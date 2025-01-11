Сдавшиеся в плен под Курахово ВСУ призвали сослуживцев последовать примеру

Tекст: Ольга Иванова

Солдаты Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в районе Курахово, обратились к своим сослуживцам с призывом последовать их примеру и сдаться, чтобы сохранить свои жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное группировкой войск «Юг».

«Хлопцы, хочу вам сказать, что если вы уже где-то [на линии боевого соприкосновения], вас забрали и отправили сюда на передок, начальство вам не поможет, оно вас отправило на мясо. Если вы хотите жить, то выходите с ребятами на контакт при помощи листовок. Если нет этих листовок, тогда ведите диалог, чтобы сдаться», – сказал один из сдавшихся солдат.

По их словам, российские военнослужащие делают все возможное для обеспечения безопасности своих пленных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово в результате успешной операции российских войск под Курахово. В районе Курахово взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.