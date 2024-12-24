  • Новость часаХуситы заявили об ударе по израильскому объекту гиперзвуковой ракетой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Внешняя политика Трампа начинает вселять большие надежды
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    Сломать гегемона. Еще раз об исторической миссии России
    Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    ВС России поразили военные аэродромы и арсеналы ВСУ
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    Эксперты оценили угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    15 комментариев
    24 декабря 2024, 17:56 • Новости дня

    Участник программы «Время Героев» Головин возглавил «ЮНАРМИЮ»

    Участник программы «Время Героев» Владислав Головин возглавил «ЮНАРМИЮ»

    Участник программы «Время Героев» Головин возглавил «ЮНАРМИЮ»
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Участник программы «Время Героев» Владислав Головин избран начальником Главного штаба «ЮНАРМИИ» на XI Всероссийском юнармейском слете в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

    На XI Всероссийском юнармейском внеочередном слете в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Герой России и участник программы «Время Героев» Владислав Головин был избран начальником Главного штаба Движения. На мероприятии присутствовали представители государственных и общественных структур, включая начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова и первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майора Сергея Гусева.

    На слете Гусев наградил государственных наградами и ведомственными знаками отличия руководителей «ЮНАРМИИ». Вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный передал знамя Движения Владиславу Головину. Новиков подчеркнул важность воспитания молодого поколения и выразил надежду, что Головин станет примером мужества и самоотдачи для юнармейцев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Головин родом из Кирова, он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 2020 году. С 2022 года он участвовал в освобождении Мариуполя и в сентябре того же года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он также является участником первого потока программы «Время героев», направленной на подготовку квалифицированных руководителей из числа участников СВО.

    По словам Головина, его призвание – патриотическое воспитание детей и молодежи, акцентировав внимание на важности этой задачи в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. Он подчеркнул свою ответственность за будущее поколения и стремление к выполнению поставленных задач с преданностью делу.

    Председатель правления Движения Первых Артур Орлов поддержал назначение Головина, отметив сотрудничество с «ЮНАРМИЕЙ» в рамках военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В 2024 году в отборочных этапах участвовали более 17 тыс. юнармейцев, и отряды вошли в тройку победителей финала.

    Программа осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и управляется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

    Коментарии (21)
    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (15)
    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    Коментарии (2)
    24 декабря 2024, 11:44 • Новости дня
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Прикубанский районный суд в Краснодаре признал подростка виновным по статье о хулиганстве за удар ножом сверстника и оштрафовал его на 30 тыс. рублей, после чего его выдворят из России вместе с родителями.

    Прикубанский райсуд вынес приговор подростку, ударившему ножом своего сверстника в ходе конфликта в школе. Суд признал его виновным по статье о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа составил 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе судов Краснодарского края добавили, что после уплаты штрафа подросток вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации. Это решение было принято с учетом возраста подсудимого и других обстоятельств дела.

    «Рассмотрев материалы, суд признал молодого человека виновным», – говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы судов. В тексте содержится информация о том, что меры были приняты для обеспечения безопасности в регионе и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства после инцидента в школе Краснодара, где ученик причинил ножевые ранения двум сверстникам, всего в конфликте пострадали пятеро детей.

    Прикубанский районный суд Краснодара избрал меру пресечения подростку, ограничив его действиями, но не арестовав.

    Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, обвиняемого в нападении.

    Коментарии (21)
    23 декабря 2024, 19:38 • Новости дня
    В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке WhatsApp
    В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке WhatsApp
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слухи о возможной блокировке популярного мессенджера WhatsApp не соответствуют действительности, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Боярский отметил, что на данный момент никакой информации на этот счет нет, передает ТАСС.

    Напомним, Роскомнадзор принудительно включил мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации в России.

    Ранее сообщалось, что Telegram и WhatsApp в 2024 году заняли ведущие позиции среди каналов получения новостей.

    Коментарии (11)
    24 декабря 2024, 06:58 • Новости дня
    Названы регионы России, в которых запретят майнинг

    Власти России постановили запретить майнинг в ряде регионов страны

    Названы регионы России, в которых запретят майнинг
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство вводит запрет на майнинг с 1 января в нескольких регионах, включая Дагестан, Чечню, а также новые регионы России, следует из соответствующего постановления.

    Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. Запрет касается Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Кроме того, часть территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края также подпадает под временные ограничения в периоды пикового энергопотребления. Для 2025 года эти периоды определены с 1 января по 15 марта, а в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.

    В постановлении указано, что будет запрещен майнинг цифровой валюты, включая участие в майнинг-пуле.

    Представители кабмина пояснили, что список регионов может корректироваться по решениям правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Основная цель ограничений – сохранение баланса энергопотребления в соответствии с запросами промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре был принят закон, который регулирует налогообложение цифровой валюты, включая майнинг. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак указывал, что майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии.

