  • Новость часаУшаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французские военные предчувствуют свою гибель на Украине
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Покупательница квартиры Долиной потребовала вернуть ей жилье
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Каллас пообещала Армении 15 млн евро перед выборами
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз даёт Москве время военным путём сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    6 комментариев
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    6 комментариев
    3 декабря 2025, 06:12 • Новости дня

    ВСУ безуспешно пытались контратаковать у Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, рассказал командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Геннадий Дорошев с позывным «Лом».

    По его словам, ВСУ предпринимают попытки контратаковать позиции российских войск в районе Красноармейска, передает РИА «Новости».

    «Противник, конечно, пытается что-то какие-то непонятные контратаки совершать. Противник уничтожается полномерно. Пытается по погоде, по туману тоже завести какие-то свои группы, двоечки, троечки», – заявил «Лом».

    Дорошев также отметил, что все атакующие группы противника своевременно выявляются и уничтожаются российскими военными. По его словам, эффективность подобных попыток противника остается крайне низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в контроле над Красноармейском. Глава государства отметил стратегические преимущества города для России. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, освободившие Красноармейск.

    2 декабря 2025, 10:25 • Новости дня
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Эксперт: Большая группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе отступления из Красноармейска бойцы ВСУ пытались спастись через канализационные коллекторы, что привело к массовой гибели, сообщили эксперты.

    Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что боеспособных подразделений ВСУ в Красноармейске уже давно не существует, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, украинское командование бросило многих военных на произвол судьбы, и большое количество бойцов получили тяжелые ранения и находятся без какой-либо помощи.

    Эксперт сообщил, что остатки украинских формирований, охваченные паникой, пытались покинуть город через подземные коммуникации, что привело к трагическим последствиям.

    По его словам, оставшиеся боевики прячутся в канализационных коллекторах, пытаются выбраться через канализационные трубы из города, что у них не получается.

    «Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», – заявил Иванников. Он отметил, что данная ситуация наглядно показывает упадок морального состояния и разрушение системы управления в ВСУ.

    По мнению эксперта, руководство украинской армии и командующий Александр Сырский скрывают реальное положение дел от политического руководства из-за опасения последствий. Это приводит к задержке принятия решений и новым жертвам. «Сырский не может объективно докладывать информацию Зеленскому, так как боится его значительно больше, нежели потерять боевиков в Северске. Информация предоставляется только угодная Киеву», – подчеркнул Иванников.

    Он также указал, что многие бойцы ВСУ отказываются сдаваться из-за страха перед преследованиями со стороны силовых структур Киева в отношении их родственников. Как пояснил Иванников, бойцы опасаются не российского плена, где соблюдаются нормы международного права, а возможных расправ и давления на родных на Украине.

    Военный аналитик Евгений Михайлов добавил, что в Красноармейске зафиксированы случаи массовой сдачи украинских солдат в плен. Михайлов подчеркнул, что к тем, кто добровольно сдается, в российском плену относятся согласно Женевским конвенциям, и проблем у них не возникает.

    Ранее президент России Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил Путину, что ВСУ отправляют под пули мобилизованных, а националистические батальоны отказываются участвовать в этих операциях.

    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве.

    Комментарии (22)
    2 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Военный эксперт Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»

    Кнутов: Путин применил против ВСУ прием «психологического дзюдо»
    @ ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, а не жизни военных ВСУ. На этом фоне Владимир Путин применил прием «психологического дзюдо», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Глава государства назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

    «Владимир Путин продолжает обращаться к простым украинцам», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Он напомнил заявление президента, сделанное им в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад», о том, что «люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках и не думают о простых солдатах». Нынешние слова российского лидера о «рабоче-крестьянской» украинской армии – еще один прием «психологического дзюдо».

    По оценкам собеседника, такие обращения уже приносят плоды. «Самое главное, что на Украине постепенно начинают происходить изменения в настроениях жителей. Важный индикатор – показатель сдачи в плен. Мы видим, что добровольно складывают оружие буквально взводами – по 20-30 человек. Это свидетельствует о переломе в сознании той самой «рабоче-крестьянской» армии», – считает Кнутов.

    Вместе с тем, процесс сдачи в плен бойцов ВСУ осложнен действиями украинского руководства, добавил он, указав на стреляющих в спины сдающихся заградотряды, а также дроноводов, выбивающих своих же. «Кроме того, киевские власти выстроили систему, при которой после обмена пленными начинается разбирательство, как украинец оказался в российском плену. Одно дело – при ранении, другое – добровольная сдача. Последним грозят повторной отправкой на фронт в качестве штурмовиков, а также лишением их семей любых выплат и льгот», – детализировал спикер.

