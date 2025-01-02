ВСУ в 2024 году потеряли 593410 военных

Потери ВСУ в 2024 году составили 593410 военнослужащих

Tекст: Мария Иванова

Потери украинских вооруженных сил в 2024 году составили 593410 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны. По данным недельных сводок российского военного ведомства, ВСУ теряли около 4 тыс. военнослужащих в неделю в начале года. Но уже марту эта цифра выросла до более 7 тыс. человек.

В марте украинские силы предприняли попытку прорыва через границу России в Белгородской и Курской областях, что привело к потерям около 3 тыс. человек. Потери начали увеличиваться, и к концу мая впервые превысили 10 тыс. человек в неделю. Это стало постоянным показателем, который больше не снижался.

В августе Киев предпринял новую попытку вторжения на территорию России в Курской области, после чего потери ВСУ увеличились еще сильнее. Наибольшие потери украинские войска понесли за неделю с 26 октября по 1 ноября, когда их число достигло около 17 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, включая значительные успехи в Донецкой народной республике.

Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия закончила год волной успешных наступлений.