиссий. Как сообщила партия, назначения получили 145 парламентариев. Решения приняты на втором пленарном заседании нижней палаты девятого созыва.

    Первыми заместителями председателей комитетов избраны 57 единороссов. В комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов эти посты заняли Светлана Бессараб, Дарья Лантратова и Владимир Сайбель. В бюджетном комитете первыми зампредами стали Ольга Ануфриева, Леонид Симановский и Глеб Хор, в комитете по энергетике – Геннадий Букаев, Павел Завальный и Юрий Станкевич, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Первыми заместителями председателя комитета по обороне назначены Андрей Красов и Дмитрий Саблин. В комитете по безопасности и противодействию коррупции эти должности получили Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Адам Делимханов, по международным делам – Андрей Климов, Дмитрий Савельев и Шамсаил Саралиев.

    Даниил Бессарабов стал первым зампредом комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Ирина Панькина – по уголовному и административному законодательству. Антон Горелкин занял аналогичный пост в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Немкин – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Госдума также утвердила заместителей председателей комитетов. В комитете по обороне ими стали Дмитрий Перминов и Эдуард Шонов. Александр Суразов назначен зампредом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, Станислав Кочев – по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    Балдан Цыдыпов вошел в число заместителей председателя комитета по науке и высшему образованию, Александра Родионова – по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Дашибал Мункожаргалов стал зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Энвер Набиев – по делам национальностей, Антон Старостин – по молодежной политике.

    В комитете по международным делам заместителями председателя избраны Светлана Журова и Вячеслав Никонов. Евгений Попов назначен зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Зураб Макиев и Александр Шелковой – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Еще 11 представителей партии получили должности в комиссиях Госдумы. Первыми зампредами стали Раиса Кармазина – в комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты, Василий Пискарев – по депутатской этике, Светлана Разворотнева – по обеспечению жилищных прав граждан, Анатолий Выборный – по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам.

    Заместителями председателей комиссий избраны Дмитрий Каденков, Евгений Казаков, Марина Секержитская, Александр Жуков, Евгений Ревенко, Александр Якубовский и Жанна Рябцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву.

    За день до этого «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов. Тогда была образована фракция «Единая Россия» в Госдуме в составе 350 депутатов.

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета

    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета за 2025 год заявил о необходимости повысить эффективность каждого государственного рубля.

    Государственная дума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладами перед парламентариями выступили министр финансов России Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, передает РИА «Новости».

    «Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

    По его словам, в настоящее время у депутатов выросла ответственность независимо от политической принадлежности, поэтому необходимо трезво оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна. Володин напомнил, что бюджеты девяностых годов ничего не решали и лишь создавали проблемы.

    Спикер нижней палаты парламента также призвал министерство финансов делать все возможное для повышения эффективности бюджетного рубля, назвав это одним из ключевых ресурсов государства. Он отдельно отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона при передаче соответствующих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минфин сконцентрировал средства бюджета на основных приоритетах.

    В понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.

    В пятницу Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на 580 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Володин поручил проверить индексацию тарифов ЖКХ в российских регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету провести анализ индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства в российских регионах.

    Председатель Госдумы поручил главе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах страны, передает РИА «Новости».

    «Ирина Михайловна, проработайте эти вопросы, посмотрите в разрезе регионов. Это повестка именно вашего комитета. А мы поддержим», – сказал Володин в ходе пленарного заседания.

    Спикер отметил, что парламент ранее наделил ФАС полномочиями по снижению тарифов. Он подчеркнул, что должностные лица, ответственные за индексацию в регионах, обязаны обосновывать свои решения.

    Кроме того, Володин предложил изучить опыт Москвы, Петербурга, Казани и Тюмени, где тепло- и водоснабжением управляют муниципальные предприятия, а не концессии. Он напомнил о поручении президента Владимира Путина контролировать обоснованность тарифов, призвав избегать демагогии и строго спрашивать с нарушителей правительственных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца тарифы ЖКХ в России были планово проиндексированы.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что платежи должны быть соизмеримы с реальными доходами граждан.