    «Руководству Украины безразличны жизни военных. Того же Владимира Зеленского сейчас больше всего волнует его личная судьба, поэтому он ездит по Европе: то встречается с Эммануэлем Макроном для того, чтобы тот позвонил Стиву Уиткоффу и замолвил за Киев словечко перед переговорами Путина и американской делегации, то отправляется в Ирландию выпрашивать деньги. То есть слова президента России подтверждаются конкретными делами и поведением Зеленского», – акцентировал аналитик.

    Еще один индикатор смены настроений – это публикации в украинской блогосфере, продолжил эксперт. «Те, кто прежде активно призывал воевать до последнего украинца, постепенно меняют риторику. Связано это с неудачами, которые терпят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения», – пояснил Кнутов. Так, в Димитрове (Мирнограде) заблокированы от полутора до двух тысяч украинских солдат. «Это фактически полк», – уточнил собеседник.

    По его словам, после освобождения Красноармейска (Покровска) в течение двух недель у украинской группировки в Димитрове закончатся боеприпасы и продовольствие. «В такой ситуации противник обречен либо на смерть, либо на сдачу в плен. Наши бойцы продолжат выполнят поставленную задачу», – подчеркнул спикер. Со взятием же Красноармейско-Димитровской агломерации ВС России смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

    «Вырисовывается следующая картина: после освобождения Северска у нас появится возможность двигаться на агломерацию с востока на запад – речь идет о 50 километрах мощнейших укреплений, участок крайне сложный. Еще одно направление движения – с юга, от Доброполья, на запад. Так мы сможем окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фактически с тыла. Противник по этой причине перебрасывал огромные силы, пытаясь оставить за собой Добропольский выступ», – детализировал Кнутов.

    Если говорить об успехах ВС России в Харьковской области, то освобождение Волчанска и ранее Купянска – это задел по созданию буферной зоны, продолжил он. Собеседник напомнил о поставленной президентом задаче – защитить приграничные области. «Поскольку у Украины большое количество дальнобойного оружия и дронов, буферная зона должна быть не менее 100 километров. Если так сложится ситуация, то речь пойдет и о Харькове – исконно русском городе, жители которого, к слову, ранее уже высказывались за вхождение в состав нашей страны», – заключил эксперт.

    Напомним, Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск на СВО. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рабочий визит верховного главнокомандующего состоялся вечером 30 ноября.

    Начальника Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении городов Красноармейск (Покровск) ДНР и Волчанск Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях, сообщила пресс-служба Кремля. Как отметили в Минобороны, глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военных со взятием Волчанска, отметив, что это «создает условия для продвижения всей группировки войск». 

    Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, в свою очередь, доложил о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.

    Путин поинтересовался у командующего войсками группировки «Центр», правильно ли он понял, что командование ВСУ пыталось отбить у ВС России Красноармейск, понимая, что это уже невозможно, «бросая новые и новые подразделения практически на убой». Услышав утвердительный ответ Солодчука, президент заявил: «Это – трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве».

    Он добавил, что киевским властям нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули. «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев сообщил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

    Отметим, Минобороны в сводке о ситуации в зоне СВО от 2 декабря подтвердило освобождение Красноармейска, Волчанска, а также сообщило об освобождении двух поселков возле Гуляйполя – Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.

    Комментарии (9)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине

    Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио с переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине заняли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, фактически лишив полномочий Марко Рубио, пишет британская газета Times.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вытеснили с переговорного процесса по Украине госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times. Издание отмечает, что Рубио ранее был известен как представитель, благосклонно настроенный к Киеву.

    Также сообщается, что Рубио участвовал в переработке плана по урегулированию, который изначально был согласован между Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября.

    План включает 28 пунктов, направленных на урегулирование ситуации на Украине. Times подчеркивает, что роль Рубио в этом процессе стала менее значимой после согласования документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Белом доме заявили о значительной доработке мирного соглашения по украинскому урегулированию.

    Во Флориде прошли переговоры США и Украины, которые политолог Скачко назвал «флоридским междусобойчиком» Рубио и Умерова.

    Президент России Владимир Путин начнет переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник после 17.00, и по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они продлятся столько, сколько потребуется.


