В МВД сообщили о возможности получения двух загранпаспортов россиянами

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пресс-службе МВД России заявили, что граждане России имеют право получить второй заграничный паспорт, передает РИА «Новости». Как пояснили в ведомстве, второй документ может быть выдан в период действия первого паспорта, но он должен быть нового образца, то есть содержать электронный носитель информации.

Уточняется, что паспорт нового поколения оформляется на 10 лет и включает запись персональных и биометрических данных владельца. В частности, в электронный носитель вносятся изображение и отпечатки двух указательных пальцев заявителя. Данная мера направлена на усиление защиты документа.

При подаче заявления на получение загранпаспорта нового образца гражданина фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Однако отпечатки берут только у россиян, достигших возраста 12 лет.

