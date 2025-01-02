Пленный польский наемник сообщил о вербовке иностранцев в ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», пленный польский наемник заявил, что Вооруженные силы Украины активно вербуют иностранных граждан для службы без тщательного отбора. Он рассказал, что украинская сторона испытывает нехватку живой силы и поэтому принимает всех желающих.

По его словам, для вербовки был создан специальный сайт, где иностранные граждане могут заполнить анкету и отправить заявку. «Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР, на Донецком и Харьковском направлениях уничтожили наибольшее число солдат ВСУ и наемников за год, а Следственный комитет возбудил дело против американского наемника за вторжение в Курскую область.