Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном
Украинские власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры под Херсоном
Украинские власти сообщили о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, но не уточнил, какие именно объекты пострадали и насколько серьезно были повреждены, передает РИА «Новости».
Ранее в Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.