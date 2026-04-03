Камбоджа призвала Таиланд восстановить стабильность на границе после конфликта
Камбоджа вновь обращается к Таиланду с призывом уважать перемирие, заключенное сторонами после пограничного конфликта прошлого года, проявить добрую волю и честностью с тем, чтобы полностью восстановить мир, поддерживать долгосрочную стабильность и безопасность вдоль общей границы, заявила пресс-секретарь министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат.
Комментарий Сочхеат прозвучал после сообщений тайских военных в соцсетях о размещении бронетехники и усилении блокпостов в районе Осмач. Таиланд объяснил эти меры якобы провокационными действиями Камбоджи. Камбоджа считает эту территорию своей и называет ее «незаконной оккупированной тайскими силами».
Сочхеат подчеркнула, что обвинения в провокациях «совершенно неверны и необоснованны». По ее словам, камбоджийские военные строго соблюдают дисциплину, директивы руководства и профессиональные стандарты, действуя сдержанно и ответственно при защите суверенитета.
Министерство обороны Камбоджи подтвердило приверженность двусторонним соглашениям с Таиландом, включая Совместное заявление третьего специального заседания Генерального пограничного комитета от 27 декабря 2025 года и Совместную декларацию о мирном соглашении от 26 октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о мерах по восстановлению мира на спорной приграничной территории.
Армия Таиланда обвинила Камбоджу в установке противопехотных мин на таиландской территории, что нарушает соглашение о прекращении огня и мешает мирному процессу.
Правительство Таиланда предупредило о возможной крупной военной операции Камбоджи в приграничных районах перед началом переговоров по урегулированию конфликта.