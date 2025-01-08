То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.20 комментариев
Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ
Haldelsbatt: Зеленский не упомянул о потере Курахово украинскими войсками в видеообращении
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово, несмотря на продолжающиеся бои в этом районе, сообщило немецкое издание Haldelsbatt.
По информации Haldelsbatt, украинский Генштаб сообщил о боях в районе Курахово, но в обновленных сводках упомянутые населенные пункты находятся к западу от Курахово. Это предполагает, что город был потерян украинскими силами, передает РИА «Новости».
В статье также указывается, что на данный момент непонятно, где именно украинские войска выстроили новую линию обороны.
Ранее российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении Курахово, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады.
После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ.