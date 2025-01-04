  • Новость часаСу-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    23 комментария
    4 января 2025, 17:19 • Новости дня

    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Набока служил санитаром в военном госпитале в Харькове, он заявил, что большая часть иностранных боевиков после лечения возвращались домой, передает РИА «Новости».

    «В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжелые, в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили… Но они в основном из-за денег, в основном из-за денег они», – пояснил он.

    Пленный работал в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона, где лечились как украинские военнослужащие, так и иностранцы с тяжелыми ранениями. Среди пациентов были наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии и Испании. Лечились они на общих условиях, в общих палатах.

    Набока также отметил, что все медицинские процедуры проводились на одном уровне для всех пациентов.

    «Все врачи делали всем одинаково, все операции, все процедуры, все перевязки, все делали на одном уровне, привилегий не было никаких», – подчеркнул он.

    Ранее украинский боевик Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, поделился подробностями «мясного штурма» своего подразделения, которое под предлогом ротации бросили на передовую.

    4 января 2025, 13:57 • Новости дня
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, где якутский штурмовик Андрей Григорьев побеждает украинского солдата в рукопашном бою, используя якутский нож.

    Маск отметил, что в его спальне в стену вмонтирован траншейный нож 1917 года выпуска.

    «Более полезен, чем пистолет, в ближнем бою», – заявил миллиардер, передает Ura.Ru.

    Видео с якутским штурмовиком стало вирусным в Сети, вызывая обсуждения о тактиках и навыках, применяемых в конфликте на Украине. Видеоматериал показывает, как Григорьев, используя традиционный якутский нож, одерживает верх над украинским солдатом.

    Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, который произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Победителем в том бою оказался российский штурмовик,  его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Коментарии (16)
    4 января 2025, 08:24 • Новости дня
    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине

    Пленный польский наемник сообщил о наемниках из США, Германии, Колумбии и других стран в ВСУ

    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный польский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран.

    По его словам, среди его товарищей по оружию были представители из США, Великобритании, Германии, Латвии, Колумбии, Бразилии, Хорватии и Тайваня, сообщает РИА «Новости».

    «Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня», – сказал пленный.

    Он также отметил, что в его группе командиром был хорват, а среди его соратников значились поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Пленный подчеркнул, что иностранный легион в Украине можно назвать «сборной со всего мира».

    Наемника из Польши, участвовавшего в боях на стороне украинских боевиков, пленили бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Он добавил, что, кроме перечисленных, встречал норвежца, латыша, грузина и медика из Польши.

    Ранее пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев на Украине через сайт.

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 12:04 • Новости дня
    Подполковник ВС США указал на растерянность Зеленского

    Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский запнулся, говоря о завершении конфликта на Украине

    Подполковник ВС США указал на растерянность Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский растерялся, отвечая на вопрос о завершении конфликта на Украине, что связано с его нежеланием говорить об истинном положении дел, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

    Дэвис указал на странную реакцию Зеленского, когда ему задали вопрос о том, как закончится СВО. По его словам, он растерялся, сказал, что не знает, как разрешится ситуация, поскольку этот вопрос не стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу», – отметил Дэвис, добавив, что Зеленский интуитивно хочет сказать правду о конфликте, но не готов открыто обсуждать территориальные потери.

    По словам Дэвиса, реакция президента Украины объясняется его нежеланием лгать о возврате к границам 1991 года. Фактически Зеленский оказался в сложной ситуации, когда экономическое банкротство страны, военные поражения и усталость западных партнеров усиливают необходимость переговоров. Однако украинский лидер пока не отказывается от своих условий переговоров при поддержке третьих стран.

    Ранее Дэвис заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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    4 января 2025, 14:32 • Новости дня
    Комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS

    Российские ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS

    Комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили все восемь ракет ATACMS, примененные для ударов по территории России, сообщило Министерство обороны России.

    Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» успешно уничтожили все восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, которые были выпущены 3 января с территории Украины, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

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    4 января 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех сборки БПЛА
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех сборки БПЛА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 279 беспилотников, 590 ЗРК, 20 221 танк и других бронемашин, 1506 боевых машин РСЗО, 20 186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 857 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

    В целом ВС России в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Российская армия завершила прошлый год волной успешных наступлений.

