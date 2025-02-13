Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.13 комментариев
В Курахово обнаружили цех по сборке беспилотников для ВСУ
МВД ДНР совместно с ФСБ обнаружили в Курахово цех ВСУ для сборки беспилотников
В Курахово в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома сотрудники полиции и УФСБ обнаружили цех по производству беспилотников для ВСУ, сообщили в МВД по Донецкой Народной Республике.
В Курахово выявили подпольный цех по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
В ходе совместных мероприятий, организованных с коллегами из УФСБ России по ДНР, сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» обнаружили место, где собирались беспилотники, используемые для атак на мирное население Донбасса.
Согласно информации ведомства, цех находился в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома в спальном районе города. На месте обнаружены компоненты, которые, по предварительным оценкам, способны обеспечить сборку не менее ста беспилотников.
Для подхода к цеху была необходима процедура разминирования, которую осуществили саперы военной комендатуры.
Ранее в Курахово полицейские задержали 26-летнего связиста 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который скрывался в подвале пострадавшего от артобстрелов дома, где также был обнаружен схрон с минометными минами.
Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.