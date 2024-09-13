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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    32 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    9 комментариев
    13 сентября 2024, 16:04 • Новости дня

    СК завел дело на генерала ВСУ за преступления в Курской области

    СК завел дело на генерала ВСУ Красильникова за преступления в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области, сообщили в пресс-службе СК.

    Как говорится в сообщении, СК возбудил уголовное дело в отношении командира управления «Северск» ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, обвиняемого по статьям об убийстве и покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, об умышленном повреждении чужого имущества, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22-й бригады, 80-й отдельной ДШБ и 61-й отдельной мехбригады, а также других подразделений 6 августа незаконно пересекли госграницу России и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Также на дорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из Курской области.

    В СК отметили, что из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства. «Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в сообщении.

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии.

    12 сентября 2024, 17:32 • Новости дня
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    МИД: ВСУ построили подобие концлагерей для мирных жителей в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные устроили в оккупированных зонах Курской области схожие с концентрационными лагерями учреждения для местных жителей, не захотевших уезжать с территории, говорится в докладе МИД.

    В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад. 

    О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.

    Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.

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    11 сентября 2024, 08:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков, сообщили в силовом ведомстве.

    По информации источника, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    Известно, что украинские военнослужащие попали в окружение и, не имея припасов и боеприпасов, пытались отступить к своим позициям.

    По словам пленных, они потеряли связь со своим подразделением и заблудились. Российские морпехи обнаружили украинских штурмовиков и взяли их в плен.

    Ранее колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области.

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    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

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    11 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

    Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили об освобождении села Снагость в Курской области.

    «По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

    «ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

    По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать добровольного отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

    Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

    «При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

    Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

    Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    13 сентября 2024, 02:22 • Новости дня
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»

    Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева

    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска освободили от вооруженных сил Украины ряд населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

    Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

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    12 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Бяхово, Апанасовка, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Краснооктябрьское, Гордеевка, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

    Там добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции РЭБ.

    МО сообщает также, что за последние сутки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    В Минобороны добавили также, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.

    Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Борки, Зеленый Шлях, Дарьино, Косица, Малая Локня, Любимовка, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.

    Как уточнили в МО, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Должик, Журавка, Бояро-Лежачи, Белополье, Глухов, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Сумы, Свесса, Степановка, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь».

    Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.

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    11 сентября 2024, 02:34 • Новости дня
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    @ t.me/milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    Появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ, сообщили военкоры.

    Кадры  штурма села Снагость опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Авторы канала уточняют, что штурм захваченного российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками, передает «Лента.ру».

    Также появились сообщения о взятии  в плен украинских военных в Сняготи.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили свыше 11 тыс. 800 человек.

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    11 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Названа предварительная сумма ущерба АПК Курской области от атак ВСУ

    Смирнов: Предварительный ущерб АПК Курской области от украинских атак составляет десятки млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ составляет десятки млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается, заявил на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что, по предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия, передает ТАСС.

    Ранее было принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.

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    12 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами

    Посол России в США Антонов заявил о необходимости уничтожить украинских террористов

    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами
    @ Официальный новостной Telegram-канал посольства России в США

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию вокруг конфликта с Украиной, посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что договариваться с террористами невозможно, их надо уничтожать, фашизм нужно искоренять, как и в годы Великой Отечественной войны.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что США сами «загоняют себя все глубже в топь украинского конфликта», а политики в США «готовы пожертвовать благосостоянием» своих сограждан ради военной помощи Киеву. При этом от Украины требуют только «наращивать боестолкновение с российскими войсками».

    Оценивая разговоры о вероятном разрешении США Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, Антонов заявил: «Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам». Их целью Антонов считает желание США нанести России «пресловутое стратегическое поражение». Он подчеркнул, что подобные «планы неосуществимы».

    По его мнению, США «прокладывают путь» к Третьей мировой войне, но мало кто из американских политиков признает это, замалчивается и «невозможность для Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем».

    Москве приписывают «некие планы по захвату чуть ли не полмира». «При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая», – сказал он.

    Антонов считает, что США осознают «положение дел на поле боя» и видят, как российские силы «освобождают все новые населенные пункты». Однако, по его мнению, в США политики «крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».

    «Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», – заявил он.

    Крое того, Антонов предполагает, что «террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом». Украину настраиваются «на усиление атак по простым россиянам».

    «Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», – заявил Антонов.

    По его словам, «как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять», а «цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять». Он подчеркнул: «Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет».

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

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    12 сентября 2024, 20:02 • Новости дня
    МВД объявило в розыск проникших в Курскую область журналистов CNN и Rai

    МВД объявило в розыск журналистов CNN и Rai, а также двух украинских журналисток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Незаконно перешедших границу России журналиста CNN Ника Уолша и журналистку телеканала Rai Стефани Баттистини объявило в розыск российское МВД.

    Уолш разыскивается по статье Уголовного кодекса России, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу МВД. Также в базе значится Стефани Баттистини. Кроме того, объявлены в розыск украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко, на них также заведено дело о незаконном пересечении границы.

    До этого МИД России сообщал, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони выразили протест в связи с незаконным проникновением съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai через российскую госграницу.

    В августе ФСБ сообщила, что журналисты, перешедшие незаконно границу, будут объявлены в международный розыск. Дела завели против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

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    11 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области

    СК подозревает грузинского наемника Гамсахурдию в убийствах, терроризме и других тяжких преступлениях в Курской области

    СК завел дело на грузинского наемника Гамсахурдию за преступления в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Об этом сообщает ГВСУ СК РФ.

    «Главным военным следственным управлением в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости»

    По версии следствия, Гамсахурдия воевал на стороне ВСУ, вербовал наемников, а также участвовал в преступлениях против мирных жителей Курской области.

    Ранее другого грузинского наемника Мамуку Гацарелия осудили в ДНР за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России.

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    11 сентября 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
    ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла более 350 военных и 13 единиц бронетехники, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка, три БТРа, семь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, две установки РСЗО и 19 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила контратаку ВСУ в направлении Апанасовки, сорвала попытки атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки.

    Украинская сторона в результате действий группировки потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, 10 украинских боевиков попали в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

    Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмакова, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска поразили сосредоточения иностранных боевиков в Сумской области и резервов 22-й,41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Битицы, Глухова, Семеновки, Степановки, Сумов, Свессы, Песчаного, Павловки, Пустогорода, Радянского, Россоши, Раки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 тыс. 200 человек, 96 танков, 42 БМП, 77 БТР, 656 бронемашин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    11 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Захарова раскрыла истинный смысл «Курской авантюры» ВСУ

    Представитель МИД Захарова: «Курская авантюра» затевалась ВСУ, чтобы уничтожить мобилизованных украинцев

    Tекст: Константин Сергеев

    Настоящий, «истинный» смысл «Курской авантюры» ВСУ состоит в том, чтобы «уничтожить украинских мобилизованных». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, 6 сентября в Национальном музее истории Украины открылась выставка «За пределом своего родного края». Она посвящена операции ВСУ в Курской области.

    «Выставка эта, если о чем-то свидетельствует, то о том, что истинный смысл Курской авантюры ВСУ, это, на мой взгляд, скрываемая относительно мобилизованных украинцев реальная попытка их просто изничтожить», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Ранее в среду Захарова призвала международные структуры обратить внимание на преступления, теракты, которые украинские военнослужащие совершают на российской земле. Также представитель МИД обещала, что все эти факты обязательно фиксируются правоохранительными органами России.

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    11 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    В Курскую область отправили российский штурмовой батальон из Запорожья

    Губернатор Балицкий: Одно из подразделений ВС России из Запорожья решили направить в Курскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    Четвертый штурмовой батальон из Запорожской области был переброшен в Курскую область для укрепления российских позиций и оказания поддержки другим подразделениям, участвующим в боевых действиях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Как указал Балицкий в своем Telegram-канале, решение о переброске подразделения было принято с целью усиления российских позиций в Курской области. По его словам, для оказания необходимой помощи подразделению Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова предоставит все необходимое оборудование, в том числе средства для проведения воздушной разведки.

    В среду военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВС России на Курском направлении перешли к наступлению.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат.

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    12 сентября 2024, 11:10 • Новости дня
    Военкор заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

    Военкор Коц заявил об израсходовании ВСУ всех мотивированных бригад в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моральный дух военных ВСУ, которые находятся в Курской области, падает, заявил военкор Александр Коц.

    Он пообщался с попавшими в плен военными ВСУ. По оценке Коца, в самом начале нападения боевики были более подготовленными и мотивированными, чем те, кто зашел в регион позже.

    «Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях. В плен попадали, как правило, после ранения или по факту закончившегося БК», – сказал Коц в беседе с «Комсомольской правдой».

    Сейчас среди пленных в основном встречается «вялый пластилин», многие бойцы, скорее всего, были призваны в ВСУ несколько дней назад.

    Подобие обороны из таких военных может сделать только грамотный командир, а когда такого нет, она сразу дает слабину, пояснил Коц.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных.

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    11 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Россия потребовала от МАГАТЭ более жестко отреагировать на провокации Киева

    Постпред России в Вене Ульянов потребовал от МАГАТЭ более жестко отреагировать на провокации Украины в отношении Курской АЭС

    Россия потребовала от МАГАТЭ более жестко отреагировать на провокации Киева
    @ Росэнергоатом/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МАГАТЭ должно более жестко и внятно отреагировать на украинские провокации в отношении Курской АЭС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    На сессии Совета управляющих МАГАТЭ Ульянов поблагодарил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за посещение Курской АЭС, он выразил надежду, что заявления Гросси «остудят горячие головы» на Украине.

    «Вместе с тем не можем не отметить, что реакция на продолжающиеся ядерные провокации Киева должна быть более жесткой и внятной», – приводит слова Ульянова ТАСС.

    Ульянов отметил, что речь идет о реакции как руководства Секретариата МАГАТЭ, так и Совета управляющих. Он подчеркнул, что ситуация касается «угрозы ядерной катастрофы».

    Напомним, ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. В конце августа Гросси посетил Курскую АЭС. Он заявил, что его визит на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

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