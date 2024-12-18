Врио главы Тамбовской области назвал запуск программы «Время героев» важным итогом года

Врио главы Тамбовской области Первышов: Прошедшие программу«Время героев» участники СВО уже начали работу в органах власти и госкомпаниях

Tекст: Олег Исайченко

«Один из важнейших итогов года – запуск кадровой программы «Время героев», – сказал Евгений Первышов, врио главы Тамбовской области. Он напомнил, что президент Владимир Путин объявил о старте программы в марте 2024 года. «Участники потока, по которому и я прохожу обучение, уже начали переходить на должности в органы власти и в госкомпании», – добавил врио губернатора.

Первышов назвал систему обучения «очень серьезной и эффективной». «Важно и то, что учебная программа после назначений не заканчивается: я и мои товарищи также имеем возможность знакомиться с успешными кейсами по управлению в различных регионах России, а также проходить стажировку у наших наставников», – поясняет он.

Спикер напомнил, что на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин поручил всем регионам продолжить работу с участниками СВО. В Тамбовской области к этой работе уже привлечены ведущие региональные вузы, которые составляют планы по подготовке и переобучению участников СВО по самым востребованным специальностям.

«В целом хочу отметить, что благодаря политике Владимира Путина в России создается эффективная система подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти, которая будет опираться в том числе и на участников спецоперации. Эти люди своим делом, своей службой доказали преданность стране», – заключил Первышов.

Напомним, «Время героев» – программа развития для участников СВО. Реализуется РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж» по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

«Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты: Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов», – отмечал глава государства в послании Федеральному собранию.