  • Новость часаРоссийская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово
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    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    9 января 2025, 09:50 • Новости дня

    Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово

    ВСУ потеряли опорный пункт к западу от Курахово после артиллерийских ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская артиллерия нанесла массированные удары по опорному пункту ВСУ, расположенному в районе Андреевки, разрушив его полностью.

    Российская артиллерия успешно уничтожила укрепленный опорный пункт вооруженных сил Украины в треугольнике Андреевка – Константинополь – Улаклы к западу от Курахово. Остатки украинских войск, ранее бежавших из Курахово, пытались оборудовать здесь новые позиции, сообщает ТАСС.

    Согласно данным силовых структур, удар был нанесен по опорному пункту в районе Андреевки.

    Там подчеркнули, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные позиции в регионах к западу от Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около Курахово были взяты в плен 18 военнослужащих вооруженных сил Украины. Штурмовик вывез 12 раненых из Курахово на мотоцикле. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово.

    8 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВСУ понесли катастрофические потери в первую неделю 2025 года

    Tекст: Мария Иванова

    Первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис, обратив внимание на значительные территориальные потери и неудачные контратаки.

    Первая неделя 2025 года стала катастрофической для Вооруженных сил Украины, отметит Меркурис в своем YouTube-канале .

    Британский военный аналитик подчеркнул, что прошедшая неделя может быть худшим периодом для Украины за все время специальной военной операции. ВСУ столкнулась с серьезными потерями, а российские силы освободили Курахово и расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка, передает РИА «Новости».

    Минобороны России заявило, что 5 января украинские войска предприняли контратаку на курском направлении, однако штурмовая группа ВСУ потерпела поражение. В ходе боев были уничтожены два танка, машина разграждения и семь бронемашин, а потери украинской армии составили до 340 военнослужащих. На следующий день российские силы пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

    6 января российские войска взяли под контроль Курахово, что существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинских сил на донецком направлении. В результате киевский режим лишился возможности вести обстрелы Донецка.

    По данным Минобороны России на 8 января, российские подразделения успешно отбили 18 контратак ВСУ на различных направлениях и продолжили операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в среду сообщил, что российские войска расширили свое присутствие западнее поселка Великая Новоселка на запорожском фронте. Основной маршрут поставок боеприпасов ВСУ в этот район был перерезан, и украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Великая Новоселка находится в полуокружении и практически блокирована, что только усугубляет ситуацию для украинских сил на данном участке.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

    За последение сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

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    8 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны.

    Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

    В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента, сообщает ТАСС.

    В интервью каналу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    8 января 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    ВС России расширили зону контроля западнее Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска расширили зону контроля на запорожской линии фронта, освободив около 5 кв. километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе, что привело к полуокружению поселка Великая Новоселка.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов Владимир сообщил, что российские войска добились стратегического успеха на запорожской линии фронта, пишет РИА «Новости». Они расширят зону контроля западнее Великой Новоселки, освободив около 5 кв/ километров вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе.

    Рогов отметил, что основной маршрут снабжения боеприпасами и резервами для Вооруженных сил Украины в поселок Великая Новоселка оказался перерезан, украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Он добавил, что поселок находится в полуокружении, что практически блокирует противника.

    Продвижение российских войск также наблюдается в сторону села Новоселка у западной границы Донецкой народной республики. Это продвижение может сыграть значительную роль в дальнейшем укреплении позиций российских сил на данном направлении.

    Рогов подчеркнул, что эти достижения важны для контроля над ситуацией на запорожском фронте и могут оказать значительное влияние на ход боевых действий в регионе.

    Ранее российские войска почти полностью блокировали логистические маршруты украинских сил в Великой Новоселке, что затрудняет пополнение их сил и боекомплектов.

    Гарнизон ВСУ в поселке находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

    Вначале января Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобождена от ВСУ, украинские подразделения в этом районе находятся в тяжелом положении, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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    8 января 2025, 14:27 • Новости дня
    ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 50 тыс. человек
    ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 50 тыс. человек
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, противник потерял 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, бригад теробороны, нацгвардии и штурмового полка ВСУ около Викторовки, Зазулевки, Казачьей Локни, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Мелового, Мирного, Русского Поречного, Суджи и Черкасского Поречного.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Веселовкой, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Николаевкой, Никольским, Новеньким, Погребками, Свердликово, Южным, а также Беловодами, Водолагами и Журавкой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне вечером военкоры сообщили, что ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области.

    7 января российские войска нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области.

