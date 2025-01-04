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Пленный ВСУ раскрыл детали «мясного штурма» под Курском
Украинский пленный рассказал о брошенном на «мясной штурм» под Курском подразделении
Украинский военный Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, поделился подробностями «мясного штурма» своего подразделения, которое под предлогом ротации бросили на передовую.
Как передает РИА «Новости», Исинбаев отметил, что им сообщили о необходимости заменить людей на позициях, а затем неожиданно приказали атаковать, в том числе с применением гранат. «Нас отправили поменять людей на позиции. Сказали, подойдете к блиндажу, киньте туда гранату. Я не понял вообще, зачем так делать? Это первый мой выход, и нас кинули», – поделился Исинбаев.
Он также рассказал, что родился в России, но переехал в Одессу, где ему пришлось воевать за Украину. Исинбаев признался, что не смог освоить украинский язык, из-за чего возникали проблемы в общении с сослуживцами.
Ранее пленный польский наемник рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран. Сообщалось, что вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, используя созданный для вербовки сайт.
Также украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке.