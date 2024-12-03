Подполье сообщило об ударе по части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Удары были нанесены по военной части вооруженных сил Украины в Ровненской области на западе Украины. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в этой части могли находиться польские наемники, передает РИА «Новости».

Кроме того, Лебедев отметил, что удары были зафиксированы в районе Киева, где располагались военные ВСУ. Эти силы, по его словам, собирались направить в Черниговскую область, на границу с Белоруссией, для укрепления обороны или ротации. Однако точной информации о задачах переброски пока нет.

Также Лебедев рассказал о прилетах в Староконстантинове в Хмельницкой области, в районе артиллерийских складов, неподалеку от военного аэродрома. Удары вызвали сильную детонацию, однако подробности о последствиях этого инцидента пока не сообщаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ поразили. В то же время на Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном. Также подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины.