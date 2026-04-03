Tекст: Дмитрий Зубарев

Кимаковский сообщил, что украинские войска предприняли попытку штурмовать позиции российских военных в районе Красноармейска с использованием американского танка Abrams, передает ТАСС.

«Встречные бои в районе Гришина и Сергеевки. Это уже наше донецкое направление. Это в район Красноармейска, где они (ВСУ) пробовали провести механизированный штурм буквально вот на днях с использованием в том числе и танка Abrams», – сообщил Кимаковский.

Он отметил, что атака украинских войск была сорвана российскими силами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Красноармейском направлении украинская армия предприняла неудачную попытку контратаки в тумане с участием колонны бронетехники, включая танк Abrams.

Командир роты 30-й мотострелковой бригады Геннадий Дорошев заявил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать в районе Красноармейска, где все атакующие группы своевременно уничтожаются российскими военными.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском направлении, в ходе которых российские войска отразили атаки ВСУ и добились успехов южнее выступа в районе Новоалексеевки.