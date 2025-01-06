Герои спецоперации прокладывают дорогу в российскую элиту

В 2024 году с помощью ветеранов СВО началось обновление российской управленческой элиты

Tекст: Андрей Резчиков

О запуске специальной кадровой и образовательной программы «Время героев» президент России Владимир Путин впервые объявил в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию год назад, в прошлом феврале, а прием заявок на участие в ней начался 1 марта 2024 года.

Эта идея впервые возникла у президента после встречи с молодыми участниками СВО в Петербурге – помочь проявившим себя участникам спецоперации, имеющим необходимые компетенции, выходить на ведущие позиции в госкомпаниях и госуправлении. Президент отмечал, что слово «элита» во многом дискредитировано теми, кто набил себе карманы в 1990-е, а подлинная элита – это те, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие преданность страны.

В ходе «Итогов года» в конце декабря Путин рассказывал об успехах результатах. На первый поток поступило 43 тыс. заявок, из которых было отобрано только 83, потому что от кандидатов требуется опыт административной работы и необходимое образование «для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств». Как пояснил президент, для работы с людьми должен быть талант и склонность, что тоже является одним из критериев отбора.

Дополнительный набор слушателей на второй поток заканчивается 15 января 2025 года. В него попадут те, кто показал наилучшие результаты в первой волне набора весной 2024 года, но не вошел в число 83 участников. Обучение второго потока начнется в мае 2025 года.

В ходе недавнего съезда «Единой России» Путин рекомендовал партии обратить особое внимание на проект «Время героев», напомнив, что подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе СВО и командир, и рядовой. «Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, да и страна в этом нуждается», – говорил президент. Путин предложил расширять проект и запускать аналогичные программы в регионах.

Та съезде президент рассказал о своей эмоциональной встрече с ребятами, которые проходят восстановление после тяжелых ранений. «Один хочет уже поучаствовать в программе «Время героев», а второй говорит, понимает, что не готов еще пока, он говорит: «Я понимаю, что нужны люди, которые имеют опыт определенный – общественной, государственной, муниципальной работы. У меня его нет». «У меня и образования нет, – прямо сказал, молодой парень такой, симпатичный, – но я хочу». Ищите таких людей. Найдите их, помогите им образование получить, опыт получить соответствующий», – сказал Путин.

«Образовательная программа «Время героев» – это верхушка айсберга в части внимания государства к ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции», – говорит Дмитрий Афанасьев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, участник проекта «Время героев». Он напоминает, что после возвращения с фронта у военных появилась возможность поступать без экзаменов в различные учебные заведения. Это позволяет повышать квалификацию и получать новую профессию.

«Среди тех, кто желает учиться дальше и хочет проявить себя, идет дополнительных точечный отбор.

СВО учит тому, что военным нужно выполнять поставленные задачи и работать на опережение. Поэтому многие уже сейчас обладают весьма уникальными навыками и умениями», – рассказывает спикер.

Одно из заметных преимуществ фронтовиков – это высокая степень освоения самой современной техники и принципов управления. «Все полученные бойцами навыки применимы в сфере экономики и госуправления. Таким образом «Время героев» – это программа, которая позволяет отбирать людей для формирования новой элиты страны», – считает Афанасьев.

Благодаря проекту во власть начали приходить люди, которые уже проявили себя во благо родины. «У них есть уникальный опыт. Это действительно наша новая элита. И мы понимаем, с каким рвением и желанием будут работать те, кто по велению сердца рисковал жизнью ради освобождения наших земель от противника», – добавляет политолог Никита Ляховецкий. –

«Это ответ на вопрос многих россиян о том, где будут наши герои после победы в СВО.

Когда у военных есть понятный путь построения карьеры – это снимает с повестки многие сложные вопросы в обществе. Таким образом герои СВО продолжат работать на благо России».

«В России существует несколько кадровых президентских проектов, в том числе так называемая «Школа губернаторов» (неофициальное название Высшей школы государственного управления РАНХиГС) и «Лидеры России», поэтому «Время героев» продолжает традицию подготовки кадров», – считает политолог Павел Данилин.

«Проект «Время героев» направлен на обновление и оздоровление элиты. Это ее кузница. Настоящие герои – это те, кто совершает подвиги на фронте и в тылу. Для людей, готовых пожертвовать жизнью ради Отечества, необходимы особые конкурсы и особая система продвижения наверх. Им нужна поддержка», – пояснил политолог.

Среди ярких назначений участников проекта эксперты отметили решение президента назначить своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе Героя ДНР Артема Жогу, а также утверждение ветерана СВО, героя России Артура Орлова председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». У Орлова за плечами опыт боевых действий не только на Украине, но и в Сирии.

Гвардии полковник Алексей Кондратьев получил мандат сенатора от Курской области, Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, а Герой России Владимир Сайбель стал замначальника департамента соцразвития ОАО «РЖД». Полковник Евгений Чинцов возглавил Гордуму Нижнего Новгорода. Еще 10 участников программы получили должности в администрации президента, федеральных и региональных органах власти, а также в госкомпаниях.

Данилин отметил также назначение бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области. «Помимо этого есть целый ряд слушателей программы, которые претендуют на новые назначения или уже получили их. Этот проект не сиюминутный, он рассчитан надолго, он необходим для нашей страны», – акцентирует Данилин.

В то же время Афанасьев напомнил, что после победы в Великой Отечественной войне государство прилагало значительные усилия для того, чтобы у фронтовиков были возможности учиться и получать новые профессии. То же самое происходит и с новым поколением ветеранов.

«В те годы из армии увольнялись миллионы человек, им предоставлялась возможность поступать без конкурса в различные учебные заведения, получать профессиональное образование. Тогда многие воспользовались таким социальным лифтом, – отметил собеседник. –

«Важно, чтобы участники СВО продолжали приносить пользу стране».

Эксперты ожидают, что в 2025 году программа «Время героев» станет более массовой . Во-первых, увеличится приток ветеранов с фронта, во-вторых – опыт участников СВО может быть востребован при реализации новых нацпроектов.