Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта

Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Драпатого главой группировки «Хортица»

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Зеленский принял решение усилить командный состав украинских вооруженных сил на Донецком направлении, сообщает ТАСС. Для этого глава государства назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

Группировка «Хортица» играет ключевую роль в операциях на Донецком направлении, где продолжаются интенсивные военные действия. Назначение Драпатого на этот пост, предположительно, связано с необходимостью усиления управления на этом участке.

Драпатый, занимающий пост командующего Сухопутными войсками, продолжит исполнять свои обязанности, оставаясь ответственным за наибольшую часть вооруженных сил Украины, что подчеркивает доверие к нему со стороны командования и президента страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре прошлого года.