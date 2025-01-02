  • Новость часаПутин подписал первые документы в новом году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    Умер Виктор Алкснис
    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе
    Российские войска зачистили ВСУ к югу от Курахова
    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
    Минобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Эксперт рассказал о «вопиющих двойных стандартах» Запада по отношению к Грузии
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    2 января 2025, 16:00 • Общество

    Готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника

    Эксперты объяснили мотивацию добровольцев при подписании контракта с Минобороны

    Готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В России растет число желающих заключить контракт с Минобороны и стать участником спецоперации. В 2024 году ежедневно в среднем более 1 тыс. человек приходили на военную службу по контракту. Что движет сотнями тысяч добровольцев-контрактников?

    На коллегии Минобороны в середине декабря президент России Владимир Путин отмечал, что с начала 2024 года контракт для поступления на военную службу заключили более 430 тыс. человек – против 300 тыс. за прошлый год. Таким образом, поток желающих вступить в ряды Российской армии не только не иссякает, но и растет.

    Российским военнослужащим положено значительное материальное поощрение и социальные гарантии. Так, минимальное денежное довольствие участника СВО составляет 210 тыс. рублей в месяц, а федеральная единовременная выплата при заключении контракта – 400 тыс. рублей.

    К федеральной выплате регионы делают свои надбавки. Самая высокая региональная единоразовая выплата контрактникам установлена в Москве, где с июля 2024 года она составляет 1,9 млн рублей. При этом сохраняется и прежняя ежемесячная выплата из московского бюджета в размере 50 тыс. рублей.

    Стоит учитывать значительное количество льгот и социальных гарантий. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы, в том числе санаторно-курортное лечение, банковские льготы, трудовые гарантии, обеспечение техническими средствами реабилитации и многое другое. Власти на всех уровнях заявляют, что решение социальных вопросов участников спецоперации и их семей – важнейший приоритет.

    В экспертной среде фиксируют, что рост контрактников и добровольцев обусловлен двумя причинами. С одной стороны, свою роль играют высокое денежное довольствие и социальные гарантии для военных. С другой, еще большее влияние оказывает патриотический настрой россиян, которые идут на службу по зову сердца.

    Кризисные ситуации тоже являются фактором, который влияет на решение людей идти служить. Например, после нападения ВСУ на Курскую область в России увеличился приток добровольцев, причем не только из Курска, но и из Москвы и других регионов.

    «В целом здесь работает комплексный подход. Исходя из моих бесед с добровольцами, в первую очередь они хотят дать ответ Западу за нападки на Россию,

    – говорит Анатолий Матвийчук, полковник в отставке. – Важно и то, что человек, уйдя на фронт, оставляет семье социальные гарантии. Доброволец уверен в том, что государство позаботится о его близких в случае трагического исхода».

    «Конечно, контракт дает свои преимущества. Многие пользуются льготным ипотечным кредитованием. Решение квартирного вопроса через службу в армии тоже серьезный стимул. А с учетом других программ поддержки мы получаем повышение престижа военной службы», – добавляет Александр Перенджиев, член экспертного совета «Офицеров России».

    «Но служба – это прежде всего долг перед Родиной и своей семьей. Участниками СВО становятся люди разного социального положения, статуса и возраста. Каждому добровольцу свойственна своя индивидуальная мотивация. Их может быть несколько в зависимости от различных социальных фактов», – подчеркнул собеседник. – «Кроме того, служба по контракту – это хороший социальный лифт.

    Имидж защитников стал настолько высоким, что ими вновь гордятся дети, внуки, родственники, знакомые.

    К тому же участие в СВО повышает шансы на построение успешной карьеры, что доказывает опыт кадровой программы «Время героев».

    Для сравнения, на Украине складывается иная картина: ВСУ в 2024 году столкнулись с острой нехваткой живой силы. Ежедневно в соцсетях появляются видео, как граждане спасаются от облав на «ухилянтов» сотрудников военкоматов (ТЦК), не желая отправляться в зону боевых действий. Последние, в свою очередь, открыли настоящую охоту на мужчин, которые не могут откупиться от отправки на фронт. Все это происходит на фоне обсуждения предложений о снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Хотя ранее те же лица в Киеве уверяли украинское общество, что Российская армия ничего не добьется.

    «Как сообщают мои источники из Одессы и Харькова, люди находятся на грани выживания. Обещания властей расходятся с делом, что влечет за собой еще большее разочарование в режиме Зеленского. На этом фоне российские добровольцы видят совершенно другую картину и участвуют в важном для страны деле. Отсюда и рост числа добровольцев», – заключил Матвийчук.

    О влиянии числа россиян, готовых защищать Родину, на успехи СВО говорил и Путин. «Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества», – указывал на коллегии Минобороны президент. – «Благодаря такому отношению к судьбам своей страны, к судьбам своих детей у нас и происходит <...> перелом на линии боевого соприкосновения».

    Главное
    Маск предсказал 2025 год как важнейший в истории человечества
    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа
    Китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США
    Полиция установила подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе
    Российские миллиардеры увеличили состояние на 18,5 млрд долларов
    В Венгрии умерла старейшая олимпийская чемпионка
    В новогоднюю ночь во Франции сожгли почти тысячу машин

    Что будет с курсом рубля в 2025 году

    Для российского рубля прошедший год оказался сложным. Если в 2023 году рубль укрепился почти на треть, то по итогам 2024 года он стал одной из самых слабых валют среди развивающихся стран. Что с ним произошло, каким будет движение российской валюты в 2025-м и при каких условиях мы можем увидеть курс в 120 рублей за доллар? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

    Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом и как это сказалось на всей конфигурации фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Время эпатажных фриков уходит

      Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

      3 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Русское кино набрало высоту

      2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

      21 комментарий
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как войти в новый год без тревоги

      Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............