    Коментарии (14)
    24 декабря 2024, 10:31 • Новости дня
    МИД подтвердил крушение российского сухогруза в Средиземном море

    МИД подтвердил крушение российского сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море

    МИД подтвердил крушение российского сухогруза в Средиземном море
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отделении, 14 из 16 членов экипажа спасены, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

    В Telegram-канале ведомства подтверждено, что российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море.

    Причиной происшествия стал взрыв в машинном отделении судна, после чего оно затонуло в международных водах. Спасательные службы доставили их в порт Картахена в испанской провинции Мурсия.

    На место происшествия были направлены дежурные смены ДСКЦ, Ситцентра Минтранса и РЗУ, которые продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с соответствующими службами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении, были спасены 14 членов экипажа, а двое числятся пропавшими без вести.

    Коментарии (24)
    23 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев

    Около 1,45 млрд долларов российских активов заморожены в Швейцарии без участия владельцев

    Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Швейцарии без участия владельцев заморожены частные активы из России на сумму около 1,45 млрд долларов в рамках санкций.

    Как передает РИА «Новости», швейцарские власти заморозили около 1,45 млрд долларов частных активов из Российской Федерации без слушания их владельцев. Об этом сообщила глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике Швейцарии Антье Берчи. Эти действия осуществлены в рамках санкций против России.

    Швейцария, несмотря на то что не является членом ЕС и НАТО, с 24 февраля 2022 года присоединилась к большинству европейских санкций против России. В результате этого решения швейцарские власти заблокировали 7,9 млрд долларов российских частных активов. Из этой суммы средства на сумму 1,45 млрд долларов заморожены на так называемой суперпровизорной основе, когда решение принимается без участия и заслушивания владельцев активов.

    Помимо этого, Швейцария заблокировала активы российского Центробанка на сумму 7,4 млрд швейцарских франков, что составляет около 8,23 млрд долларов. Швейцарские власти продолжают внимательно следить за международными обсуждениями, касающимися возможности конфискации этих замороженных активов Российского государства и Центрального банка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    Коментарии (10)
    24 декабря 2024, 11:23 • Новости дня
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих, пишет Foreign Policy.

    Как сообщает Foreign Policy, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать коалицию европейских стран для развертывания сухопутных войск на Украине. По подсчетам автора издания, для этого потребуется направить минимум 25-30 тыс. военнослужащих, а с учетом ротации может потребоваться до 90 тыс. человек.

    Для реализации такой миссии Европе потребуется несколько месяцев на подготовку, включая общевойсковое обучение, говорится в материале. Также необходима четкая стратегия выхода, чтобы развертывание сил не стало постоянным, отмечает автор.

    Европейским странам потребуется компромисс, учитывая недостаточную готовность военного потенциала. Это может включать перераспределение сил из других миротворческих миссий, таких как на Западных Балканах или в Африке, а также вывод подразделений из миссий ООН на Ближнем Востоке, пишет FP.

    Подчеркивается, что поддержка США будет важна для успеха миссии, даже если Вашингтон не предоставит войска. Американская помощь потребуется в планировании, логистике и разведке, а размещение американских оперативных сил в Польше может усилить сдерживание, сказано в статье.

    Отмечается, что европейские войска должны быть готовы к масштабным боевым действиям против России, а механизированные бригады должны включать основные боевые танки, бронетранспортеры и системы противовоздушной обороны. Также необходимо присутствие боевой авиации в воздушном пространстве Украины.

    Ранее Reuters сообщало, что несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Коментарии (25)
    24 декабря 2024, 00:26 • Новости дня
    Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве

    Совет улемов ДУМ России отозвал фетву о многоженстве после реакции Генпрокуратуры

    Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После реакции Генпрокуратуры Совет улемов Духовного управления мусульман России решил отозвать фетву, разрешающую религиозное многоженство, сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов.

    Как сообщается в Telegram Аляутдинова, Совет улемов принял соответствующее решение «в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура призвала отменить фетву», а также «в связи с реакцией российской общественности». «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совет улемов принял фетву, которая разрешает религиозное многоженство для мусульман с соблюдением ряда условий.

    Муфтий Равиль Гайнутдин уверял, что фетва направлена на защиту жен и детей и не нарушает светские законы, так как касается только религиозных браков. В то же время политолог Илья Ухов заявил, что такой шаг, наоборот, может создать проблемы для женщин и детей.

    Богослов Сергей Худиев указал, что официальное признание полигамии государством означало бы, что за женщиной подразумевается заведомо более низкий статус. Полигамия также предполагает резкое социальное неравенство. Он подчеркнул, что среди мусульман абсолютное большинство браков является моногамными.

    Генеральная прокуратура России направила представление председателю ДУМ. По мнению надзорного ведомства, фетва противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики.

    Коментарии (52)
    24 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Скрывающийся от грузинского правосудия замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе, экс-заместитель министра внутренних дел Грузии, является организатором незаконного возвращения в Грузию в 2021 году Михаила Саакашвили, показал на судебном процессе в Тбилиси во вторник водитель трайлера, доставивший экс-президента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Водитель Элгуджа Цомая, который регулярно осуществлял перевозки продукции между Грузией и Украиной, рассказал, что познакомился в Киеве с Лорткипанидзе в ресторане.

