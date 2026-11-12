Социальный фонд сообщил об увеличении фиксированной части пенсии с февраля

Соцфонд сообщил об увеличении фиксированной части пенсии с февраля

Tекст: Катерина Туманова

«После февральского повышения фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится до 10,2 тыс. рублей. Это напрямую повлияет на размер надбавок для отдельных категорий пенсионеров», – сообщил Социальный фонд России.

Там уточнили, что с учетом повышения фиксированная выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тыс. рублей в месяц. Кроме того, индексация повысит размеры надбавок за северный и сельский стаж, а также за содержание близких родственников.

В ведомстве напомнили, что в 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы в два этапа: с 1 февраля на 6,8% с учетом инфляции и с 1 апреля на 3,3% в зависимости от роста доходов бюджета.

В результате двойного повышения средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей. Индексация затронет и работающих пенсионеров.

Социальные пенсии традиционно проиндексируют с 1 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд сообщил о планах повысить страховые пенсии граждан в 2027 году в два этапа.

В октябре глава Социального фонда Чирков сообщил об увеличении средней страховой пенсии по старости до 30 тыс. рублей в 2027 году.

Средняя пенсия в России выросла почти на 10 тыс. рублей за пять лет.

