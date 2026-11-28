Генсек ОДКБ: Вопрос об исключении Армении из организации не ставится

Tекст: Катерина Туманова

«При этом вопрос об исключении Армении из ОДКБ не ставится, и она сохраняет гарантии коллективной безопасности», – заявил он ТАСС.

Масадыков пояснил, что решение о применении к Армении статьи 25 Устава ОДКБ стало вынужденной мерой, продиктованной требованиями финансовой дисциплины.

Ереван прекратил перечислять членские взносы с 2024 года, а задолженность свыше двух лет влечет ограничение права голоса и права выдвигать кандидатов на квотные должности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД Армении Костанян сообщил о намерении Еревана оздоровить двусторонние связи с Россией.

В начале месяца генсек ОДКБ Масадыков уже заявил об отсутствии обсуждения вопроса об исключении Армении из объединения на саммите.

При этом участники саммита ОДКБ в Москве приняли решение лишить Армению права голоса.