Участник программы «Время Героев» Головин возглавил «ЮНАРМИЮ»

Участник программы «Время Героев» Владислав Головин возглавил «ЮНАРМИЮ»

На XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Герой России и участник программы «Время Героев» Владислав Головин был избран начальником Главного штаба Движения. На мероприятии присутствовали представители государственных и общественных структур, включая начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова и первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майора Сергея Гусева.

На слете Гусев наградил государственных наградами и ведомственными знаками отличия руководителей «ЮНАРМИИ». Вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный передал знамя Движения Владиславу Головину. Новиков подчеркнул важность воспитания молодого поколения и выразил надежду, что Головин станет примером мужества и самоотдачи для юнармейцев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Головин родом из Кирова, он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 2020 году. С 2022 года он участвовал в освобождении Мариуполя и в сентябре того же года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он также является участником первого потока программы «Время героев», направленной на подготовку квалифицированных руководителей из числа участников СВО.

По словам Головина, его призвание – патриотическое воспитание детей и молодежи, акцентировав внимание на важности этой задачи в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. Он подчеркнул свою ответственность за будущее поколения и стремление к выполнению поставленных задач с преданностью делу.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов поддержал назначение Головина, отметив сотрудничество с «ЮНАРМИЕЙ» в рамках военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В 2024 году в отборочных этапах участвовали более 17 тыс. юнармейцев, и отряды вошли в тройку победителей финала.

Программа осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и управляется Высшей школой государственного управления Президентской академии.