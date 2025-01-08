Tекст: Мария Иванова

Были отражены три контратаки штурмовых групп противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили более 280 военнослужащих, кроме того взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее Курахово ДНР.

Уничтожены танк, машина пехоты, американский бронетранспортер М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины возле Алексеевки, Андреевки, Надеждинки, Красного, Шевченко, Дзержинска, Волково, Красноармейска, Димитрова, Песчаного, Воздвиженки, Новоелизоветовки, Щербиновки и Новоалександровки ДНР. Отражены 13 контратак формирований ВСУ, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял более 530 военнослужащих, две бронемашины и два буксируемых орудия.

Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у Волчанска в Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ рядом с Богуславкой, Двуречной, Загоруйковкой и Петропавловкой Харьковской области. была отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 380 военнослужащих, машина пехоты, две американские бронемашины HMMWV и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ поблизости от Богатыря, Великой Новоселки, Разлива и Константинополя ДНР. Отражена контратака штурмовых подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, американская бронемашина MaxxPro, четыре орудия, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab. Уничтожены склад и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

Ранее пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников.

За первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.