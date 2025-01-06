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    6 января 2025, 20:05 • Общество

    Российским войскам открылась дорога на Днепр

    Российским войскам открылась дорога на Днепр
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия освободила Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Это был бы не просто значимый укрепленный район ВСУ, но и важнейший логистический центр. «Освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», говорят военные эксперты. Однако эта операция открывает и новые возможности для российских вооруженных сил.

    Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

    «За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций... Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников...  Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих. В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин», сообщило военное ведомство.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении Курахово, выделив 110-ю мотострелковую бригаду и 5-ю бригаду им. первого главы ДНР Захарченко. Как указали в Минобороны, за проявленное мужество и героизм более 5,5 тыс. военнослужащих удостоены государственных и ведомственных наград.

    Через Курахово осуществлялась поставка необходимых ресурсов для гарнизонов ВСУ, действующих в ДНР и на некоторых участках Запорожской области. Теперь ВСУ придется искать другие пути для логистической поддержки, что осложняет их позиции на этих территориях.

    К январю 2022 года в Курахове проживало около 18 тыс. человек. В городе расположены Кураховская ТЭС, завод «Электросталь» (металлопрокат, ферросплавы), НПО «Синтоп» (продукция нефтехимического синтеза), Свято-Ильинский машиностроительный завод. В пределах городской общины расположены 35 сельскохозяйственных предприятий. То есть, Курахово – серьезный промышленный центр, где развиты угольная промышленность и металлургия.

    Кроме промышленного и экономического, Курахово имеет и политическое значение, причем, настолько важное, что Киев ранее отдал приказ ВСУ удерживать позиции в Курахово до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщал сопредседатель коорсовета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Инаугурация, как известно, состоится 20 января, и значит, киевский режим потерпел помимо военного крупное политическое поражение.

    Ранее в этом же районе российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития – крупнейшее на Украине, обеспечивающее доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд. Это стратегический важный объект, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Помимо лития, месторождение богато другими ценными ресурсами, например, ниобием, бериллием, танталом.

    Однако, разумеется, операция по освобождению города была проведена не ради контроля над ресурсами. «Каждый занятый населенный пункт, освобожденный от оккупантов – это в любом случае приближение нашей победы. ВСУ пытались сделать из Курахова укрепленный пункт, соорудили вокруг Кураховского водохранилища массу укреплений, думая, что российская армия не сможет преодолеть их. Но ВС РФ дерзким и хитрым маневром обошли водохранилище с севера и отрезали Курахово, по сути, с запада. Наше командование проявило стратегическую смекалку», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Контроль над Курахово позволял ВСУ оказывать давление на ключевые российские позиции в ДНР, и особенно на столицу региона. «Основной смысл освобождения Курахова ­состоит в том, что это было последнее место, откуда ствольная артиллерия дотягивалась до Донецка. И ВС РФ выполнили задачу прекратить это. Теперь обстрелять город можно только реактивными дальнобойными снарядами, но такое проводится крайне редко. Так что освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», ­­­­­­­– рассказал военкор Федор Громов.

    «После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики»,

    говорится в сообщении Минобороны.

    Каким будут дальнейшие действия ВС РФ на данном участке? «По логике, наши должны после этого перекидывать силы на другое направление, а именно – на агломерацию Покровска и Мирнограда. Собственно, по движению войск, по картам так и получается. Сейчас основная наша задача: перерезать трассу Покровск – Константиновка, к этому все и идет. Это уже может означать выход к границе Днепропетровской области. И это уже, конечно, не только тактический, но и политический удар по Киеву. К тому же в Днепропетровской области нет плотной городской застройки, как в Донбассе. Значит, у ВС РФ будет некий оперативный простор», – объясняет Громов.

    «Но если наши решат пойти дальше Курахова, то они смогут перерезать украинскую линию обороны в Запорожье. Мы зайдем в тыл запорожской группировки ВСУ. Для помощи в этом с юга может поддавить группировка «Восток», – подчеркнул собеседник.

    «До освобождения Курахова мы были ограничены в маневре по освобождению Покровска. Теперь, высвободив значительные силы, мы можем смело этим заняться. А затем – продвижение на север для полного освобождения Донбасса, ну и вход в Днепропетровскую область, к которой мы подступаем уже со всех сторон, с перспективой приближения к самому Днепропетровску», – резюмирует Корнилов.

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