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    4 января 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Надию в ЛНР
    Российские войска освободили Надию в ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Запад» в результате наступления освободили Надию в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделением нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 590 военнослужащих, машина пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина 122-мм чешской РСЗО Striga, а также американские два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригадам спецназначения и теробороны возле Турово, Перовского и Синельниково Харьковской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ рядом с Предтечино, Северском, Андреевкой, Петровским, Константиновкой, Николаевкой, Часовым Яром, Новомарково и Курахово ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 250 военнослужащих, бронемашина «Козак», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригадам морской пехоты,  теробороны, нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Дзержинска, Дружбы, Розовки, Миролюбовки, Славянки, Срибного, Удачного, Новосергеевки, Катериновки и Красноармейска ДНР. Отражены 12 контратак формирований ВСУ.

    Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе американские М113 и М1117, бронемашину «Козак», французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» также продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и трех бригад теробороны у Зеленого Поля, Нескучного, Новополя и Великой Новоселки ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 170 военнослужащих и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladi. Уничтожена станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития.

    За прошлый год российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО.

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    4 января 2025, 14:56 • Новости дня
    Пленный экс-участник «украинской АТО» отказался от обмена

    Пленный из 110-й бригады ВСУ Жигалкин решил остаться в России после обмена

    Пленный экс-участник «украинской АТО» отказался от обмена
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший участник «украинской АТО», пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жигалкин заявил о намерении отказаться от обмена и остаться в России.

    «Я не хочу возвращаться на Украину. Украина уже продана. Мы боимся ходить по Украине», – приводит ТАСС слова Жигалкина. Он добавил, что предпочел бы оставаться в России, если это возможно.

    Жигалкин отметил, что в рядах 110-й бригады есть и другие военнослужащие, которые стремятся сдаться в плен российским войскам, чтобы впоследствии отказаться от обмена. Он рассказал, что многие из его сослуживцев специально планировали попасть на передовую, чтобы выйти с поднятыми руками и перейти на российскую сторону. Он также добавил, что знает нескольких, кому это удалось.

    Александр Жигалкин служит в ВСУ с 2015 года, когда впервые подписал контракт. Во время службы он несколько раз пытался дезертировать, был осужден, а затем повторно мобилизован. В конце 2024 года он сдался в плен на юге Великой Новоселки.

    Ранее пленные украинские военные рассказали, как Киев бросил их на произвол судьбы.

    Также украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке.

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    4 января 2025, 11:12 • Новости дня
    На Украине раскритиковали Зеленского за отказ от транзита газа

    Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в проблемах из-за отказа от транзита газа

    На Украине раскритиковали Зеленского за отказ от транзита газа
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его решения прекратить транзит российского газа, что, по его мнению, нанесет вред многим странам.

    Дмитрук заявил: «Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», передает РИА «Новости».

    Ранее венгерская газета Magyar Nemzet писала, что отказ от транзита российского газа усугубил положение Украины. Киев, по мнению издания, потеряет значительные доходы, что ухудшит экономическую ситуацию в стране.

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света, а последствия уже ощущаются. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

    Аналитик Александр Меркурис заявил о возможных проблемах Украины из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что может создать трудности для Киева и Европы в целом.

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    4 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

    Губернатор Смоленской области сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

    Как передает ТАСС, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии двух беспилотников в Сафоновском и Ершичском районах. «На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

    Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о действиях противовоздушной обороны в регионах России. В Брянской области российские ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат ВСУ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    В Белгородской области, где система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом, ранен один мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также повреждены линии электропередач и газопровод, однако работы по их восстановлению начнутся в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. С 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.

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    4 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Экс-разведчик Риттер назвал обученных США украинцев угрозой американской безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Обученные в США украинцы, в том числе из диаспоры, могут представлять угрозу для американской безопасности, если политика США не будет соответствовать интересам Киева, заявил экс-разведчик Скотт Риттер.

    Украинцы, обученные военному делу США, могут представлять риск для внутренней безопасности Америки, считает экс-разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

    По его мнению, Киев может использовать подготовленных США украинцев для подрыва американской национальной безопасности в случае, если политика Вашингтона окажется неугодной Киеву.

    «Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили», – заявил Риттер в интервью.

    Он подчеркнул, что обученные украинцы, включая представителей диаспоры, могут стать инструментом в руках украинского правительства.

    Также Риттер отметил, что украинская диаспора в США и Канаде была преднамеренно радикализована ЦРУ. Одним из примеров он назвал детский подготовительный лагерь в городе Элленвилл в штате Нью-Йорк. По словам Риттера, в этом лагере жители США украинского происхождения проводят идеологическую обработку нового поколения идеями лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

    Ранее украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию в США для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак».

    В США заявили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина присоединилась к международному терроризму.

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    4 января 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России

    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.

    Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.

    Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

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    4 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО

    Блинкен признался, что США начали поставку оружия Украине до начала спецоперации

    Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США начали вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции, поставки оружия Киеву начались осенью 2021 года, в том числе зенитные и противотанковые комплексы, заявил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Энтони Блинкен подчеркнул, что в период с сентября 2021 года Штаты начали активно обеспечивать Украину необходимыми вооружениям, передает РИА «Новости».

    «Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО – прим. ВЗГЛЯД.), начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия», – заявил он, подчеркивая, что целью было обеспечение страны средствами для обороны.

    Среди переданного вооружения были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    Блинкен также отметил, что эта поддержка была частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности Украины и предотвращение возможных угроз.

    Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2024 году западные партнеры направили Украине 41,7 млрд долларов, что говорит о критической зависимости страны от внешней финансовой поддержки.

    Коментарии (4)
    4 января 2025, 16:22 • Новости дня
    Bild: Днепропетровскую область ожидают скорые бои
    Bild: Днепропетровскую область ожидают скорые бои
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия продвинулась на юг от Красноармейска (украинское название – Покровск), заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью, указал обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

    ВС России сейчас находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области, Российская армия сохраняет высокий темп наступления, несмотря на сопротивление украинских сил, указал Репке в материале для Bild, передает ТАСС.

    Журналист добавил, что российские войска избегают прямой атаки на город и обходят его с юга, применяя стратегию, которая уже доказала свою эффективность в других регионах. Он также подчеркнул, что в настоящее время Российская армия почти не сталкивается с наземным сопротивлением, и только украинские дроны-камикадзе замедляют их продвижение.

    В течение нескольких недель боевые действия могут перекинуться на Днепропетровскую область, что станет серьезной проблемой для украинского правительства. Репке описывает этот возможный сценарий как «ужасный» для киевского режима, так как регион ранее не видел наземных боев.

    Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

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    3 января 2025, 22:17 • Новости дня
    ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

    Российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор.

    Информацию о сбитом беспилотнике опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет и разрушений не зафиксировано.

    Богомаз также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации, поступающей из официальных источников.

    Ранее в этом регионе уже фиксировались попытки применения беспилотных летательных аппаратов, которые своевременно уничтожались силами противовоздушной обороны. Брянская область граничит с Украиной, что делает ее потенциальной целью для применения дронов в ходе военного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью, в период с 18.40 до 19.50 по московскому времени. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить. Дежурные средства противовоздушной обороны в пятницу уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

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    3 января 2025, 22:54 • Новости дня
    Врачи оценили состояние пострадавших детей в ЛНР

    Состояние троих детей, пострадавших в ЛНР от взрыва, стабильно тяжелое

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков, трое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

    Как сообщает ТАСС, состояние троих подростков, пострадавших от взрыва в Лисичанске, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что все дети находятся под наблюдением медиков и проходят терапию, которая позволяет надеяться на положительную динамику.

    Пащенко добавила, что все дети в сознании, дышат самостоятельно и могут вставать с постели. Для их лечения проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

    Также сообщается, что еще двое детей получили ранения средней степени тяжести и находятся в травматологическом отделении. Один подросток проходит лечение в офтальмологии, другой – в хирургии.

    30 декабря Наталия Пащенко сообщила, что в результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лисичанске произошел взрыв около завода «Стекольный», в результате которого семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили минно-взрывные травмы.

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