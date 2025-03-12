Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.19 комментариев
Генерала Красильникова отправили в батальон резерва после увольнения
Уволенный генерал-майор ВСУ Красильников отправился в резервный батальон
Уволенный генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был отправлен в батальон резерва после неожиданного увольнения без объяснения причин.
Генерал-майор Дмитрий Красильников, уволенный с поста главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, отправился в батальон резерва, передает РИА «Новости». Как сообщает телеканал «Общественное», Красильников заявил, что причины увольнения ему не объяснили. Приказ о его отставке был подписан 7 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова, которого обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Дмитрия Красильникова.