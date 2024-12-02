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Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины
В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.
В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.
Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.