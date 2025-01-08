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    Трамп уволил одного из главных русофобов Америки
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну
    Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области (видео)
    Эксперт объяснил рекордное истощение запасов газа в Европе
    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России
    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины
    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    20 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    8 января 2025, 08:45 • Новости дня

    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ

    Haldelsbatt: Зеленский не упомянул о потере Курахово украинскими войсками в видеообращении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово, несмотря на продолжающиеся бои в этом районе, сообщило немецкое издание Haldelsbatt.

    По информации Haldelsbatt, украинский Генштаб сообщил о боях в районе Курахово, но в обновленных сводках упомянутые населенные пункты находятся к западу от Курахово. Это предполагает, что город был потерян украинскими силами, передает РИА «Новости».

    В статье также указывается, что на данный момент непонятно, где именно украинские войска выстроили новую линию обороны.

    Ранее российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении Курахово, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады.

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ.

    7 января 2025, 19:21 • Новости дня
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области

    Эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на поле под Курском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

    Согласно сообщению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в Telegram-канале, в районах Курской области произошел инцидент с участием эвакуационной группы Вооруженных сил Украины. Разведчики группы «Север» зафиксировали передвижение украинской эвакуационной группы, состоящей из двух автомобилей, которые забрали несколько раненых.

    Во время движения к своим позициям, по неизвестной причине, из автомобиля были выброшены двое еще живых украинских военнослужащих. Этот поступок, по словам Коца, впервые зафиксирован операторами беспилотных летательных аппаратов «Северян». Подобные случаи, когда украинские военные не забирают раненых, ранее были известны, однако выбрасывание из машин отмечено впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что Украина отказалась забирать 630 своих пленных.

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    7 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что «диктатура» в Белоруссии лучше демократии в Украине, отметив при этом напряжение вокруг страны и желание недоброжелателей втянуть республику в войну.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на портале БелТА, отметил, что вокруг страны нарастает напряжение и существуют силы, стремящиеся втянуть Белоруссию в конфликт. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и на Украине, заявив: «Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине».

    «Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) – мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», – высказался Лукашено.

    Лукашенко подчеркнул, что возможное втягивание страны в войну станет серьезным испытанием: «Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат». Он выразил уверенность, что время расставит все на свои места, и призвал белорусов к выдержке: «Ни в коем случае нельзя шарахаться».

    Также президент упомянул о высказываниях Владимира Зеленского о Белоруссии. Лукашенко отметил, что Зеленский недавно заявил: «Жыве Беларусь!», и намекал на возможность изменений в стране по украинскому сценарию. Лукашенко выразил надежду, что подобное развитие событий в республике не произойдет.

    Ранее в Минске заявили, что Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в начале СВО.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    7 января 2025, 10:21 • Новости дня
    Киев отправил в Курскую область батальон ВСУ из заключенных

    Tекст: Александра Юдина

    Более 50% состава 225-го батальона ВСУ в Курской области составили бывшие заключенные, это подтверждают пленные, сообщают в российских силовых структурах.

    По данным силовых ведомств, половина состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, действующего в Курской области, состоит из бывших заключенных, включая осужденных за тяжкие преступления, передает ТАСС.

    Собеседник агентства отметил, что использование бывших заключенных в составе военных подразделений ВСУ не является единичным случаем. Показания пленных свидетельствуют о том, что эта практика может быть распространена в ряде подразделений.

    Напомним, 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ был задействован в боевых действиях на территории Курской области.

    Накануне российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин.

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    7 января 2025, 16:55 • Новости дня
    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России

    В ВСУ признали невозможность F-16 соревноваться с российскими самолетами

    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские истребители F-16 уступают в воздушных боях российским самолетам из-за технологического отставания, отметил начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат, который подчеркнул необходимость модернизации вооружения Украины.

    Истребители F-16 не могут конкурировать в воздушных боях с технологичными самолетами России. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «РИА Новости». По его словам, для эффективного противостояния российским самолетам Украина нуждается в более мощных модификациях F-16 с улучшенными радарами и дальнобойными ракетами.

    Игнат отметил, что украинским пилотам было бы трудно в одиночку соревноваться с российскими самолетами, обладающими высокой технологической оснащенностью. Он также подчеркнул, что введение на вооружение Украины более современных самолетов, таких как F-35, могло бы значительно усилить обороноспособность страны и создать мощную сдерживающую силу в центре Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции, СБУ задержала 12 человек за слежку за военными аэродромами с F-16, а ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    7 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил о понимании позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО, передает

    РИА «Новости». Трамп отметил, что Россия на протяжении многих лет утверждала, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», – сказал он.

    Трамп также упомянул, что президент США Джо Байден заявил о необходимости присоединения Украины к НАТО, что, по его мнению, привело к появлению НАТО на пороге России. Он подчеркнул, что может понять чувства России по этому поводу.

