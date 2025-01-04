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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    33 комментария
    4 января 2025, 08:24 • Новости дня

    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине

    Пленный польский наемник сообщил о наемниках из США, Германии, Колумбии и других стран в ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный польский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран.

    По его словам, среди его товарищей по оружию были представители из США, Великобритании, Германии, Латвии, Колумбии, Бразилии, Хорватии и Тайваня, сообщает РИА «Новости».

    «Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня», – сказал пленный.

    Он также отметил, что в его группе командиром был хорват, а среди его соратников значились поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Пленный подчеркнул, что иностранный легион в Украине можно назвать «сборной со всего мира».

    Наемника из Польши, участвовавшего в боях на стороне украинских боевиков, пленили бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Он добавил, что, кроме перечисленных, встречал норвежца, латыша, грузина и медика из Польши.

    3 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной схватке российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, видео с которым распространилось в соцсетях, дал первый комментарий.

    «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – сказал Григорьев RT.

    Боец пояснил, что соперник до этого убил его друга.

    Также собеседник отметил, что после этого противостояния на него вышли еще шестеро украинских солдат, двух из них он устранил. Позднее Григорьев смог связаться с командованием.

    Боец вспомнил последние слова, которые сказал ему украинский военнослужащий.

    «В конце он сказал: «Все, давай, брат, давай, ты меня убил, отпусти»... Я его отпустил, потом он лежал и попрощался с небом... И он сказал: «Прощай». Я тоже ему в ответ сказал: «Прощай, брат», – привел он их последний разговор.

    Ножевой бой произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский военный. Победителем из схватки вышел Григорьев. Его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    3 января 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    Минобороны показало огненный шторм на позициях ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с поражением украинских позиций снарядами тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» опубликовало российское Министерство обороны.

    Удар реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорный пункт и пункт управления украинскими дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар позволил продвинуться штурмовикам группировки «Центр» на Красноармейском направлении.

    Ранее ВС России поразили опорный пункт украинских военных в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску

    Forbes: Бригада ВСУ понесла потери и развалилась до прибытия в Красноармейск

    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название – Покровск), понесла серьезные потери личного состава и техники, сообщил журнал Forbes.

    Журнал Forbes пишет, что недавно сформированная 155-я механизированная бригада ВСУ, вооруженная немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar, начала разваливаться еще до прибытия в Красноармейск, передает РИА «Новости».

    По данным издания, штатная численность соединения должна была составлять около 5,8 тыс. человек, однако 1,7 тыс. из них покинули часть во время подготовки, даже те военные, которые добрались до фронта, проявляют себя плохо. В публикации говорится, что целые батальоны новобранцев из свежих бригад ВСУ готовы бросить соединение при первой возможности.

    Военкор Александр Коц объяснил, что освобожденное Новотроицкое станет плацдармом к наступлению на Красноармейск (Покровск), который ВС России, скорее всего, возьмет в клещи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.

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    3 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Политолог Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ

    Эксперт спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства в рядах ВСУ. Так Киев пытается купировать риски, которые несет возможный выход российских сил на границу Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Онуфриенко. Ранее СВР сообщила, что в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ.

    «Чувство самосохранения у таких, как Зеленский и компания, очень обострено. Тот факт, что они до сих пор не снизили призывной возраст, свидетельствует о том, что они больше боятся неорганизованного, спонтанного массового возмущения граждан, которые проживают на этой подконтрольной им территории, чем обрушения фронта», – пояснил политолог Михаил Онуфриенко.

    «Обратите внимание, наш противник достаточно упорно сопротивляется, даже находясь в почти полном окружении. Так было в Угледаре, затем юго-восточнее Курахово, в котле вокруг Анновки и сейчас происходит в Великой Новоселке, где противник просто не в состоянии наступать, он находится под постоянными ударами, но никакой массовой сдачи в плен по-прежнему не происходит», – продолжил он.

    «Командование ВСУ эти ситуации анализирует и затыкает дыры пушечным мясом. Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством. С нынешними темпами ожидать обрушения фронта можно даже год. Тем более, Киев, скорее всего, в феврале-марте снизит призывной возраст до 18 лет. А Венгрия и Польша будут выдавливать неработающих украинских мигрантов обратно, отменяя им льготы. Это дополнительный ресурс для ВСУ», – отметил он.

    «Однако взятие нашими войсками таких крупных объектов, как Покровско-Мирноградская агломерация, усилит дезертирство в ВСУ и очень сильно подломит Киев в моральном плане. Они будут деморализованы, если российские силы выйдут на границу Днепропетровской области. Запад потому и принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. Ну, и план воевать до последнего украинца никто не отменял», – резюмировал собеседник.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщила, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Но уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.

