В Курахово обнаружили цех по сборке беспилотников для ВСУ

МВД ДНР совместно с ФСБ обнаружили в Курахово цех ВСУ для сборки беспилотников

Tекст: Вера Басилая

В Курахово выявили подпольный цех по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

В ходе совместных мероприятий, организованных с коллегами из УФСБ России по ДНР, сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» обнаружили место, где собирались беспилотники, используемые для атак на мирное население Донбасса.

Согласно информации ведомства, цех находился в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома в спальном районе города. На месте обнаружены компоненты, которые, по предварительным оценкам, способны обеспечить сборку не менее ста беспилотников.

Для подхода к цеху была необходима процедура разминирования, которую осуществили саперы военной комендатуры.

Ранее в Курахово полицейские задержали 26-летнего связиста 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который скрывался в подвале пострадавшего от артобстрелов дома, где также был обнаружен схрон с минометными минами.

Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.