    Кроме того, Трамп обвинил действующего лидера США Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Выступление Трампа состоялось в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Столь громкое заявление избранного президента США прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    7 января 2025, 14:25 • Новости дня
    WP: «Плохая сделка» Трампа по Украине подорвет доверие к США и НАТО
    WP: «Плохая сделка» Трампа по Украине подорвет доверие к США и НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина сталкивается с угрозой потери территорий и войск на фоне российского наступления, а также с риском заключения невыгодного соглашения, которое может усилить позиции Москвы и подорвать доверие к США и НАТО.

    Как пишет Washington Post, Украина находится на критическом этапе конфликта, который длится уже третий год. Боевые действия привели к значительным потерям территории и войск, ставя под угрозу существование Украины. В ближайшие недели решится, сможет ли страна сохранить свой суверенитет с гарантиями безопасности для граждан.

    Ситуация на Украине, по мнению западных экспертов, имеет последствия, выходящие за рамки региона. На кону стоит авторитет Соединенных Штатов и НАТО, которые с самого начала конфликта поддерживают Украину. Отступление западных союзников может показать их неспособность к долговременной поддержке и вызвать сомнения в их обещаниях, что может повлиять на решения Китая относительно Тайваня.

    При этом украинцы сталкиваются с недостатками в вооружении и поддержке из-за колебаний администрации Байдена. Издание пишет, что в конечном итоге Украина получила современные системы вооружения, но с задержками, позволившими России укрепить свои позиции на поле боя.

    «Украина также теряет войска со скоростью, намного превосходящей ту, которую она может выдержать. Официальная оценка потерь в 400 тыс. убитых или раненых считается сильно заниженной. Тысячи измученных украинских солдат дезертируют с линии фронта», – добавляют авторы материала.

    «Однако время – самый важный ресурс, который теряет Украина. Трамп вступает в должность 20 января и пообещал быстро закончить войну. Другим временным ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание найти конец конфликту, который пожирает многие из скудных запасов военной техники континента», – отмечают аналитики.

    Таким образом «Украина вряд ли переживет еще один год войны», однако спешка с переговорами по урегулированию конфликта может оказаться еще более худшим сценарием, так как «большая часть гнева» украинцев «будет направлена на западных покровителей, которые их предали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    7 января 2025, 09:56 • Новости дня
    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев

    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев до инаугурации

    Reuters: Спецпосланник Трампа отложил визит в Киев
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, пишет Reuters.

    Келлог отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, передает ТАСС.

    По данным агентства, первый визит представителя администрации Трампа в Киев должен был состояться в начале января. Команда Келлога также планировала поездки в другие европейские столицы, включая Рим и Париж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Келлог сообщал, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    8 января 2025, 05:22 • Новости дня
    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины

    Взрывчатка из Кишинева была отправлена с Украины и предназначалась для Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатку, замаскированную под игрушечный автомобиль, отправленную с Украины в Грузию.

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатое вещество в одной из посылок, передает ТАСС. Объект был замаскирован под игрушечный автомобиль и предназначался для доставки в Грузию. Источники радиостанции Pulsmedia сообщили, что посылка была отправлена с Украины.

    Полиция Молдавии сообщила во вторник, что специалисты центра технико-криминалистической экспертизы были вызваны для обезвреживания подозрительного предмета, который был успешно нейтрализован. На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя и получателя опасной посылки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ представила аудиозапись, на которой жена украинского агента инструктирует его перед подготовкой теракта против российского военнослужащего. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, когда самодельная бомба была начинена поражающими элементами.

    Подозреваемый в попытке устроить покушение на известного военного блогера и на офицера Минобороны признался на видео, что действовал по заданию главного управления разведки украинского военного ведомства.

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    7 января 2025, 13:38 • Новости дня
    Украинцы продолжили праздновать Рождество 7 января
    Украинцы продолжили праздновать Рождество 7 января
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поисковый запрос «С Рождеством» стал самым популярным в Google на Украине 7 января несмотря на официальный праздник 25 декабря.

    Как сообщает издание «Страна», украинцы продолжают активно отмечать Рождество 7 января. Это подтверждается статистикой запросов Google, где запрос «С Рождеством» стал самым популярным. В первой десятке рейтинга оказалось четыре схожих запроса, из которых три на русском языке.

    Интересно, что на украинском языке пользователи спрашивали, какой именно праздник отмечают 7 января. С 2023 года Рождество на Украине официально отмечается 25 декабря, в соответствии с новоюлианским календарем, совпадающим с западными традициями.