    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, завершилась около полуночи почти через пять часов после начала

    «Встреча завершилась только что», – написал после полуночи в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам о том, что стороны на переговорах обсуждали не формулировки, а суть, в том числе в отношении территориальных вопросов.

    «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. И продолжалась не пять минут, а пять часов. Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшего совместной работы», – сказал помощник президента.

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом по мирному урегулированию на Украине прибыл в американское посольство в Москве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, один из участников переговоров, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети о том, как прошла встреча.

    «Продуктивно», – подписал он фото с переговоров, размещенные в соцсети Х.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России.

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 09:27 • Новости дня
    Военкор рассказал о значении освобождения Волчанска

    Военкор Коц: Освобождение Волчанска частично решает задачу создания буферной зоны

    Военкор рассказал о значении освобождения Волчанска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Волчанска позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями, открывает возможности для дальнейшего наступления на Харьков, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Освобождение Волчанска дает России возможность не только создать буферную зону между Харьковской и Белгородской областями, но и усложняет для противника обстрелы Белгородской области дроном и артиллерией, написал Коц в Telegram-канале.

    «Чтобы надежно обезопасить нашу территорию, фронт надо двигать южнее», – сообщил военкор.

    По словам Коца, с точки зрения военно-стратегической значимости, Волчанск называют ключом к междуречью Северского Донца и Оскола. В этом районе вплоть до Великого Бурлука нет серьезных оборонительных укреплений, что делает продвижение группировки «Север» более стабильным. Если наступление в районе Волчанска поддержит продвижение с направления Купянска, значительная часть Харьковской области может оказаться отрезанной от других территорий Украины, считает военкор.

    Коц отметил, что в перспективе захват Волчанска открывает возможность для давления непосредственно на Харьков. Он считает, маловероятным, что ВС России будет брать город, но приближение российской армии позволяет наносить удары по важным военным объектам в Харькове, в том числе уничтожать склады, укрепления и позиции украинских дальнобойных средств HIMARS.

    Бои за Волчанск шли с мая 2024 года – российская армия закрепилась на окраинах города во время нового наступления в Харьковской области. ВСУ стянули сюда лучшие подразделения, однако группировка «Север» смогла создать превосходство в воздухе на малых высотах и вытеснить противника из городской застройки.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск и получил доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении Волчанска в Харьковской области, и объяснил, что этот шаг открывает новые возможности на фронте.

    ВСУ потеряли более 23 тыс. солдат при освобождении Волчанска силами ВС России.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные полностью удерживают обе части Купянска, включая центр города, расположенный на правом берегу реки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что обе части города Купянска находятся под контролем российской армии, передает ТАСС.

     «Купянск состоит из двух частей – одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть – на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком»,– пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а город находится под контролем российских вооруженных сил.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье
    Российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейск, «Север» освободил Волчанск в Харьковской области, а подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Белозерского, Гришино, Димитрова, Ровного, Родинского, Светлого, Шевченко в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 495 военнослужащих и шведский бронетранспортер Viking.

    Подразделениями группировки «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ возле Вильчи.

    А на Сумском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Алексеевкой, Андреевкой, Варачино, Кондратовкой, Конотопом, Рыжевкой, Садками и Хомино.

    При этом ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков ВСУ около Гуляйполя и Зализничного Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 265 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777 и склад материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Богуславки, Куриловки, Кучеровки, Новоплатоновки Харьковской области, Дробышево и Яровой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены 13 станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Закотного, Константиновки, Краматорскв Резниковки, Северска, Славянска и Червоного ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, четыре бронемашины, включая британский Mastiff». Уничтожены станция РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ под Магдалиновкой, Новобойковским Запорожской области и Никольским Херсонской области.

    Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, шесть станций РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области

    Кроме того начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года  освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Кибергруппа Beregini назвала причастных к атаке на танкеры в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по миру на Украине

    Ушаков сообщил о еще четырех полученных от США документах по Украине
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона в ходе переговоров ознакомилась с документом по Украине из 27 пунктов, а также получила еще четыре документа, суть которых обсуждалась с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона с американскими коллегами обсудила  содержание тех проектов и документов, которые были переданы американцами. Конкретные формулировки не обсуждались, обсуждалась суть, заложенная в представленных документах.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия», – заявил Ушаков в ходе беседы с журналистом, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

    Он добавил, что обсуждались и территориальные проблемы, без которых Россия не видит решение кризиса. Подробности Ушаков озвучивать не стал, сославшись на договоренность с американцами пока не раскрывать суть переговоров.

