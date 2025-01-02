Готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника

Эксперты объяснили мотивацию добровольцев при подписании контракта с Минобороны

Tекст: Андрей Резчиков

На коллегии Минобороны в середине декабря президент России Владимир Путин отмечал, что с начала 2024 года контракт для поступления на военную службу заключили более 430 тыс. человек – против 300 тыс. за прошлый год. Таким образом, поток желающих вступить в ряды Российской армии не только не иссякает, но и растет.

Российским военнослужащим положено значительное материальное поощрение и социальные гарантии. Так, минимальное денежное довольствие участника СВО составляет 210 тыс. рублей в месяц, а федеральная единовременная выплата при заключении контракта – 400 тыс. рублей.



К федеральной выплате регионы делают свои надбавки. Самая высокая региональная единоразовая выплата контрактникам установлена в Москве, где с июля 2024 года она составляет 1,9 млн рублей. При этом сохраняется и прежняя ежемесячная выплата из московского бюджета в размере 50 тыс. рублей.

Стоит учитывать значительное количество льгот и социальных гарантий. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы, в том числе санаторно-курортное лечение, банковские льготы, трудовые гарантии, обеспечение техническими средствами реабилитации и многое другое. Власти на всех уровнях заявляют, что решение социальных вопросов участников спецоперации и их семей – важнейший приоритет.

В экспертной среде фиксируют, что рост контрактников и добровольцев обусловлен двумя причинами. С одной стороны, свою роль играют высокое денежное довольствие и социальные гарантии для военных. С другой, еще большее влияние оказывает патриотический настрой россиян, которые идут на службу по зову сердца.

Кризисные ситуации тоже являются фактором, который влияет на решение людей идти служить. Например, после нападения ВСУ на Курскую область в России увеличился приток добровольцев, причем не только из Курска, но и из Москвы и других регионов.



«В целом здесь работает комплексный подход. Исходя из моих бесед с добровольцами, в первую очередь они хотят дать ответ Западу за нападки на Россию,

– говорит Анатолий Матвийчук, полковник в отставке. – Важно и то, что человек, уйдя на фронт, оставляет семье социальные гарантии. Доброволец уверен в том, что государство позаботится о его близких в случае трагического исхода».

«Конечно, контракт дает свои преимущества. Многие пользуются льготным ипотечным кредитованием. Решение квартирного вопроса через службу в армии тоже серьезный стимул. А с учетом других программ поддержки мы получаем повышение престижа военной службы», – добавляет Александр Перенджиев, член экспертного совета «Офицеров России».

«Но служба – это прежде всего долг перед Родиной и своей семьей. Участниками СВО становятся люди разного социального положения, статуса и возраста. Каждому добровольцу свойственна своя индивидуальная мотивация. Их может быть несколько в зависимости от различных социальных фактов», – подчеркнул собеседник. – «Кроме того, служба по контракту – это хороший социальный лифт.

Имидж защитников стал настолько высоким, что ими вновь гордятся дети, внуки, родственники, знакомые.

К тому же участие в СВО повышает шансы на построение успешной карьеры, что доказывает опыт кадровой программы «Время героев».

Для сравнения, на Украине складывается иная картина: ВСУ в 2024 году столкнулись с острой нехваткой живой силы. Ежедневно в соцсетях появляются видео, как граждане спасаются от облав на «ухилянтов» сотрудников военкоматов (ТЦК), не желая отправляться в зону боевых действий. Последние, в свою очередь, открыли настоящую охоту на мужчин, которые не могут откупиться от отправки на фронт. Все это происходит на фоне обсуждения предложений о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Хотя ранее те же лица в Киеве уверяли украинское общество, что Российская армия ничего не добьется.

«Как сообщают мои источники из Одессы и Харькова, люди находятся на грани выживания. Обещания властей расходятся с делом, что влечет за собой еще большее разочарование в режиме Зеленского. На этом фоне российские добровольцы видят совершенно другую картину и участвуют в важном для страны деле. Отсюда и рост числа добровольцев», – заключил Матвийчук.



О влиянии числа россиян, готовых защищать Родину, на успехи СВО говорил и Путин. «Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества», – указывал на коллегии Минобороны президент. – «Благодаря такому отношению к судьбам своей страны, к судьбам своих детей у нас и происходит <...> перелом на линии боевого соприкосновения».