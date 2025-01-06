ВСУ выбиты с части территории Кураховской ТЭС

Эксперты раскритиковали попытки выставить русских националистов британскими агентами

Антоновский и Ухов поспорили с Матвейчевом и Федоровым на тему мигрантов

«В последнее время в нашем медиапространстве пошел накат на русские горизонтальные сообщества и на политиков, качающих русскую повестку. Причем на своих оппонентов: заслуженных военкоров, крупных блогеров-патриотов они вешают ярлыки западных агентов и «пробританской сеточки», – заявил писатель Антоновский в своем Telegram-канале.

В свою очередь, политолог Ухов в Telegram заметил, что в последнее время «активизировались говорящие головы, рассказывающие про угрозу якобы исходящую от русских – от противников нелегальной миграции, от тех людей, которые бьются с украинскими нацистами».

«Слышу подобную странную риторику от вроде бы уважаемых людей, депутатов Госдумы – в частности Евгения Федорова и Олега Матвейчева», – подчеркнул он.

Напомним, Матвейчев призвал прекратить ужесточать политику и общественные настроения по отношению к мигрантам. По его мнению, в обратном случае начнутся теракты. Парламентарий призвал не поддаваться «популистам», продвигающим идеи «гонений мигрантов».

«Просто теракты будут делать, и у нас будут «Крокусы», грубо говоря, каждый месяц, потом каждую неделю, потом каждый день. Мы этого хотим?», – спросил он.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Федоров ранее отмечал, что ЦРУ с помощью «шпионов, лжепатриотов» удалось организовать некое «фашистское движение» с целью расколоть Россию по национальному признаку и «подготовить сепаратистское уничтожение» страны.

Комментируя эти высказывания, Антоновский отметил, что специальная военная операция привела к пробуждению русского гражданского общества. «Ранее атомизированные люди стали объединяться, чтобы возить гуманитарку для армии, помогать силовикам обуздать этнопреступность мигрантов, отменять тех, кто предал свою Родину в трудную минуту. Нас долго пугали русским фашизмом, клея этот ярлык на русский национализм, а то и на любые проявления русской идентичности. А тут вдруг выяснилось, что нормальные русские националисты – это государственники, которые массово идут добровольцами воевать за свою Отчизну и настроены не шатать государство, как леваки и либералы, но помочь ему стать лучше и эффективнее», – подчеркнул писатель.

По его мнению, СВО привела к пробуждению общероссийского патриотизма и русофилии у малых народов России. «Они понимают – не будет русских – не будет их. А мигранты – наша общая проблема», – отметил Антоновский.

Он указал на примеры того, как представители малых народов взаимодействуют и помогают проведению СВО. «Даргинец Мага Шальняк возит гуманитарку для националистов из ДШРГ «Русич». Якут Андрей Григорьев после схватки с украинцем говорит: «Нас, якутов и русских, учили оставаться людьми», – пояснил Антоновский.

Политолог Ухов также напомнил, что нарушение межнационального согласия является одним из рисков для страны, «и тот, кто сеет раздор между коренными народами, занимается сепаратизмом, национализмом, особенно антирусским национализмом – враг нашей страны».

«Реальная дружба народов идет через сплочение общей целью и борьбой против врагов Родины. Вот прямо как подвиг якутского штурмовика Андрея Григорьева, вступившего с укронацистом в смертельную схватку на ножах и победившего в ней. Таких примеров, когда представители всех исторически коренных народов России проливают кровь за Родину на полях СВО, не счесть. Именно там куется истинное межнациональное согласие», – пояснил эксперт.

По его оценкам, русские, государствообразующий народ России с началом спецоперации воспрял духом и осознал свое истинное предназначение. «Понял и начал воплощать в жизнь свою великую миссию, спаял, и ведет вперед к победе другие народы, населяющие Россию и живущие с русскими бок о бок сотни лет. И лепить из русских агентов британской разведки... либо предательство, либо слабоумие», – заключил Ухов.