    «Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно», – сказал помощник российского президент. – «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером».

    Ушаков подчеркнул, что, несмотря на пока еще отсутствующий компромиссный вариант  плана по Украине, процесс мирного урегулирования «точно не стал дальше».

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что плацдарм в Красноармейске предоставляет Вооруженным силам РФ возможность быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Вооруженные силы России получили возможность наступать из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, передает РИА «Новости».

    «Отсюда (из Красноармейска – ред.), с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтут наиболее перспективными генеральные штабы», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска.  Появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Минобороны показало видео освобождения Доброполья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России представило видео, на котором военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» освободили населенный пункт Доброполье в Запорожской области.

    По информации ведомства, подразделения продвинулись вдоль правого берега реки Гайчур, расширяя зону контроля и очищая междуречье. По информации из Telegram-канала Минобороны, под контроль взят крупный оборонительный узел площадью более 18 кв. км с системой обороны, куда входили противотанковый ров, заграждения из тетраэдров, а также различные взрывные и невзрывные барьеры.

    Сообщается, что наступление группировки «Восток» велось с двух направлений. Это не позволило противнику маневрировать, и, в конечном счете, он покинул часть укреплений без попыток дать отпор. В результате боев на этом участке противник потерял более 15 единиц техники и значительное число личного состава.

    Напомним, российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев сообщил, что появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО

    Вучич: В случае превентивных ударов НАТО Москва ответит несравнимо жестче

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что победы российской армии усиливают напряженность внутри руководства НАТО и вызывают опасения по поводу дальнейших шагов альянса.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что успехи российских войск в районах Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, а также под Северском и Константиновкой становятся все более очевидными даже для руководства НАТО. По его словам, такие успехи вынудили альянс признать достигнутые Россией рубежи, передает ТАСС.

    Вучич выразил мнение, что растущая нервозность в руководстве альянса связана именно с ходом боевых действий, и подчеркнул, что неизвестно, к чему может привести данная ситуация. «Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет, и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться», – заявил он.

    Президент Сербии предупредил о большой опасности возможных превентивных ударов по России со стороны НАТО, назвав это реальным сценарием, к которому стороны активно готовятся. Он добавил, что ответ Москвы может быть намного жестче, чем любой из известных военных ответов, включая применение тактического ядерного оружия.

    Вучич напомнил, что пока Москва сохраняла сдержанность, относясь к украинцам как к друзьям и братьям. При этом он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в конфликт, и назвал происходящее «братоубийственным конфликтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич отметил, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Кроме того, президент Сербии заявил, что Европа пытается создать «железный занавес» против России.

    Власти Сербии подчеркнули, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового

    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового от ВСУ

    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, что освобождение Купянска-Узлового от ВСУ может завершиться уже через несколько дней.

    Территория Купянска-Узлового будет полностью освобождена от украинских вооруженных сил в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе, передает ТАСС. Глава государства сообщил, что освобождение населенного пункта – вопрос нескольких суток.

    Путин отметил: «Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем». Он подчеркнул, что российские войска продолжают успешное продвижение на этом направлении.

    Ожидается, что контроль над этим населённым пунктом позволит улучшить позиции России на этом участке фронта. Подробности о ходе операции пока не раскрываются.

    Напомним, российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, в частности, они освободили Васюковку и Иванополье в ДНР.

    Российские военные в зоне СВО освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Ушаков: Компромиссного варианта по итогам переговоров в Кремле пока нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, но некоторые американские наработки, выглядят приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы [президенту США Дональду] Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 06:43 • Новости дня
    Солдаты ВСУ пожаловались на невозможность сбежать из Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ в Гуляйполе жалуются на невозможность покинуть город. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в радиусе десятков километров вокруг Гуляйполя не осталось безопасных районов.

    По его словам, ВСУ жалуются на невозможность сбежать из Гуляйполя, так как все находится под огневым контролем ВС России, передает ТАСС. «Да и некуда им бежать, если верить противнику, потому как в радиусе десятков километров вокруг города безопасных мест для ВСУ не осталось, идти не куда», – подчеркнул Кимаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кулеба спрогнозировал Украине тактическое поражение
    Кибергруппа Beregini назвала причастных к атаке на танкеры в Черном море
    Голикова назвала востребованные профессии ближайших лет
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан
    Глава OpenAI Альтман объявил в компании режим «красного кода»
    Пассажиры отказались выходить из севшего не в том аэропорту самолета

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации