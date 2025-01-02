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Польский наемник был взят в плен в ДНР
В ДНР взяли в плен польского наемника, воевавшего за ВСУ
Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, воевавшего за Киев, на территории ДНР, что стало очередным случаем участия иностранных наемников в конфликте.
Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши на территории Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости». Командир одного из подразделений, участвовавших в операции, подтвердил, что поляк сражался на стороне киевского режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы нанесли удар по группе иностранных наемников в Купянске, уничтожив десять человек, а ранее нанесли удар по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились польские наемники. Также сообщалось, что польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже.