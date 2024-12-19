Рогов сообщил о приказе группировке ВСУ в Курахово держаться до инаугурации Трампа

Tекст: Мария Иванова

Киев дал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» с о ссылкой на Рогова.

Он отметил, что российские войска продолжают окружать Курахово, освободив около 90% территории города. По словам Рогова, бои продолжаются в северо-западной части, в то время как восточные, южные и центральные районы уже под контролем российских сил. Оставшиеся украинские бойцы осознают, что их силы на исходе.

Курахово, находящееся в 46 километрах от Донецка, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находящийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне. Кроме того, российские войска завершили зачистку котла южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, как заявил генштаб вооруженных сил Украины.