    Летом Володин сообщил, что нарушения в тарифах ЖКХ 65 регионов превысили 10 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Володин предрек Макрону и Шольцу судьбу Байдена

    Володин предрек Макрону и Шольцу политическое забвение по примеру Байдена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политические карьеры президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца закончатся забвением, как это произошло с бывшим президентом США Джо Байденом.

    Председатель нижней палаты парламента отметил, что американский политик много «наворотил», однако сейчас о нем никто не вспоминает, передает ТАСС.

    «Сейчас мы видим, что происходит в Германии, что происходит во Франции. Вот эти все «Шольцы», «Макроны» уйдут туда же, куда ушел Байден», – сказал Володин.

    Кроме того, председатель Госдумы заявил о постоянных попытках врагов дискредитировать российскую политическую систему. По его словам, оппонентов задевает тот факт, что демократия в стране опирается на волю народа, являясь более открытой и конкурентной.

    Володин подчеркнул, что противники России регулярно упрекают Москву в несоответствии неким стандартам, однако их собственные стандарты представляют собой фактическое отсутствие демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

    Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев девятого созыва с включением их имен в 22-й санкционный список Евросоюза.

    Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.

    «Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.

    Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.

    В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.

    Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Медведев призвал отказаться от термина «партия власти»
    Медведев призвал отказаться от термина «партия власти»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал отказаться от использования термина «партия власти», назвав его раздражающим и ошибочным.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал уходить от термина «партия власти». Об этом он заявил в ходе заседания федерального совета первичных отделений, передает ТАСС.

    «У нас серьезная партия, у нас с вами правящая партия. Вот сегодня тоже материал смотрел, в очередной раз нарвался на термин «партия власти». Вот не знаю, как у вас, меня это сильно раздражает. Давайте мы этот термин забудем вообще. Какая партия власти? Власть создается партией, вот это другой вопрос, и людьми, а партия власти это как будто бы партия чиновников. Но это же не так», – заявил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Медведев назвал помощь ветеранам СВО приоритетом «Единой России» на десятилетия. В тот же день он назвал победу партии на думских выборах исторической.

    Ранее председатель «Единой России» пообещал, что партия поможет ветеранам СВО освоиться в работе в Госдуме.

    Комментарии (5)
    13 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Москалькова назначена полпредом Госдумы в Конституционном суде

    Госдума назначила Татьяну Москалькову полпредом в Конституционном суде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем Государственной думы в Конституционном суде России.

    Государственная дума приняла постановление о возложении на экс-омбудсмена Татьяну Москалькову функций полномочного представителя нижней палаты парламента в Конституционном суде, передает ТАСС.

    В соответствии с регламентом должность полпреда Госдумы в суде может занять депутат, имеющий ученую степень по юридической специальности. Срок полномочий представителя не должен превышать срок работы Думы девятого созыва.

    «Когда речь зашла о новом полномочном представителе в Конституционном суде, и услышав фамилию Москальковой Татьяны Николаевны, единодушно, все в Конституционном суде высказались с позитивной точки зрения, говоря, что Татьяна Николаевна хорошо известна и взаимодействовала с Конституционным судом. И имеет там авторитет», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Ранее в мае Государственная дума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с этого поста.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 04:06 • Новости дня
    Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за предстоящего празднования Дня народного единства часть российских пенсионеров получит ноябрьские выплаты досрочно, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

    Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, передает РИА «Новости».

    Средства, которые обычно приходят 4 ноября, перечислят на банковские карты 3 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Деньги поступят автоматически, обращаться в фонд с заявлениями не потребуется.

    Почтовые отделения также начнут доставлять выплаты раньше привычного расписания. Почтальоны приступят к разносу пенсий с 3 ноября, с этой же даты деньги можно будет получить в кассе почтового отделения.

    В отдельных случаях выплаты за 4 ноября начнут поступать уже с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минтруда Антон Котяков заявил о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    Экономисты подсчитали разницу между наибольшей и наименьшей пенсией в России.