    Вскоре после этого Лорткипанидзе связался с Цомая и попросил помочь доставить в Грузию Саакашвили.

    «Я согласился. В трайлере была молочная продукция. Недалеко от Одесского порта, после моего разговора с Лорткипанидзе, на какой-то черной машине с водителем по имени Юра приехал Саакашвили. Я пересадил его к себе. В моей машине есть кровать, на нее залез Саакашвили. Мы прошли в порту досмотр и въехали на судно. Когда мы добрались до Грузии, Саакашвили перебрался в холодильник», – рассказал Цомая.

    По его словам, в Грузии в порту Поти Саакашвили, несмотря на договоренности, никто не встретил.

    «Когда нас никто не встретил, я решил поехать в Абашу, там у меня дом. Потом повез Саакашвили в Тбилиси. По дороге я получил сообщение на телефон с просьбой присмотреть за ним. Не мог же я оставить его на улице? Купили еду, покушали. Я отвез его в Тбилиси на свою квартиру», – сказал водитель.

    «На второй день, когда я заливал в свою машину в Тбилиси бензин, меня остановила полиция и спросила, кто у меня дома. Повезли домой, там уже было много полиции. После этого я Саакашвили не видел», – рассказал Цомая.

    Саакашвили с момента ареста в октябре 2021 года отбывает шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Против него ведется еще несколько дел, включая незаконное пересечение границы. Экс-президент с жалобами на здоровье находится под арестом в тбилисской клинике «Вивамеди».

    Ранее сообщалось, как Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами. Позднее было названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной.

    Коментарии (8)
    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

    Коментарии (10)
    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

    Коментарии (13)
    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

    Коментарии (2)
    23 декабря 2024, 19:22 • Новости дня
    Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается

    Премьер Гренландии отверг возможность продажи острова после заявления Трампа

    Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
    @ Reinhard Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно заявил, что остров не будет продан, несмотря на слова избранного президента США Дональда Трампа о важности владения и контроля над Гренландией.

    «Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», – заявил он в интервью агентству Ritzau, передает ТАСС.

    При этом Эгеде подчеркнул, что Гренландия должна сохранять открытость для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с ближайшими соседями.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ради национальной безопасности и свободы во всем мире США считают необходимыми владение и контроль над Гренландией.

    Коментарии (19)
    23 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тыс. автомобилей в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Росстандарт объявил об отзыве более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

    Компания ООО «АГР» добровольно отзывает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo, сообщает ТАСС. Отзыв касается машин, проданных с 2014 по 2023 годы, чьи VIN-коды указаны в приложении к сообщению.

    Причиной отзыва стал риск накопления электростатического заряда на топливных магистралях автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Он может возникать при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низких температурах, ниже минус 35 градусов. В редких случаях это может привести к разрушению материала топливопровода.

    В сообщении также отмечается, что данная мера принята в рамках внутренней программы постоянного контроля состояния автомобилей. Владельцы указанных машин будут уведомлены и смогут обратиться в сервисные центры для устранения проблемы.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, концерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей, в которых выявлены недостатки.

    Коментарии (19)
    Главное
    США намерены построить две АЭС в Польше
    Шольц назвал нынешние времена «чертовски суровыми»
    Власти Грузии пообещали не допустить разделения общества на «правильных» и «русских»
    МИД обвинил Эстонию в создании очередей на границе
    Маск предложил «Википедии» 1 млрд долларов за новое название
    Телеведущая Татьяна Лазарева получила срок за пропаганду терроризма
    Подростка с родителями решили выдворить из России за нападение с ножом в школе

    Украина специально наносит газовый удар по европейцам

    Последняя надежда на сохранение транзита газа через Украину с нового года канула в лету. Украинский президент поставил крест даже на тех альтернативных вариантах, которые Киев сам раньше предлагал. Среди основных пострадавших – Венгрия, Словакия, Австрия, Молдавия и сама Украина. Что Россия уже сделала и может сделать еще для того, чтобы помочь европейцам и себе? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год показал украинцам их главного врага

    Жизнь украинцев в 2024 году значительно осложнилась. Повышены налоги и военные сборы, транспортные, медицинские и коммунальные услуги также дорожают. При этом ужесточение мобилизации и распространение феномена «бусификации» усиливают и без того колоссальное давление на общество. По мнению экспертов, все это привело к тому, что теперь украинцы воспринимают как главного врага не Россию, а офис Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Что делает «Орешник» принципиально новым оружием

    «Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед? Подробности

    Перейти в раздел

    Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима

    Молдавские власти категорически опровергают заявления Службы внешней разведки России о разработке Кишиневом плана военного вторжения Приднестровья. Однако есть целый ряд признаков и причин, по которым сведения российской разведки выглядят куда убедительнее оправданий Молдавии. Зачем президенту Молдавии Майе Санду идти на подобное обострение – и именно сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............