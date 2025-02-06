Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
В Курахово задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ
В подвале в Курахово задержали связиста 72-й бригады ВСУ с минометными минами
В Курахове полицейские задержали 26-летнего связиста 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, скрывавшегося в подвале пострадавшего от артобстрелов дома, где также был обнаружен схрон с минометными минами.
Как передает ТАСС, в Курахове, городе на территории Донецкой Народной Республики, сотрудники полиции задержали военнослужащего ВСУ. Солдат был обнаружен в подвале одного из домов, поврежденных в результате артобстрелов.
В МВД сообщили, что задержанный – 26-летний связист 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военнослужащий был передан представителям военной комендатуры для дальнейших действий.
Кроме того, в подвале, где скрывался солдат, был найден схрон с минометными минами калибра 82 и 120 мм. Эти находки стали возможными благодаря оперативной информации, которая была проверена сотрудниками временного отдела полиции «Кураховский».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат, находящийся в Курахово, рассказал о подарке от украинской девочки; также сообщалось, что командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат; ранее российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово.