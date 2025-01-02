Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».0 комментариев
Пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев на Украине через сайт
Пленный польский наемник сообщил о вербовке иностранцев в ВСУ
Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, используя созданный для вербовки сайт, сообщил пленный наемник из Польши.
Как сообщает РИА «Новости», пленный польский наемник заявил, что Вооруженные силы Украины активно вербуют иностранных граждан для службы без тщательного отбора. Он рассказал, что украинская сторона испытывает нехватку живой силы и поэтому принимает всех желающих.
По его словам, для вербовки был создан специальный сайт, где иностранные граждане могут заполнить анкету и отправить заявку. «Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР, на Донецком и Харьковском направлениях уничтожили наибольшее число солдат ВСУ и наемников за год, а Следственный комитет возбудил дело против американского наемника за вторжение в Курскую область.