    Тем не менее, празднование 7 января остается популярным не только в Украине. Этот день считается официальным днем Рождества в России, Белоруссии, Грузии, Сербии, а также в Иерусалиме. В Молдавии же Рождество празднуется дважды – и 25 декабря, и 7 января.


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    7 января 2025, 15:58 • Новости дня
    На Украине уволили замглавы Минветеранов после скандала с унижением

    Заместителя министра по делам ветеранов Украины уволили за унижения сотрудника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслану Величко-Трифонюк уволили после скандала с унижением сотрудника Евгения Шибалова.

    На Украине уволили заместителя министра по делам ветеранов Руслану Величко-Трифонюк после скандала с унижением сотрудника, сообщает РИА «Новости». Величко-Трифонюк занималась вопросами европейской интеграции в министерстве. Об увольнении сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Бывший военный Евгений Шибалов, который возглавлял управление европейской интеграции и международного сотрудничества в министерстве, заявил, что подал заявление об увольнении из-за постоянных беспочвенных унижений со стороны руководства. После этого инцидента Министерство по делам ветеранов инициировало проверку. Уже 6 января в Кабмин были направлены документы для увольнения Величко-Трифонюк.

    Мельничук также сообщил об увольнении других высокопоставленных чиновников. Были уволены заместитель и первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Виталий Зубрий и Игорь Гаевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины приняло решение уволить заместителя министра обороны Александра Сергея, а также правительство Украины решило уволить Юрия Джигира, который занимал должность заместителя министра обороны, спустя месяц после подачи представления об отставке.

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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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    7 января 2025, 11:17 • Новости дня
    СМИ: Зеленский лестью не изменил отношение Трампа к Украине

    UnHerd: Зеленский лестью не изменил отношение Трампа к Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Лесть президента Украины Владимира Зеленского на интервью с Лексом Фридманом не изменила мнения избранного главы США Дональда Трампа об Украине, сообщает портал UnHerd.

    По информации издания, Зеленский во время беседы неоднократно обращался с лестью к Трампу, называя его сильным лидером, и критиковал президента Джо Байдена за нерешительность в поддержке Киева, передает РИА «Новости».

    При этом, как подчеркивает UnHerd, Трамп, который скептически относится к НАТО, вряд ли изменит свою позицию под влиянием таких заявлений.

    Автор статьи на UnHerd также отмечает, что Украине следует отказаться от идеи вступления в НАТО и принять статус нейтрального государства.

    Это, по его мнению, даст стране реальный шанс завершить текущий конфликт, защитить свой суверенитет и восстановить экономику и общество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова отметила, что Зеленский в интервью продемонстрировал признаки «наркотического бреда», заявляя, что предлагал Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», и назвала его высказывания «лишь фантазиями» и «самолюбованием». До этого Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.

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    7 января 2025, 18:50 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

    Как сообщает РИА «Новости», российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Инцидент произошел 7 января около 17.30 по московскому времени.

    В Министерстве обороны России отметили, что беспилотник был сбит своевременно и не причинил какой-либо ущерб на земле. Обстоятельства, приведшие к появлению аппарата в воздушном пространстве России, не уточняются.

    Белгородская область, граничащая с Украиной, нередко становится местом подобных инцидентов, однако благодаря функционированию средств ПВО большинство угроз удается нейтрализовать.

    Накануне российские средства ПВО смогли уничтожить два украинских беспилотника, которые проникли в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.

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    7 января 2025, 16:39 • Новости дня
    На Украине мужчина ранил полицейского ножом при конфликте с военкоматом

    Мужчина в Днепропетровске ударил ножом полицейского при конфликте с военкоматом

    Tекст: Ольга Иванова

    В Днепропетровске на Украине произошел инцидент, в ходе которого мужчина, отказываясь предоставить документы, ударил ножом полицейского.

    Как передает РИА «Новости», в Днепропетровске на Украине мужчина ранил ножом полицейского на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел во время конфликта с сотрудниками военкомата. Мужчина отказался предъявить документы и ударил ножом правоохранителя. Полицейский был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

    По информации украинского издания «Страна.ua», сотрудники военкомата угрожали расстрелом жителям, которые пытались защитить мужчину, которого военные собирались насильно мобилизовать. На вокзале мужчину избили, но мобилизовать не смогли.

    В полиции сообщили, что мужчина также подал заявление о том, что сотрудники военкомата нанесли ему телесные повреждения. В данный момент проводится проверка обстоятельств случившегося на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский депутат Артем Дмитрук заявлял о смерти мужчины в Черновцах после принудительной мобилизации, а также утверждал, что власти и правоохранители пытались препятствовать распространению этой информации. В Сумах 40-летний украинец скончался после получения черепно-мозговой травмы в военкомате, а в Полтавской области сотрудники военкомата сломали мужчине ногу.

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    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

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    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

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    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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