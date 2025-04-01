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    Удар Трампа по российской нефти вызовет глобальный торговый кризис
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиций силы
    Президент Финляндии призвал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    Соратник Ле Пен объявил манифестации протеста во Франции
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Польша предъявила обвинения 43 российским экспертам по делу о Смоленской катастрофе
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 13:45 • Новости дня

    ВСУ не смогли прорвать оборону на красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно отразили атаки ВСУ на красноармейском направлении, где велись ожесточенные бои, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

    По его словам, российские войска успешно отразили попытки украинских вооруженных сил устранить выступ на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), передает «ТАСС». Кимаковский добавил, что тяжелые бои продолжаются на покровском и красноармейском направлениях, где происходят встречные столкновения с противником.

    Он подчеркнул, что российские войска продемонстрировали «очень отважное» сопротивление в районе Красноармейска, что позволило не только удержать позиции, но и добиться успехов южнее этого выступа, в Новоалексеевке. Там российские силы не только освободили территорию, но и серьезно контролируют противника, выбивая его из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, советник отметил улучшения в выравнивании линии фронта между Димитровым и Дзержинском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в Донецкой Народной Республике. Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Российские РЭБ мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки.

    1 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Китай считает необходимым устранить причины украинского кризиса и стремится к справедливому и долгосрочному мирному соглашению, заявил глава МИД Китая Ван И.

    Ван И заявил, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса через «диалог и переговоры». Также Пекин поддерживает «достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон» мирного соглашения. Соглашение должно быть «справедливым, долгосрочным, обязывающим». Китай считает, что это откроет путь к достижению «по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И прибыл в Россию с официальным визитом. Он заявил, что позиции России и Украины значительно расходятся по ключевым вопросам урегулирования конфликта, и путь к восстановлению мира пока далек. Также сообщалось, что

    Коментарии (18)
    31 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Де-факто The New York Times относится к партийной прессе демократов. Публикуя материал о вовлеченности США в конфликт на Украине, газета пытается снять ответственность за поражения с администрации Джо Байдена и выставить виноватыми украинское руководство, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее газета NYT раскрыла роль Вашингтона в операциях ВСУ.

    «Для американской прессы привычно подводить итоги вовлечения США в те или иные конфликты по всему миру», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил про «огромное количество» разоблачений в коррупции, халатности и разгильдяйстве в Афганистане. «Например, были отчеты аудиторов. Эти и другие документы, называемые Afghanistan Papers, также публиковались в СМИ», – уточнил собеседник.

    По его оценкам, NYT, как и другие издания, на протяжении многих лет будут подводить итоги неудачной попытки противостояния с Россией на Украине. «Я не думаю, что цель этой статьи – сорвать переговоры. Это скорее попытка обелить тех персонажей, которые упоминаются в материале, в частности Марка Милли. Ему сейчас грозит расследование в Штатах, а команда Дональда Трампа хочет лишить его генеральского звания», – рассуждает аналитик.

    Снять с себя ответственность надеются и другие аппаратчики Джо Байдена, продолжил Дудаков. «Иными словами, они обвиняют во всех поражениях на Украине политическое руководство Киева в лице Владимира Зеленского, а также военную «верхушку» в лице Валерия Залужного», – уточнил спикер.

    Он усомнился, что эти стремления увенчаются успехом для предыдущей администрации США. «Все отлично понимают, что Штаты были очень плотно вовлечены в конфликт, и расследование NYT это лишь подтверждает», – акцентировал Дудаков.

    Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «The New York Times де-факто относится к партийной прессе демократов», – напомнил он. То, что именно это издание провело и опубликовало расследование о вовлеченности США в конфликт на Украине, собеседник объяснил изменившимися реалиями.

    «Газета заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ей будет довольно сложно описывать события вокруг кризиса, если она не изменит нарративы. А с другой – NYT не хочется отдавать освещение происходящего исключительно «протрамповским» медиа», – считает эксперт.