    В начале месяца был опубликован график выплат пенсий на карту и через почту в октябре.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Госдума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо

    Государственная дума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о ратификации соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо.

    Документ был подписан в Москве 12 февраля 2026 года, а на ратификацию его внес президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Соглашение направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе уважения национальных интересов, а также принципов и норм международного права. Документ устанавливает, что стороны будут осуществлять регулярный диалог по вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия.

    Договоренности предусматривают совместную работу в сфере международной безопасности, контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом. Кроме того, страны планируют развивать связи в торгово-экономической сфере, энергетике, науке, а также по линии военного и военно-технического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД анонсировал визит президента Буркина-Фасо в Москву.

    В начале месяца российское внешнеполитическое ведомство сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в столицу.

    В прошлом месяце Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об отношениях с Буркина-Фасо.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о выплатах по уходу за инвалидами I группы

    Депутат Бессараб: Выплата по уходу за инвалидами I группы входит в пенсию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что выплата по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы включена в состав пенсии и составляет 1,2 тыс. рублей.

    Как уточнила депутат, сумма в размере 1,2 тыс. рублей была включена в состав пенсии для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает Lenta.Ru.

    «Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом I группы, это сумма в размере 1,2 тыс. рублей – ее включили в состав пенсии для инвалидов, то есть фактически пенсионер ее получает в составе своей пенсии», – заявила она.

    Бессараб отметила, что договор об уходе за человеком с инвалидностью или старше 80 лет можно оформить в Социальном фонде России с любым неработающим лицом трудоспособного возраста. Она пояснила, что год такого ухода приносит гражданину 1,8 пенсионного балла.

    Кроме того, депутат уточнила, что сейчас выплата доступна любому лицу трудоспособного возраста, присматривающему за больным ребенком. Ее размер составляет 11,6 тыс. рублей, а с февраля 2027 года эта сумма будет индексироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперты разъяснили правила оформления ухода за пожилым человеком.

    В четверг специалисты подсчитали разницу между наибольшей и наименьшей пенсией в России.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства

    Соцфонд: Часть россиян досрочно получат пенсии из-за Дня народного единства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Часть российских пенсионеров получат свои выплаты досрочно в связи с предстоящим Днем народного единства, сообщили в Социальном фонде России.

    «Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Некоторым пенсионерам выплаты за праздничное 4 ноября начнутся заранее, в отдельных случаях – уже с 1 ноября. Доставка через почту продлится до 25 ноября», – заявили в пресс-службе Соцфонда, передает ТАСС.

    Граждане, которым пенсия обычно поступает на банковские карты 4 ноября, получат средства 3 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки вернется к стандартному графику.

    Досрочная выплата коснется всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и инвалидности. Деньги будут зачислены автоматически, подавать дополнительные заявления не требуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минтруда Антон Котяков рассказал о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    В начале месяца сообщалось о графике выплат пенсий в октябре 2026 года на карту и через почту.

    В прошлом месяце публиковался график начисления выплат пенсий.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 05:26 • Новости дня
    Экономист: Часть российских пенсионеров получит в декабре двойную выплату

    Экономист Балынин: Часть пенсионеров получит в декабре двойную выплату

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В декабре некоторые российские пенсионеры смогут получить сразу две страховые пенсии – за декабрь и досрочно за январь, сообщил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

    Двойная выплата ждет граждан, чей день получения пенсии выпадает на первые числа месяца, пишет ТАСС.

    «При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: а) в начале декабря – страховую пенсию за декабрь; б) в конце декабря – страховую пенсию за январь», – пояснил Балынин.

    Досрочное начисление связано с длинными новогодними выходными, которые продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

    Писать заявление для получения январской пенсии в декабре не потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.

    В августе стало известно, что средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей.

