Путин: Участники программы «Время героев» – замечательные ребята

Путин назвал участников программы «Время героев» кадровым будущим страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин рассказал, как у него возникла идея создания платформы «Время героев».

«Такая идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном со студентами – участниками СВО, когда я посмотрел на них, то подумал: вот оно кадровое будущее страны. Так возникла идея создать платформу «Время героев». Не буду скрывать, когда я попросил коллег в администрации президента реализовать эту идею, они уже придумали название этой платформы. На мой взгляд, очень удачное это название», – сказал он.

«На первый поток поступило 43 тыс. заявок. Естественно, отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование и подходят по параметрам для будущей деятельности крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств», – сказал президент.

Путин добавил, что все наши ребята, которые сражаются за родину, отдают свои жизни, они все достойны. Но есть вопрос соответствия тому направлению деятельности, где они хотели бы себя видеть.

«Одно дело – воевать за родину, а другое – работать с людьми. Нужно иметь к этому определенный талант и склонность. Нам нужно из этой среды выбрать подходящих людей, которые хотят и могут работать в этих областях. Промашки пока нет ни одной, они замечательные ребята», – отметил Путин.

На второй этап программы «Время героев» уже поступило более 15 тыс. заявок, и прием продолжается.

Путин уточнил, что выпускники первого потока программы «Время героев» уже получили предложения о работе или работают, некоторые даже назначены руководителями регионов, чему президент очень рад.

«Я был недавно в центре реабилитации, там ребята с тяжелыми травмами, кто-то без руки, ноги. Но вы знаете, хочу сказать, что у них глаза горят, они хотят и готовы работать активно, и они могут это делать. Современные средства реабилитации позволяют это делать практически без всяких исключений и скидок на здоровье. Надо им только помочь», – сказал Путин.