    При этом политолог подчеркнул: в материале раскрываются далеко не все факты. «Кроме того, признание масштабного участия Соединенных Штатов в конфликте не является большим откровением. Тот же Джо Байден говорил, что он с украинскими властями и на их стороне с первого дня боевых действий», – напомнил спикер. В то же время, по его мнению, в откровениях NYT есть обратная сторона.

    «Подается все так, будто бывший президент США делал то, что считал необходимым, стоял на страже «молодой европейской демократии». А как сейчас поступает Дональд Трамп? Он поссорился с Владимиром Зеленским, весь европейский фланг оказался под угрозой, поскольку помощь Белого дома неоднозначна. Его план по урегулированию ситуации пока не срабатывает. Он никак не решается сказать главное: Америке нечего делать на Украине, конфликт – это коррупционная схема его предшественника», – детализировал Дробницкий.

    Как считает аналитик, ошибкой республиканца стало то, что он примерил на себя роль посредника и миротворца. «Добиться чего-либо ни от Москвы, ни от Киева он не может, не может подчинить и Европу», – указал эксперт. Еще одним «промахом» Трампа можно назвать решение возобновить передачу ВСУ разведданных и разблокировать военную помощь, которая была одобрена еще при Байдене. «Это делает его таким же соучастником конфликта. Очевидно, что Трамп не контролирует ситуацию – и материал NYT это подсвечивает», – заключил Дробницкий.

    Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что США были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Как пишет издание, спустя два месяца после начала боевых действий в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр Dragon.

    Американские специалисты вместе с украинскими офицерами разрабатывали военные операции и контрнаступления ВСУ. В частности, сотрудники ЦРУ направляли общую стратегию боя, помогали планировать украинские атаки по Крыму ракетами ATACMS, контролировали удары с использованием систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, говорится в материале.

    По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным. Украинцы считали американцев властными, а американцы не могли понять, почему украинцы не принимают «хорошие советы», говорится в статье.

    NYT приводит несколько примеров разногласий. Так, американцы «были возмущены», когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва». Более того, Штаты давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года, но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Наконец, украинское вторжение в Курскую область якобы не было согласовано с американскими военными советниками.

    Как отметил Дмитрий Песков, Россия давно говорила о большой вовлеченности США и Британии в конфликт на Украине. «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

    Коментарии (3)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

    Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

    Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    1 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

    Tекст: Александра Юдина

    Механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы, после того как танк наехал на мину в районе Скудного, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» из 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» захватил в плен боевика ВСУ в зоне СВО, передает РИА «Новости».

    Экипаж танка выполнял задачи по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, когда их машина наехала на мину. Танкисты были вынуждены покинуть машину и укрыться в лесополосе.

    По информации Минобороны, Макс направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить маршрут отхода.

    В здании он столкнулся с вооруженным наблюдателем ВСУ, который, по приказу командования, должен был решить ситуацию самостоятельно. Однако автомат противника заклинило, и Макс воспользовался моментом.

    Бросив кирпич, чтобы отвлечь внимание, Макс вступил в рукопашную схватку с противником. Благодаря навыкам вольной борьбы, он смог обезвредить и захватить боевика, который впоследствии был доставлен в расположение российских войск. Макс отметил, что дал слово пленному, что его не тронут, и сдержал его.

    До мобилизации Макс работал горняком в Якутии и считает, что опыт работы в шахте помог ему сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным «Тута», рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    1 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек

    Глава МИД Китая Ван И указал на сильное расхождение позиций Москвы и Киева по ключевым вопросам украинского урегулирования

    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Позиции России и Украины значительно расходятся по целому ряду ключевых вопросов урегулирования конфликта, путь к восстановлению мира далек, заявил глава МИД Китая Ван И, который посещает Россию с официальным визитом.

