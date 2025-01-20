Командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат

Пленный ВСУ заявил, что пути отступления из Курахово ВСУ заминировали

Tекст: Максим Попов

Украинский военнопленный Максим Корейко заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово, передает РИА «Новости». «Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от 'птичек' уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», – отметил он.

По словам Корейко, последние оставшиеся в Курахово части ВСУ много раз запрашивали разрешение на отход у командования. Но в ответ слышали только «вперед». При этом, как отметил Корейко, к тому времени командование уже успело вывести из населенного пункта операторов беспилотников и пехоту, вооруженную противотанковыми ракетными комплексами Javelin американского производства.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса. Позднее солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сложить оружие.