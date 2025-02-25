Силовики сообщили о потерях ВСУ при контратаке в районе Константинополя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли группу военных в ходе неудачной попытки контратаки в районе населенного пункта Константинополь под Курахово в Донецкой народной республике, пишет ТАСС. Силовые структуры сообщили о безуспешной операции украинских военных и значительных потерях.

В заявлении представителя силовых структур говорится: «В районе Константинополя они (ВСУ) попытались контратаковать. Их быстро успокоили. В итоге несколько человек погибли, трое ранены, в том числе одному из украинских солдат оторвало руку».

По данным объективного контроля, несколько оставшихся в живых украинских военных успели отступить и забрать раненых с поля боя. Погибшие военнослужащие были оставлены на поле боя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Курахово-Новоселовском направлении ликвидировали карман, обеспечив успех в продвижении. Операцию поддержали успехи, о которых заявлял Денис Пушилин, отмечая значительное продвижение российских сил в регионе. Ранее в Курахово обнаружили цех по сборке беспилотников для ВСУ, что могло повлиять на стратегию российской армии в этом направлении.