    В среду стало известно, что ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    9 января 2025, 01:22 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области

    Британский наемник Уоддингтон погиб в Запорожской области от удара БПЛА

    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

    Газета The Daily Telegraph сообщила о ликвидации бывшего британского военнослужащего Джейка Уоддингтона в Запорожской области. Он погиб в результате атаки российского беспилотника, находясь в рядах наемников вооруженных сил Украины.

    Джейк Уоддингтон, которому было 34 года, более года служил на Украине в качестве иностранного наемника. Он приехал в Великобританию в ноябре для обновления паспорта, но вскоре вернулся на Украину, несмотря на возражения родных. Уоддингтон занимал должность командира одного из подразделений.

    Ранее он служил во втором батальоне Королевского английского полка британской армии, но вынужден был оставить службу после эпилептического припадка. Позже он пытался восстановиться в военной службе через Королевскую военную академию в Сандхерсте, но был уволен по состоянию здоровья после повторного приступа.

    После второго инцидента Уоддингтон оказался в Польше, где работал волонтером по помощи животным с Украины. Затем он вступил в ряды наемников ВСУ, желая участвовать в конфликте. Его бывший сослуживец Роберт Кларк отметил, что Уоддингтон сам изучил русский язык и понимал украинский еще до службы в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, действующую за пределами Украины и выполняющую террористические задачи.

    В Венесуэле власти задержали семерых иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

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    9 января 2025, 08:49 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах

    Командование ВСУ бросило бойцов в Сумской области за отказ минировать территории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный боец ВСУ Михаил Костюк рассказал, что командование оставило их в Сумской области после отказа выполнять задание по минированию территории, и они сдались после сильного обстрела.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило своих солдат, отказавшихся устанавливать противотанковые мины в Сумской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Михаил Костюк. Он отмечает, что их отправили в заброшенный дом, где они провели день, а вечером получили приказ на установку мин. Однако после отказа выполнить задание солдаты оказались под обстрелом, и никто за ними не вернулся, что вынудило их сдаться.

    По словам Костюка, после мобилизации он не получил практически никакого обучения. «Было [дано] понятие, как автомат в руках держать и как им пользоваться. Ну и больше ничему не учили», – отметил пленный. Он добавил, что командование запугивало бойцов, угрожая арестом и отправкой на передовую без защитного снаряжения.

    Также Костюк рассказал о методах давления, используемых командованием. По его словам, солдатам угрожали тюрьмой или насильственной отправкой на передовую без бронежилетов и другой защиты, что усугубляло их положение на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области, а также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать.

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    8 января 2025, 11:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов и 46 танков за первую неделю 2025 года

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков, значительные потери понесены в зоне спецоперации и в Курской области, следует из предоставленных Минобороны России данных.

    За первую неделю 2025 года украинские вооруженные силы понесли значительные потери. В период с 1 по 7 января в зоне спецоперации погибло до 9,7 тыс. военнослужащих ВСУ. В Курской области в боях было убито около 2975 украинских военных, передает РИА «Новости».

    Танковые потери составили 46 единиц. В зоне спецоперации уничтожено 17 танков, среди которых пять Leopard немецкого производства. В районе Курской области российские силы ликвидировали 29 танков противника.

    Кроме сухопутной техники, украинская авиация также понесла потери. 2 января средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27. 5 января истребительная авиация ВКС России уничтожила МиГ-29 воздушных сил Украины.

    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка. Также ВСУ понесли значительные потери, потеряв до 1420 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские установки в ДНР и Харьковской области. Накануне российское военное ведомство отчиталось об уничтожении более 1635 украинских военнослужащих, а также большого количества западной техники.

    При этом российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса. Также российские войска освободили Новотроицкое в ДНР, освободили Гигант в ДНР и освободили Новый Труд в ДНР. Кроме того, российские силовики сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ.

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    8 января 2025, 23:19 • Новости дня
    В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили дом

    Обломки сбитого беспилотника повредили крышу дома в Белгороде

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде обломки одного из сбитых беспилотников пробили крышу и потолок многоквартирного дома, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, в Белгородской области были сбиты несколько беспилотников. При падении обломков одного из них в многоквартирном доме в Белгороде оказалась пробита крыша и поврежден потолок в одной из квартир. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

    «По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире», – отметил Гладков в своем телеграм-канале.

    В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений, и ситуация находится под контролем местных властей. Гладков подчеркнул, что все службы оперативно отреагировали на происшествие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших, а в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.

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    8 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Около Курахово взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ около Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Были отражены три контратаки штурмовых групп противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили более 280 военнослужащих, кроме того, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее Курахово в ДНР.

