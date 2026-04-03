Кимаковский сообщил о провалившемся штурме ВСУ с танком Abrams
Украинские войска под Красноармейском пытались штурмовать российские позиции, в том числе с использованием танка Abrams, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Встречные бои в районе Гришина и Сергеевки. Это уже наше донецкое направление. Это в район Красноармейска, где они (ВСУ) пробовали провести механизированный штурм буквально вот на днях с использованием в том числе и танка Abrams», – сообщил Кимаковский.
Он отметил, что атака украинских войск была сорвана российскими силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Красноармейском направлении украинская армия предприняла неудачную попытку контратаки в тумане с участием колонны бронетехники, включая танк Abrams.
Командир роты 30-й мотострелковой бригады Геннадий Дорошев заявил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать в районе Красноармейска, где все атакующие группы своевременно уничтожаются российскими военными.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском направлении, в ходе которых российские войска отразили атаки ВСУ и добились успехов южнее выступа в районе Новоалексеевки.