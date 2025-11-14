Вакансию и.о. Бабы Яги с окладом 250 тыс. рублей открыли в Сочи

Tекст: Дарья Григоренко

Сообщение о необычной вакансии появилось в Telegram-канале тематического парка. В парке отмечают, что новому сотруднику предстоит поддерживать «сказочный беспорядок в избушке, пугать гостей на аттракционах и держать в узде Змея Горыныча», чтобы тот «не выгорел огнедышащий», передает РИА «Новости».

Работа предполагает сменный график – два через два дня, смена длится 11 часов. В обязанности будущего и. о. Бабы Яги войдет не только взаимодействие с посетителями, но и контроль за ключевыми показателями эффективности своих «подчиненных»: Кощея, Лешего и Кикиморы.

Еще одно условие – необходимость вести тематический Telegram-канал и отвечать на главный вопрос гостей: «А вы настоящая?» Помимо высокой зарплаты, работодатели обещают предоставить жилье – «избу», о чем также сказано в публикации на hh.ru.

