Tекст: Мария Иванова

Всю новогоднюю ночь в промзоне города Курахово шла зачистка, которая началась после освобождения этого района 31 декабря в 16.30, сообщил командир 5-й бригады 51-й армии ВС РФ в беседе с РИА «Новости». В Курахово были захвачены тепловая электростанция и два завода, составляющие промышленную зону города.

Ранее Министерство обороны сообщило о занятии подразделениями Южной группировки более выгодных рубежей в районе ряда населtенных пунктов Донецкой народной республики, включая Курахово. В результате действий российских военных формирования ВСУ понесли значительные потери – более 290 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (ныне Покровска), имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховской ТЭС продолжается зачистка основных сил Вооруженных сил Украины, в то время, как в остальной части города остаются лишь точечные очаги сопротивления.

Российские войска продвинулись в промзоне Курахово на Украине, захватив комплекс гаражей, при этом около 90% территории города уже освобождено/

Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению Вооруженных сил России в промышленные регионы Украины, отмечает The New York Times.