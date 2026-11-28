Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
В России объявили о создании единой базы кодов мобильных устройств
В России утвердили запуск единой базы кодов мобильных телефонов
Единая база уникальных номеров мобильных устройств с поддержкой сотовой связи заработает в России с 1 марта 2027 года, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
Нововведение реализуется в рамках второго комплексного закона о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников, передает РИА «Новости».
«С 1 марта 2027 года во исполнение второго комплексного законопроекта о борьбе с мошенничеством в России появится единая база IMEI-номеров. IMEI – это уникальный 15-значный номер устройств, например, мобильного телефона, планшета или же умных часов», – заявил Боярский.
Парламентарий пояснил, что данный заводской код невозможно удалить, он позволяет оператору однозначно идентифицировать гаджет.
По мнению депутата, создание реестра поможет многократно снизить число краж устройств, поскольку их станет гораздо сложнее перепродавать.
Ранее закон о соответствующих антимошеннических мерах подписал президент Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Госдуме рассказали о возможности установить самозапрет на входящие вызовы из-за рубежа. Минцифры разработало критерии для включения номеров мошенников в ГИС «Антифрод».
Президент Путин подписал документ о введении «тревожной кнопки» на портале «Госуслуги» и об обязанности операторов связи блокировать номера мошенников.