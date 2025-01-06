Минобороны: Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Этот город являлся крупным укрепленным районом со сложной сетью огневых точек и подземных коммуникаций. За десять лет киевский режим превратил Курахово в мощную крепость, прикрытую с севера водохранилищем, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Для удержания города украинское командование сосредоточило свыше 15 тыс. военнослужащих, включая формирования националистов и иностранных наемников. В оборонительных действиях участвовали подразделения элитных бригад и много механизированных частей, усиленные артиллерией и танками.

В результате действий российских войск противник потерял 80% личного состава, что составляет более 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Ежедневные потери ВСУ за два месяца боев под Курахово составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

Установление контроля над Курахово позволило существенно затруднить тыловое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении и пресечь артобстрелы Донецка.

После взятия города российские войска получили возможность усиливать темпы освобождения территорий Донецкой Народной Республики. Особо отличились в боях военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявившие мужество и героизм, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Курахово гарнизон Вооруженных сил Украины перестал оказывать организованное сопротивление. Украинские силы выбиты с части территории теплоэлектростанции в Курахове. Зачистка промзоны в Курахово продолжалась всю новогоднюю ночь.