    Уничтожены танк, машина пехоты, американский бронетранспортер М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины возле Алексеевки, Андреевки, Надеждинки, Красного, Шевченко, Дзержинска, Волково, Красноармейска, Димитрова, Песчаного, Воздвиженки, Новоелизоветовки, Щербиновки и Новоалександровки в ДНР. Отражены 13 контратак формирований ВСУ, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял более 530 военнослужащих, две бронемашины и два буксируемых орудия.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у Волчанска в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ рядом с Богуславкой, Двуречной, Загоруйковкой и Петропавловкой в Харьковской области. Была отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

    Потери противника составили до 380 военнослужащих, машина пехоты, две американские бронемашины HMMWV и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ поблизости от Богатыря, Великой Новоселки, Разлива и Константинополя в ДНР. Отражена контратака штурмовых подразделений противника.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены американская бронемашина MaxxPro, четыре орудия, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab, а также склад и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

    Ранее пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников.

    За первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

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    9 января 2025, 03:25 • Новости дня
    ВСУ 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 75 снарядов

    ВСУ за сутки 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 75 снарядов, жертв нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за последние сутки 25 раз атаковали ДНР, выпустив 75 снарядов, в результате чего поврежден один объект гражданской инфраструктуры, но жертв среди мирного населения не зафиксировано.

    Украинские войска за прошедшие сутки нанесли 25 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. В результате атак, по данным военного следственного управления СК РФ по региону, поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

    Всего было выпущено семьдесят пять единиц различных боеприпасов, однако сведений о пострадавших среди гражданского населения не поступало. В сообщении отмечается, что атаки были осуществлены вооруженными формированиями Украины.

    По предварительным данным, зафиксированы многочисленные разрушения, но точная оценка ущерба будет определена после проведения всех необходимых экспертиз и разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор и были ранены четыре человека, включая беременную женщину.

    За последние сутки украинские военные провели 25 обстрелов территорий ДНР, что привело к ранениям трех мирных жителей, включая ребенка. Утром во вторник ВСУ обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов 155 мм, среди которых три кассетных.

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    9 января 2025, 07:56 • Новости дня
    ВС России расширили плацдарм под Двуречной и вклинились в оборону ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска расширили плацдарм на юге Двуречной Харьковской области до 5 км и углубились в оборону ВСУ на 1,5 км, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие расширили плацдарм южнее населенного пункта Двуречная в Харьковской области на ширину до 5 км, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что улучшение позиций произошло и непосредственно в Двуречной. На некоторых участках фронта удалось прорваться вглубь обороны противника до 1,5 км.

    Эксперт добавил, что в результате комбинированного удара с направления Масютовки по направлению Западного российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов противника.

    Под огневой контроль ВС России также перешел Т-образный перекресток восточнее Западного, где расположен блокпост украинских сил. В настоящее время российские войска проводят зачистку лесных участков восточнее Западного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля на Запорожской линии фронта, освободив около 5 кв. км вдоль трассы Великая Новоселка – Гуляйполе, что привело к полуокружению поселка Великая Новоселка.

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    8 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Российский FPV-дрон уничтожил украинский пикап в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска уничтожили украинский пикап FPV-дроном в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные применили FPV-дрон для уничтожения украинского пикапа в Харьковской области, перевозившего боевиков для ротации, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские войска группировки «Север» уничтожили украинский пикап в Харьковской области с помощью FPV-дрона. Минобороны предоставило видеоматериалы, демонстрирующие точное попадание в цель, передает ТАСС.

    По данным военного ведомства, разведывательное подразделение обнаружило пикап противника в лесополосе. Транспортное средство перевозило украинских боевиков, прибывших для ротации в зоне боевых действий.

    На основе анализа разведданных было принято решение о поражении цели. FPV-дрон группировки «Север» оперативно уничтожил обнаруженный пикап, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона российской группировки «Север» уничтожил миномет ВСУ на огневой позиции в Харьковской области.

    29 декабря российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

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    8 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Силы ПВО России сбили два украинских дрона над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Средства противовоздушной обороны за 15 минут уничтожили два украинских беспилотных аппарата в Белгородской области.

    С 16.30 до 16.45 дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, которые находились над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Данные действия были предприняты для предотвращения возможных атак на объекты критической инфраструктуры в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом.

    Минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    9 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области в ходе неудачной контратаки сдались в плен 26 украинских военных, причем четверо – только за последние сутки.

    В Курской области во время контратаки в плен сдались 26 украинских военных. Источник в российских силовых структурах уточнил, что только за прошедшие сутки в плен сдались четверо бойцов, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в течение первой недели 2025 года потеряли почти 13 тыс. бойцов. Это стало катастрофой для украинской армии.

    За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 50 тыс. человек.

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