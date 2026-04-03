В МВД сообщили о возможности получения двух загранпаспортов россиянами
Граждане России могут иметь два загранпаспорта, один из которых будет нового образца – с электронным носителем информации, рассказали в пресс-службе МВД России.
В пресс-службе МВД России заявили, что граждане России имеют право получить второй заграничный паспорт, передает РИА «Новости». Как пояснили в ведомстве, второй документ может быть выдан в период действия первого паспорта, но он должен быть нового образца, то есть содержать электронный носитель информации.
Уточняется, что паспорт нового поколения оформляется на 10 лет и включает запись персональных и биометрических данных владельца. В частности, в электронный носитель вносятся изображение и отпечатки двух указательных пальцев заявителя. Данная мера направлена на усиление защиты документа.
При подаче заявления на получение загранпаспорта нового образца гражданина фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Однако отпечатки берут только у россиян, достигших возраста 12 лет.
Ранее прокуратура предупредила об обещающих загранпаспорт за три дня мошенниках.
