Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Генсек ОДКБ отверг постановку вопроса об исключении Армении
Генсек ОДКБ: Вопрос об исключении Армении из организации не ставится
Вопрос об исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не ставится, несмотря на ограничение ее прав, заявил генеральный секретарь объединения Таалатбек Масадыков.
«При этом вопрос об исключении Армении из ОДКБ не ставится, и она сохраняет гарантии коллективной безопасности», – заявил он ТАСС.
Масадыков пояснил, что решение о применении к Армении статьи 25 Устава ОДКБ стало вынужденной мерой, продиктованной требованиями финансовой дисциплины.
Ереван прекратил перечислять членские взносы с 2024 года, а задолженность свыше двух лет влечет ограничение права голоса и права выдвигать кандидатов на квотные должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД Армении Костанян сообщил о намерении Еревана оздоровить двусторонние связи с Россией.
В начале месяца генсек ОДКБ Масадыков уже заявил об отсутствии обсуждения вопроса об исключении Армении из объединения на саммите.
При этом участники саммита ОДКБ в Москве приняли решение лишить Армению права голоса.