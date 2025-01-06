Белоусов назвал соединения, отличившиеся при освобождении Курахово

Белоусов поздравил военных, проявивших героизм при освобождении Курахово

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко. Глава военного ведомства отметил профессиональные и решительные действия военнослужащих, благодаря которым был освобожден населенный пункт Курахово в ДНР.

В своем обращении Белоусов заявил: «С первых дней специальной военной операции своей отвагой и решительностью личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады доблестно и самоотверженно освобождает Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач».

Кроме того, министр обороны поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. Он отметил их смелые и решительные действия, которые позволили успешно отбрасывать противника и внести значительный вклад в общее продвижение Южной группировки войск. Белоусов подчеркнул, что эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих Армии России и войдет в историю ратных подвигов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Как указали в Минобороны, за проявленное мужество и героизм более 5,5 тыс. военнослужащих соединения удостоены государственных и ведомственных наград. Белоусов выразил уверенность в том, что бойцы 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Ранее военный эксперт Федор Громов рассказал газете ВЗГЛЯД о значении освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО. В понедельник советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска утратили крупный укрепрайон и логистический узел после освобождения Курахова в ДНР.

Напомним, Курахово на юго-западе Донбасса был освобожден российской Южной группировкой войск, которая успешно вела действия в этом районе, также украинские силы были выбиты с части территории теплоэлектростанции в Курахове.