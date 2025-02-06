Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины рядом с Щербиновкой, Дзержинском, Водяным Вторым, Лысовкой, Гришино, Котлино, Успеновкой, Надеждинкой, Котляровкой, Ясеновым и Андреевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия.

В то же время в результате успешных действий подразделений группировки «Запад» освобожден Новомлынск в Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области и Ямполовки в ДНР, сообщил Конашенков.

Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Тихоновки, Белокузьминовки, Орехово-Василевки, Часова Яра, Константиновки и Дачного в ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили активное наступление. Они нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Богатыря, Разлива, Раздольного, Бурлацкого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

При этом потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777 и М198, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и нацгвардии под Ореховым, Малыми Щербаками, Каменским в Запорожской области, Токаревкой и Приднепровским в Херсонской области.

Противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, две машины пехоты и арторудие, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные российские войска освободили Крымское в ДНР.

За предыдущую неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.