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    27 января 2025, 19:30 • Общество

    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом

    Зеленский подпирает отступающие ВСУ генералом
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров?

    Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку войск (ОСГВ) «Хортица» в Донбассе. По его словам, речь идет о «самых жестоких направлениях боев». При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками, куда он был назначен в конце ноября минувшего года.

    Примечательно, что новую должность генерал получил спустя сутки после того, как Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Великая Новоселка в ДНР. Указывалось, что в операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после этого ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

    По мнению экспертов, именно эта перспектива и пугает Киев. «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, противник потерял важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС России способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    На этом фоне украинское руководство рассчитывает, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда, возможно, где-то на время наше наступление замедлится. Но резервы надо откуда-то брать, а их не хватает», – заметил аналитик.

    Политолог Лариса Шеслер также считает неслучайным новое назначение Драпатого вскоре после получения им поста командующего Сухопутными войсками ВСУ. «Судя по всему, Зеленский ищет ту «волшебную кнопку», которая позволит ему если не остановить, то хотя бы застопорить продвижение российских войск. Он надеется, что новый командующий позволит сделать так, чтобы российские войска не зашли в Днепропетровскую область и северную часть Запорожской области, то есть в Приднепровье», – поясняет она.

    «Более того, с этим связан и тот факт, что Сырский поменял буквально десятки комбригов за последний год. Зеленский и его офис ищут, кто же виноват в том, что украинские войска ежедневно сдают села, города, поселки, и после Авдеевки ушли уже достаточно далеко», – добавляет собеседница.

    Между тем эксперт обращает внимание на биографию Драпатого. «Он был одним из тех людей, кто в 2014 году ворвался на боевых машинах в Мариуполь, чтобы насильно подавить протесты мирных граждан. С этих событий и началась его большая военная карьера», – напоминает Шеслер.

    «За период СВО украинская сторона ставит ему в заслугу остановку наших сил в направлении Кривого Рога и на Харьковском направлении в районе Волчанска в марте 2022 года. При этом тот факт, что данное направление не было приоритетным для России, разумеется, все замалчивают»,

    – иронично замечает она. К слову, внимания заслуживает не только сам Драпатый, но и ОСВГ «Хортица», куда он был назначен командующим. «Эта группировка отличается совершенно самоубийственной тактикой ведения боевых действий», – детализирует аналитик.

    «Причем единственное, что в таких случаях меняется для ВСУ в военном плане, – это массовые потери собственных бойцов. Все это вызывает огромное недовольство в украинском обществе. Особенно порицается сейчас ложь о том, что позиции не сданы, никто не отступил. Даже самые проукраинские Telegram-каналы возмущены позицией власти о том, что Великая Новоселка еще не сдана, а это о многом говорит», – считает эксперт.

    Шеслер также указала на некоторый символизм в названии группы «Хортица». «Это один из символов украинского национализма и крупнейший остров на Днепре. Напомню, националисты упорно отделяют запорожское казачество от России и стремятся показать, что казаки никогда к нам отношения не имели. Поэтому разгром этой группировки станет для Украины идеологическим ударом», – заключила Шеслер.

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