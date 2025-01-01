Силовики сообщили о продолжении зачистки украинских сил на Кураховской ТЭС

Tекст: Мария Иванова

На территории Кураховской ТЭС продолжается операция по зачистке подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. На данной территории сосредоточены основные подразделения украинских сил, что требует значительных усилий для завершения операции.

Представители силовых структур отметили: «На Кураховской ТЭС еще идут зачистки, там довольно большая группировка сконцентрирована, основные силы, оставшиеся в городе». Это подчеркивает сложность текущей операции и необходимость дополнительных действий для полного контроля над ситуацией.

В остальной части города украинские войска практически выбиты. Однако остаются отдельные очаги сопротивления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись в промзоне Курахово на Украине, захватив комплекс гаражей и освободив около 90% территории города.

Вооруженные силы России также начали активные боевые действия в районе Кураховской ТЭС в ДНР, штурмуя промзону и продолжая бои в Курахово.

Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, отмечает The New York Times.