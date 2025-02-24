Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.4 комментария
Российские войска ликвидировали карман на Курахово-Новоселовском направлении
Глава ДНР Пушилин заявил о ликвидации кармана на Курахово-Новоселовском направлении
Российские войска успешно ликвидировали «карман» на Курахово-Новоселовском направлении, освободив населенный пункт Улаклы в ДНР, что создало предпосылки для дальнейшего продвижения.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в регионе. Он отметил, что особенные успехи наблюдаются на Курахово-Новоселовском направлении, передает ТАСС.
Пушилин подчеркнул, что войска Российской Федерации ликвидировали так называемый карман, который сложился в результате освобождения населенных пунктов, включая Улаклы. Это событие открывает возможности для дальнейшего продвижения российских подразделений, в том числе через Константинополь, передает РИА «Новости».
Глава ДНР добавил, что такие операции создают новые предпосылки для освобождения других населенных пунктов и укрепляют позиции российских войск на фронте. Пушилин выразил уверенность в скором достижении новых успехов благодаря продолжению интенсивных действий на этом направлении.
Ранее Пушилин сообщал об успешных действиях российских сил в кураховском кармане.