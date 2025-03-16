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    Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии
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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    23 комментария
    16 марта 2025, 18:47 • Новости дня

    Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича

    Зеленский уволил Баргилевича с поста главы Генштаба ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, уволив с должности Анатолия Баргилевича.

    Баргилевич, занимавший этот пост, теперь перейдет на должность главного инспектора Министерства обороны Украины, передает украинское издание «Страна» со ссылкой на указ Зеленского.

    На место главы Генштаба ВСУ назначен Андрей Гнатов, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба Украины.

    Ранее уволенный генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был отправлен в батальон резерва после неожиданного увольнения без объяснения причин.

    До этого новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров.

    13 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Джидде Украина представила США свои «красные линии» по мирному соглашению, включая непреклонность в вопросе вступления в НАТО, пишут СМИ.

    На встрече в Джидде между Украиной и Соединенными Штатами украинская делегация озвучила свои ключевые позиции относительно потенциального мирного соглашения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Европейская правда». Основной акцент был сделан на том, что вопрос вступления в НАТО не может быть снят с повестки дня.

    Источники издания отметили, что встреча не предполагала согласования окончательной позиции по мирному соглашению, однако украинская сторона подробно ознакомила американских партнеров с так называемыми «красными линиями». «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – приводит издание слова источника.

    Украина также заявила, что  не приемлет никаких ограничений численности своей армии и отвергает любые запреты на участие в международных организациях, таких как ЕС и НАТО. Кроме того, источник сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Россия «не должна иметь право вето по вопросу вступления Украины в эти организации».

    В своем Telegram-канале Ермак также заявил, что Украина не допустит замороженного конфликта. Он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность повторения формата «Минска-3» и стремится к урегулированию конфликта, при котором Европа будет активно вовлечена в мирный процесс. По его словам, США поддерживают такую позицию.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

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    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    14 марта 2025, 21:29 • Новости дня
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский своими заявлениями о завершении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фактически признал, что ее целью было убийство мирных граждан, гибель и сдача в плен собственных военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский заявлениями о том, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан.

    «Задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев?» – задала вопрос дипломат.

    В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ против мирных граждан в области и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ выполнили свои задачи в Курской области, намекнув на отступление из региона.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа предложил украинским военным, окруженным в Курской области сдаться, а также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Президент США ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    15 марта 2025, 18:38 • Новости дня
    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают варианты его устранения

    Подполье: Иностранцы в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранцы в окружении Владимира Зеленского обсуждают возможную «ликвидацию» главы киевского режима, сообщил источник в пророссийском подполье.

    Источник в пророссийском подполье сообщил, что иностранцы в окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы обсуждают его возможную «ликвидацию», передает РИА «Новости».

    По его словам, один из обсуждаемых сценариев предполагает, что Зеленский может «исчезнуть» без обвинений, если лидеры США и России договорятся. Если же нет, то он может стать жертвой отравления. Источник заявил, что иностранцы в окружении Зеленского открыто говорят о том, что живым он никому не нужен, потому что «слишком много знает и натворил».

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что США готовят замену для Зеленского с целью капитуляции Украины. Безуглая не исключает, что Зеленского могут попытаться устранить физически. Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что возможен сценарий его ликвидации и предполагает, что президент США может начать давление на окружение Зеленского для кадровых перестановок.

    Напомним, американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    Газета ВЗГЛЯД также рассматривала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.

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    14 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    @ od.npu.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Гончаренко сообщил, что Ганула расстреляли в центре Одессы, на Александровском проспекте. В него выстрелили дважды, и на теле убитого нашли татуировку, подтверждающую его личность, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале Mash указано, что Ганул также работал с одесским военкоматом и обвинялся в похищении людей. Есть сведения о его участии в избиении и запугивании людей, отказывавшихся мобилизоваться. Эти действия он снимал на видео и выкладывал в интернет.

    Последние два года он активно участвовал в преследованиях одесситов за разговоры на русском языке и поддерживал действия националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула в 2024 году.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

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    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


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    14 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Момент убийства украинского неонациста Ганула в Одессе попал на видео

    Момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе попал на видео

    Момент убийства украинского неонациста Ганула в Одессе попал на видео
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина произвел «контрольный» выстрел в голову Демьяна Ганула на глазах у прохожих, которые молча наблюдали за происходящим.

    Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором запечатлен момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула. На кадрах видно, как прохожий вынимает пистолет из сумки и стреляет Ганулу в затылок. Происходящее наблюдали другие люди, но никаких действий не предпринимали, передает «Лента.ру».

    Глава МВД Украины Клименко подтвердил факт убийства Ганула. Он заявил в Раде, что в Одессу уже отправлена следственно-оперативная группа из лучших работников Нацполиции, а также полк Национальной полиции для помощи в расследовании. Клименко подчеркнул, что взял дело под личный контроль.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула, в 2024 году.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году,

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    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    15 марта 2025, 15:19 • Новости дня
    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»

    Зеленский заявил об испытании Украиной ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета 1 тыс. км

    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украина провела успешные испытания ракеты «Длинный Нептун», достигающей цели на расстоянии до 1 тыс. км, ракета прошла боевое применение, заявил Владимир Зеленский.

    По словам главы киевского режима, Украина якобы провела испытание ракеты «Длинный Нептун»,которая уже прошла боевое применение. Зеленский заявил, что украинская ракета способна поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км, передает ТАСС.

    Ранее, в 2019 году, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина обладает такими крылатыми ракетами и планирует их поставки. Комплекс был разработан для поражения морских и береговых целей.

    Противокорабельная ракета «Нептун» – это дозвуковая ракета украинского производства, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Она была разработана киевским КБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35 и может запускаться с различных платформ, включая корабли, авиацию и наземные пусковые установки.

    Ранее в августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой может достигать 600–700 км.

    До этого на Украине сообщили, что конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун».

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, что реально происходит сегодня в украинской ракетной промышленности.

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    14 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг в ходе телефонного разговора обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о пощаде для полностью окруженных в Курской области сил ВСУ.

    «В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками – и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», – говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп написал, что провел 13 марта телефонный разговор с Путиным. Американский лидер заявил о высоких шансах на разрешение конфликта вокруг Украины. «У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу», – сообщил он.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. В среду российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

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    14 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская сторона нуждается в Запорожской АЭС, поскольку постройка компенсирующих мощностей для Киева – почти неподъемная задача. Поэтому офис Владимира Зеленского «тянет ручки к утраченным территориям», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    «Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

    Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

    Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

    Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

    Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

    «Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

    По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

    «Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

    Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.

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    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

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    15 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Замкомандира «Ахмата» заявил о продвижении ВС России в сторону Сум

    Замкомандир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России к украинскому городу Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

    На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

    Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

    Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

    Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

    Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

    Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

    Коментарии (9)
    14 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Лукашенко рассказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский ранее был ему как сын, передает ТАСС.

    «Володя как сын мне был, но поступил как гнида», – сказал Лукашенко. Так он ответил на вопрос ведущей, почему по-разному называет Зеленского – то Володей, то гнидой.

    Ранее Лукашенко уже называл Зеленского «гнидой» за то, что тот знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.

    Коментарии (10)
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