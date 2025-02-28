Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.64 комментария
Стало известно о возведении укреплений ВСУ за Константинополем
ВСУ начали строительство укреплений и переправ у Константинополя в ДНР
Украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой Народной Республикея.
Украинские войска начали возведение укреплений за пределами населенного пункта Константинополь к западу от Курахова в Донецкой Народной Республике, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Собеседник агентства отметил: «Противник явно готовится к потере населенного пункта». Также сообщается, что ВСУ начали строительство переправ на реке Волчья и укрепляют рубежи в районах населенных пунктов Богатырь и Алексеевка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали карман на Курахово-Новоселовском направлении, а также освободили Ямполовку на севере ДНР, при этом ВСУ потеряли группу военных при контратаке под Курахово.