    Ван И отметил, что «причины возникновения кризиса крайне сложны». При этом он заявил, что есть «тенденция к мирным переговорам», хотя «ситуация на поле боя складывается совсем непросто», передает РИА «Новости».

    Министр указал на переговоры России и США, в том числе на высшем уровне, в результате которых «достигнуты определенные результаты». Он сказал, что «шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный – стоит его сделать». Ван И подчеркнул, что «лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться».

    «Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», – сказал он. Ван И призвал крупные державы придерживаться своих обязательств и играть роль «стабилизирующего фактора в непредсказуемом мире».

    Он отметил «неоднократные заявления российской стороны, в частности президента (России Владимира) Путина, о том, что Москва не отказалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта».

    Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил глава МИД Китая.

    Напомним, в Москве планируется встреча Путина с Ван И. Глава МИД Китая также проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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    31 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Госдеп отверг идею временного управления на Украине

    Госдеп выступил за мирное урегулирование на Украине без временной администрации

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США поддерживает дипломатию для прекращения конфликта на Украине и выступает против идеи временного управления, заявила глава пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс.

    Брюс заявила, что США работают над тем, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров для достижения компромиссов. Она заявила, что потребуются «жесткие решения». «Была идея России о временной администрации, которая не получила одобрение президента (США)», – приводит слова Брюс ТАСС.

    Она добавила, что Украина остается конституционной демократией, а управление в стране определяется украинской Конституцией и народом. По ее словам, Вашингтон ясно дал понять, что необходимо немедленное полное прекращение огня между Россией и Украиной. Брюс также подтвердила приверженность американской администрации дипломатическим усилиям для достижения прочного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. МИД России подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

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    1 апреля 2025, 08:20 • Новости дня
    Российские войска укрепились в харьковской Кондрашовке
    Российские войска укрепились в харьковской Кондрашовке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска укрепились в Кондрашовке в Харьковской области и ведут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку, выбивая противника с северных окраин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко заявил, что силы продолжают выбивать противника с северных окраин. По его словам, в регионе также ведутся бои за населенные пункты Петропавловка и Степовая Новоселка.

    Марочко подчеркнул, что российские войска нанесли огневое поражение украинским силам в Колесниковке и вернули ранее утраченные позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике. Также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. Украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой народной республике.

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    31 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    Белый дом заявил о недовольстве Трампа высказываниями властей России и Украины

    Белый дом отметил недовольство Трампа заявлениями обеих сторон украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп остался недоволен высказываниями руководителей обеих сторон конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что глава американского государства упорно работает над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. «И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта», – приводит слова Ливитт ТАСС.

    Ливитт добавила, что команды продолжат активное взаимодействие для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США, по заявлениям СМИ, сказал, что был «очень зол», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сообщения СМИ об этом не содержат прямых цитат и являются пересказом.

    Эксперты отметили, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могли «разозлить» президента США, так как это дает повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам. Вашингтон также пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами».

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    1 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили бригады с курского направления для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские силы перебросили четыре бригады с курского направления для попытки удержать стратегически важный Красноармейск (украинское название – Покровск), отбить Селидово и Курахово, сообщили силовые структуры.

    Силовые структуры сообщили, что Вооруженные силы Украины перебросили четыре штурмовые бригады с курского направления с задачей удержать Покровск (Красноармейск) и отбить Селидово и Курахово, передает РИА «Новости».

    Источник в силовых структурах уточнил, что целью этих действий является попытка захвата ключевых транспортных узлов на данном участке фронта.

    Красноармейск считается важной стратегической точкой для украинских сил на участке фронта в Донецкой Народной Республике. Этот город является частью оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», через которую снабжались гарнизоны ВСУ в Авдеевке и населенные пункты западнее.

    Согласно данным силовых структур, Красноармейск и Изюм играют ключевую роль в поддержании контроля над северо-западной частью региона, которая пока остается под контролем Киева.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска, но противник продолжает попытки контратаковать.

    Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии.

    Украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

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    1 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, подчеркнув важность участия Европы и Украины в переговорах.

    «В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы», – приводит слова Каллас РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.

    Каллас сделала акцент на том, что любой мирный процесс, связанный с Украиной, неизбежно отразится на европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    1 апреля 2025, 04:25 • Новости дня
    Швейцария сообщила о расследовании в отношении 14 наемников из-за службы в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Швейцарии ведут расследование против 14 наемников, подозреваемых в службе в вооруженных силах Украины, сообщил официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи.

    Мензи сказал, что открыто «14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине». Мензи также отметил, что расследование не связано с ликвидацией швейцарского наемника в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила о ликвидации в Курской области 25-летнего швейцарского наемника, который вступил в так называемый украинский интернациональный легион.

    В феврале МИД Швейцарии впервые официально подтвердил смерть швейцарского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине.

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    1 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска сократили расстояние до украинских позиций в районе Красноармейска, к юго-западу от которого они подошли почти вплотную, что позволило им разрезать оборону ВСУ в Днепропетровской области.

    Российские войска смогли сократить расстояние до позиций Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, подразделения ВС России подошли практически вплотную к украинским позициям в районе Красноармейска.

    Кроме того, в силовых структурах отметили активность российских войск в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка. Там российские военные разрезают оборону противника, что способствует их продвижению и закреплению на новых позициях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки.

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    31 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Брянской области сбиты шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, БПЛА были нейтрализованы силами ПВО в период с 20:45 до 21:50 мск.

    Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в Telegram, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет», – заявил глава Брянской области.

    В ночь на понедельник российская ПВО сбила 24 беспилотника над Калужской областью.

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    1 апреля 2025, 06:30 • Новости дня
    Штурмовики окружили и пленили пятерых бойцов ВСУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики группировки «Центр» окружили и пленили пятерых бойцов ВСУ в районе Запорожья в ДНР, благодаря скоординированным действиям пехоты и поддержке с воздуха в виде ударных дронов.

    Как передает РИА «Новости», штурмовики группировки «Центр» успешно завершили операцию по освобождению Запорожья в ДНР, пленив группу военнослужащих ВСУ. Бойцы из 428 мотострелкового полка 90 танковой дивизии окружили пять бойцов противника и вынудили их сдаться. Стрелок Артем рассказал, что после того как диверсионная группа ВСУ оказалась в окружении, бойцы заняли позиции и подошли к дому, где находился враг.

    Командир взвода Артур отметил, что подход к дому был затруднен из-за открытой дистанции в 200 метров. Однако благодаря поддержке БПЛА и координации действий, штурмовые группы смогли занять позиции вокруг дома. Артем добавил, что, несмотря на начальный беспорядочный огонь со стороны ВСУ, пленные вскоре выбросили оружие и сдались.

    На кадрах, предоставленных Минобороны РФ, запечатлены пленные из 153-й бригады ВСУ, мобилизованные через ТЦК. В министерстве подчеркнули, что успех операции был обеспечен благодаря постоянному контролю с воздуха, взаимодействию с артиллерией и авиацией, а также мощной поддержке со стороны дронов-камикадзе и разведчиков. Подразделения штурмовиков заходили малыми группами, используя укрытия и обходя замаскированные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, и наносятз начительные потери противнику.

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    1 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Силовики сообщили о группах ВСУ из бывших заключенных в Гуево

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Гуево Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    В районе села Гуево Курской области действуют группы ВСУ, состоящие из бывших заключенных, передает ТАСС. Российские силовики сообщили, что бойцы группировки «Север» сосредоточили усилия на уничтожении этих групп в лесных массивах.

    Силовики также сообщили, что российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Басовки на сумском направлении. Противник попытался осуществить высадку штурмовых групп на двух бронемашинах, но все штурмовики были уничтожены, одна машина уничтожена, а другой нанесено поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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