В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Нанесен удар по военной части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области
Подполье сообщило об ударе по части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области
В Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Удары были нанесены по военной части вооруженных сил Украины в Ровненской области на западе Украины. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в этой части могли находиться польские наемники, передает РИА «Новости».
Кроме того, Лебедев отметил, что удары были зафиксированы в районе Киева, где располагались военные ВСУ. Эти силы, по его словам, собирались направить в Черниговскую область, на границу с Белоруссией, для укрепления обороны или ротации. Однако точной информации о задачах переброски пока нет.
Также Лебедев рассказал о прилетах в Староконстантинове в Хмельницкой области, в районе артиллерийских складов, неподалеку от военного аэродрома. Удары вызвали сильную детонацию, однако подробности о последствиях этого инцидента пока не сообщаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ поразили. В то же время на Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном. Также подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины.