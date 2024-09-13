До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.6 комментариев
СК завел дело на генерала ВСУ за преступления в Курской области
СК завел дело на генерала ВСУ Красильникова за преступления в Курской области
СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области, сообщили в пресс-службе СК.
Как говорится в сообщении, СК возбудил уголовное дело в отношении командира управления «Северск» ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, обвиняемого по статьям об убийстве и покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, об умышленном повреждении чужого имущества, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы, передает РИА «Новости».
По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22-й бригады, 80-й отдельной ДШБ и 61-й отдельной мехбригады, а также других подразделений 6 августа незаконно пересекли госграницу России и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Также на дорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из Курской области.
В СК отметили, что из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства. «Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в сообщении.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии.