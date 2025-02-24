Глава ДНР Пушилин заявил о ликвидации кармана на Курахово-Новоселовском направлении

Tекст: Ольга Иванова

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в регионе. Он отметил, что особенные успехи наблюдаются на Курахово-Новоселовском направлении, передает ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что войска Российской Федерации ликвидировали так называемый карман, который сложился в результате освобождения населенных пунктов, включая Улаклы. Это событие открывает возможности для дальнейшего продвижения российских подразделений, в том числе через Константинополь, передает РИА «Новости».

Глава ДНР добавил, что такие операции создают новые предпосылки для освобождения других населенных пунктов и укрепляют позиции российских войск на фронте. Пушилин выразил уверенность в скором достижении новых успехов благодаря продолжению интенсивных действий на этом направлении.

Ранее Пушилин сообщал об успешных действиях российских сил в кураховском кармане.