    «Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении.

    «Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», – отмечается в тексте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника.

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    3 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в Одессе

    Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в ТЦК Одессы

    Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в Одессе
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранные граждане из Азербайджана и Грузии замечены в рядах сотрудников ТЦК в Одессе, подтвердил представитель подпольной организации «Дозор».

    Иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были выявлены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе, сообщает ТАСС. Представители подпольной организации «Дозор» отметили, что присутствие иностранных граждан зафиксировано в Одессе.

    «Факт присутствия иностранных граждан пока отмечается в Одессе. Имеются факты устройства в ТЦК граждан Азербайджана и Грузии, чьи диаспоры представлены в Одессе», – заявил представитель подполья.

    По данным «Дозора», впервые об иностранных наемниках в рядах сотрудников ТЦК было сообщено в ноябре прошлого года. Организация также опубликовала подтверждающее видео.

    Ранее представители подполья сообщили, что мобилизованные жители Украины начали активно обращаться к ним с целью передачи информации.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая ужесточена законом, вступившим в силу 18 мая 2024 года. Несмотря на это, ВСУ продолжают сталкиваться с серьезным дефицитом личного состава. По данным ТАСС, с февраля 2022 года ВСУ потеряли более 900 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудники МВД Грузии, привлеченные на Украину в качестве наемников, разместились в жилом секторе города Константиновка в ДНР.

    Между тем в территориальных центрах комплектования на Украине появились иностранные наемники с лицами, скрытыми за шевронами иностранных государств.

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    3 января 2025, 09:54 • Новости дня
    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил, сообщили в СВР России.

    В СВР сообщили. что западные политические круги обеспокоены снижением способности украинской армии противостоять вооруженным силам России, передает ТАСС.

    По информации Службы внешней разведки России, в этих кругах не исключают скорого обвала обороны Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, СВР России сообщает о готовящемся решении на Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет. Это требование поступило от американской администрации. Решение, по словам источников СВР, уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.

    По данным СВР, страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев. Причиной этому служит реальная угроза отправки украинцев на фронт, что вынуждает их искать способы избежать мобилизации.

    Ранее командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

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    3 января 2025, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников
    ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последнюю неделю нанесли 12 групповых ударов и один массированный по объектам энергетики, обеспечивавшим украинский ВПК, сообщило Минобороны России.

    С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года высокоточное оружие и ударные дроны поразили объекты энергетики ВПК Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха сборки, места хранения ударных дронов и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных боевиков.

    Напомним, в 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    3 января 2025, 17:49 • Новости дня
    Украинский депутат раскритиковал Зеленского за перенос Рождества
    Украинский депутат раскритиковал Зеленского за перенос Рождества
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский подверг критике Владимира Зеленского за политику в отношении религиозных праздников, указав на изменения в дате празднования Рождества.

    «Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?» – цитирует Дубинского РИА «Новости».

    Отмечается, что Дубинский так саркастично прокомментировал подписанный Зеленским закон, согласно которому Рождество отмечается на государственном уровне 25 декабря вместо прежнего 7 января.

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    3 января 2025, 16:03 • Новости дня
    Рогов: Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР
    Рогов: Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России начали боевые действия за освобождение села Петропавловка на западе ДНР, сообщил глава комиссии Общественной палаты по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», – уточнил Рогов РИА «Новости».

    За населенный пункт уже ведутся бои.

    Кроме того, российские войска продвинулись еще южнее Курахово, освободив около 5 кв. километров территории.

    Ранее Рогов сообщал, что российские войска водрузили флаг в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ.

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    3 января 2025, 15:49 • Новости дня
    The Telegraph сообщил о разработке Украиной «ракеты для ударов по России»

    The Telegraph: Украина планирует создать новую версию ракеты «Трембита» для «ударов по России»

    The Telegraph сообщил о разработке Украиной «ракеты для ударов по России»
    @ Michael Peterson/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская компания PARS намерена разработать новую версию ракеты «Трембита» для ударов на расстояние до 400 миль, включая Москву, сообщил The Telegraph.

    Издание пишет, что украинское конструкторское бюро PARS, которое якобы разработало малую крылатую ракету с пульсирующим двигателем «Трембита», объявило «о планах создания новой версии» этого оружия, передает Ura.Ru.

    Источники издания сообщают, что якобы эта ракета будет «более крупной и дальнобойной», ее радиус действия должен позволить достигнуть объектов на территории России, в том числе Москвы.

    По данным The Telegraph, новая ракета «будет готова» в течение года и якобы станет самым дешевым дальнобойным оружием подобного класса, с заявленной стоимостью свыше 10 тыс. долларов.

    Ранее Economist сообщал о разработке на Украине ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы.

    В ноябре Зеленскийзаявлял, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства.

    Военный эксперт Вадим Козюлин оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.

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    3 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Российские военные не дали ВСУ провести штурм потерянных позиций
    Российские военные не дали ВСУ провести штурм потерянных позиций
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России предотвратили прибытие штурмовой группы украинских военных, планировавших отбить утерянные позиции, контратаку сорвали с помощью FPV-дронов.

    Операторы ударных дронов группировки «Запад» засекли БМП ВСУ, которая под прикрытием танка пыталась довезти штурмовиков для контратаки, пояснили в Минобороны, передает ТАСС.

    Как БМП, так и танк были уничтожены прямыми попаданиями FPV-дронов.

    В конце декабря российский FPV-дрон группировки «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

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    3 января 2025, 10:06 • Новости дня
    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины

    Американский журналист Хинкл заявил о противостоянии в администрации Трампа по украинскому вопросу

    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация избранного президента США Дональда Трампа столкнется с внутренним противостоянием по украинскому вопросу, поскольку ее члены придерживаются разных взглядов на конфликт, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл выразил мнение, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет разделена по вопросу Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, разногласия могут привести к «гражданской войне» внутри команды, так как политики придерживаются противоположных взглядов на конфронтацию с Россией.

    Хинкл отметил, что традиционно антироссийски настроенные республиканцы из команды Трампа публично поддержат его мирные устремления, но за кулисами может идти борьба. Он подчеркнул, что не все в администрации согласны с курсом на мирное урегулирование конфликта.

    Среди будущих членов администрации, которые, вероятно, не разделяют антироссийской позиции, Хинкл выделил кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и кандидата на пост директора национальной разведки Тулси Габбард.

    Ранее Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта, выразив уверенность, что при его президентстве этого конфликта удалось бы избежать. Путин в свою очередь заявил о готовности к диалогу с Трампом, если такая встреча состоится.

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

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    3 января 2025, 11:26 • Новости дня
    Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»

    Сборная Украины по лыжным гонкам отказалась от участия в «Тур де Ски»

    Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская команда по лыжным гонкам решила не участвовать в многодневке «Тур де Ски», чтобы изменить свой план соревнований и сосредоточиться на других турнирах, заявил главный тренер национальной команды Александр Пуцко.

    По словам Пуцко, отказ сборной Украины от участия в «Тур де Ски» обусловлен изменением плана соревнований, и это был осознанный выбор тренера, передает РИА «Новости».

    Пуцко отметил, что теперь команда сосредоточится на подготовке к юниорскому чемпионату мира и оставшимся этапам Кубка мира. Решение было принято после того, как украинские спортсмены не вышли на гонку преследования.

    «Тур де Ски» завершится 5 января.

    Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поддержал возвращение российских лыжников на международные соревнования.

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    3 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине

    Небензя заявил об отсутствии серьезных предложений от команды Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине пока невозможно воспринимать всерьез, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

    По словам Небензи, сигналы новой администрации США остаются неоформленными и неясными, и часто возникает термин «заморозка конфликта», передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что с украинской стороны поступают сигналы о неких договоренностях, которые сложно воспринимать всерьез. Он подчеркнул важность вопроса, когда Владимир Зеленский решится на переговоры и на каких условиях.

    «Чем дальше, тем хуже будут условия для него», – добавил дипломат, намекая на ухудшение ситуации для украинской стороны.

    Зеленский должен принять решение о переговорах и готовности к диалогу, вопрос за ним, отметил Небензя.

    Ранее Небензя заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий».

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    3 января 2025, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, трем бригадам теробороны и морской пехоты ВСУ около Бондаревки, Дарьино, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Махновки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой и Старой Сорочины, Погребков, Суджи и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Была отражена контратака штурмовой группы противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Александрией, Веселовкой, Викторовкой, Горналем, Гуево, Зазулевкой, Колмаковым, Лебедевкой, Мартыновкой, Михайловкой, Николаевкой, Никольским, Русским Поречным, Свердликово, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Миропольем в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47265 военнослужащих, 263 танка, 204 машины пехоты, 146 бронетранспортеров, 1393 бронемашины, 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

    Как ранее сообщали в Минобороны, всего ВСУ потеряли свыше 12455 военнослужащих за неделю.

    Накануне СК возбудил дело о теракте после атаки украинских боевиков на Курскую область.

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