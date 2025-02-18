Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны около Лозовой, Загоруйковки Харьковской области, Свердловки, Новолюбовки Луганской народной республики (ЛНР) и Колодезей ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 205 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», станция РЭБ и склад с боеприпасами.

Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Волчанска Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Константиновкой, Часовым Яром, Иванопольем и Улаклами ДНР.

Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Димитрова, Миролюбовки, Зверева, Елизаветовки, Андреевки, Удачного, Успеновки, Надеждинки и Новоандреевки ДНР.

При этом противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155 мм самоходную артустановку Paladin.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Константинополя, Разлива, Бурлацкого, Новоселки, Новополя ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоандреевки, Новоданиловки Запорожской области, Токаревки, Никольского и Приднепровского Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку.

Накануне российские войска освободили Свердликово в Курской области, а также Фиголевку в Харьковской области.

А в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР.