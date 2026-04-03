Камбоджа призвала Таиланд восстановить стабильность на границе после конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Камбоджа обратилась к Таиланду с призывом сохранять стабильность и безопасность на совместной границе, передает ТАСС. Пресс-секретарь министерства национальной обороны Камбоджи Мали Сочхеат заявила, что страна ожидает от Таиланда уважения перемирия, заключенного после пограничного конфликта прошлого года, и призывает проявить добрую волю для восстановления мира.

Комментарий Сочхеат прозвучал после сообщений тайских военных в соцсетях о размещении бронетехники и усилении блокпостов в районе Осмач. Таиланд объяснил эти меры якобы провокационными действиями Камбоджи. Камбоджа считает эту территорию своей и называет ее «незаконной оккупированной тайскими силами».

Сочхеат подчеркнула, что обвинения в провокациях «совершенно неверны и необоснованны». По ее словам, камбоджийские военные строго соблюдают дисциплину, директивы руководства и профессиональные стандарты, действуя сдержанно и ответственно при защите суверенитета.

Министерство обороны Камбоджи подтвердило приверженность двусторонним соглашениям с Таиландом, включая Совместное заявление третьего специального заседания Генерального пограничного комитета от 27 декабря 2025 года и Совместную декларацию о мирном соглашении от 26 октября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о мерах по восстановлению мира на спорной приграничной территории.

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в установке противопехотных мин на таиландской территории, что нарушает соглашение о прекращении огня и мешает мирному процессу.

Правительство Таиланда предупредило о возможной крупной военной операции Камбоджи в приграничных районах перед началом переговоров по урегулированию конфликта.