Российские войска освободили Никольский в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи. были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Богдановки, Бондаревки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Белополья, Журавки, Кровного, Мирополья, Новой Сечи, Новенького и Юнаковки Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе американская САУ «Паладин», миномет, две пусковые установки ЗРК «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция ЗРК «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 бронемашины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области.

Кроме того на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. А в минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.