    В июле эксперты раскрыли способ работающих пенсионеров увеличить пенсионный капитал.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    В Госдуме объяснили порядок получения налогового вычета за лечение

    Депутат Куринный назвал сложные операции условием возврата 13%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, при этом за дорогостоящее лечение – 13% от всей потраченной суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ, рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

    «По обычному лечению вернуть можно до 19,5 тыс. рублей за год. По дорогостоящему – сложные операции, ЭКО, имплантация или гемодиализ – 13% от всей потраченной на него суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ», – заявил депутат Госдумы Алексей Куринный, передает РИА «Новости».

    Чтобы получить вычет за медицинские услуги, включая платные анализы и стоматологию, необходимо быть налоговым резидентом России и уплачивать НДФЛ в год оплаты лечения. Оформление возможно ежегодно или раз в три года.

    При оплате лечения за родственников требуется подтверждение родства. Самым удобным способом Куринный назвал оформление вычета через личный кабинет на сайте ФНС, где система автоматически рассчитает сумму возврата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам разъяснили причины отказа в налоговых вычетах ФНС.

    Между тем ведомство опровергло сообщения о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    Части российских пенсионеров назначили прибавку в ноябре

    Отдельным категориям пенсионеров утвердили ноябрьскую прибавку к выплатам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ноябре текущего года некоторые категории граждан получат автоматическую прибавку к пенсии без необходимости подавать заявления в профильные ведомства.

    Для отдельных категорий российских пенсионеров в ноябре предусмотрен персональный беззаявительный перерасчет выплат, при этом о всеобщей индексации речь не идет, передает RT.

    Автоматический характер предстоящего повышения означает, что гражданам не потребуется лично обращаться в государственные инстанции для получения прибавки.

    Социальный фонд России уже располагает всей необходимой информацией о получателях и произведет соответствующий перерасчет полностью самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.

    В понедельник глава Минфина Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.

    Глава Минцифры Максут Шадаев объявил о повышении комиссии «Почте России» за доставку выплат.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 07:44 • Новости дня
    В России расширили основания для высылки иностранцев с опасными болезнями

    Кабмин расширил список оснований для высылки иностранцев с опасными инфекциями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство России расширило перечень сведений, на основании которых Роспотребнадзор может принять решение о нежелательности пребывания в стране и высылке иностранцев с опасными заболеваниями, сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

    Новые нормы вступили в силу с 13 октября и направлены на реализацию закона, ужесточившего правила медицинского освидетельствования мигрантов. Изменения коснулись порядка принятия решения о нежелательности пребывания иностранцев в России из-за угрозы здоровью населения, передает ТАСС.

    «Ранее основанием для этого было медицинское заключение о наличии у человека опасного для окружающих инфекционного заболевания, включая ВИЧ-инфекцию. Теперь таким основанием может стать сообщение о выявлении такого заболевания при медосмотре или оказании медицинской помощи», – сказал Антропенко.

    Депутат подчеркнул, что исключения сделаны для действующих и бывших военнослужащих по контракту, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.

    Роспотребнадзор должен принять решение в течение 10 рабочих дней после получения медицинских данных, при необходимости срок могут продлить до 60 дней. Уведомление направляется по месту пребывания иностранца, после чего он обязан выехать из страны, иначе ему грозит депортация. Решение может быть отменено при предоставлении документов об излечении.

    С 1 сентября в России сократился с 90 до 30 дней срок, в течение которого мигранты должны пройти обследование на опасные инфекции и наркотики. Процедуру теперь могут проводить только уполномоченные государством организации, а оплачивать ее обязаны сами иностранцы или их работодатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. До этого Госдума одобрила штрафы для иностранцев за отказ от медосмотра. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил об обязанности приезжих знать русский язык и соблюдать законы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев призвал отказаться от термина «партия власти»
    «Газпром» объявил о готовности к зиме
    Мерц отверг идею передать активы России под контроль США
    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных
    Губернатор Середюк предложил размещать дата-центры в угольных карьерах
    Спецпосланник США предложил провести матч со сборной России по футболу

    Цены на газ душат Европу

    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации