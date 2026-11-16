Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
МВД напомнило о праве россиян иметь два загранпаспорта
МВД: Россияне могут иметь два загранпаспорта одновременно
Граждане России с 2015 года могут иметь одновременно два заграничных паспорта, однако второй документ обязательно должен быть биометрическим, сообщили в пресс-службе МВД.
«С 2015 года любой гражданин Российской Федерации может иметь два заграничных паспорта одновременно, у каждого из которых свой срок действия», – цитирует ведомство РИА «Новости».
В министерстве подчеркнули, что второй паспорт может быть только нового образца, то есть содержать электронный носитель информации с биометрическими данными.
Такая необходимость может возникнуть, если гражданину нужно сохранить действующие визы в документе, где закончились пустые страницы, или если ему необходимо выехать за границу в момент, когда первый паспорт находится в консульстве на оформлении визы, пояснили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД перечислило пять оснований для замены заграничного паспорта, включая нехватку свободных страниц. В апреле МВД рассказало о возможности получения второго загранпаспорта нового образца.