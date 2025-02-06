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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    6 комментариев
    6 февраля 2025, 08:22 • Новости дня

    В Курахово задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ

    В подвале в Курахово задержали связиста 72-й бригады ВСУ с минометными минами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курахове полицейские задержали 26-летнего связиста 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, скрывавшегося в подвале пострадавшего от артобстрелов дома, где также был обнаружен схрон с минометными минами.

    Как передает ТАСС, в Курахове, городе на территории Донецкой Народной Республики, сотрудники полиции задержали военнослужащего ВСУ. Солдат был обнаружен в подвале одного из домов, поврежденных в результате артобстрелов.

    В МВД сообщили, что задержанный – 26-летний связист 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военнослужащий был передан представителям военной комендатуры для дальнейших действий.

    Кроме того, в подвале, где скрывался солдат, был найден схрон с минометными минами калибра 82 и 120 мм. Эти находки стали возможными благодаря оперативной информации, которая была проверена сотрудниками временного отдела полиции «Кураховский».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат, находящийся в Курахово, рассказал о подарке от украинской девочки; также сообщалось, что командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат; ранее российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово.

    5 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области

    Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.

    В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».

    До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.

    Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.

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    5 февраля 2025, 15:52 • Новости дня
    Россия расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Новомлынска

    Россия расширила зону контроля на правом берегу Оскола после освобождения Новомлынска

    Россия расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Новомлынска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска освободили село Новомлынск, расширив контроль на правом берегу реки Оскол, что позволяет готовиться к дальнейшему наступлению.

    Освобождение Новомлынска в Харьковской области увеличило контролируемую территорию на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА «Новости». По его словам, это позволит использовать дополнительные силы для подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

    Ганчев заявил, что освобождение Новомлынска способствовало улучшению позиции российских войск, что даст возможность для более активных маневров на правобережье Оскола.

    Кроме того, стало известно, что российские вооруженные силы продолжают переносить удары по укреплениям вооруженных сил Украины в Купянском районе. Атаки также направлены против мест скопления иностранных наемников и украинских боевиков, переброшенных в Харьковскую область из других мест. Ганчев сообщил, что артиллерия продолжает активные действия для ослабления позиций противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
    Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Барановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины рядом с Щербиновкой, Дзержинском, Водяным Вторым, Лысовкой, Гришино, Котлино, Успеновкой, Надеждинкой, Котляровкой, Ясеновым и Андреевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия.

    В то же время в результате успешных действий подразделений группировки «Запад» освобожден Новомлынск в Харьковской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области и Ямполовки в ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Тихоновки, Белокузьминовки, Орехово-Василевки, Часова Яра, Константиновки и Дачного в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили активное наступление. Они нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Богатыря, Разлива, Раздольного, Бурлацкого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    При этом потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777 и М198, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и нацгвардии под Ореховым, Малыми Щербаками, Каменским в Запорожской области, Токаревкой и Приднепровским в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, две машины пехоты и арторудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Крымское в ДНР.

    За предыдущую неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

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    5 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины, сообщили в Минобороны.

    Это произошло рядом с Богдановкой, Викторовкой, Гоголевкой, Гуево, Дарьино, Зазулевкой, Заолешенкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Марьевкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Погребками, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным и Южным.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Иволжанского, Искрисковщины, Мирлогов, Мирополья, Могрицы, Садков, Стецковкой, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За последнеие сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 бронемашин, три орудия полевой артиллерии и два миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 бронемашины, 1827 автомобилей, 409 арторудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 17 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    В среду стало известно что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

    А накануне подполье сообщало, что удары по ВСУ в Сумской области сорвали запланированное наступление в Курской области.

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России к «жесткому торгу» с США по Украине

    Рябков: Москва открыта к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по ситуации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, но первый шаг к нормализации отношений должен сделать президент США Дональд Трамп, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», – заявил Рябков.

    Рябков отметил успехи России в противостоянии политическому курсу администрации Джо Байдена и подчеркнул, что Россия смогла восстановить свои позиции в мировой геополитике. Он выразил мнение, что провал политики предыдущей администрации и смена политического руководства в США создают новые возможности для переговоров, следует из заявления Рябкова на сайте МИД России.

    Дипломат добавил, что теперь решения и выбор зависят от Дональда Трампа и его команды.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

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    6 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности к переговорам с Украиной

    Келин: Россия готова к переговорам на основе соглашения 2022 года и выборов на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин подтвердил готовность Москвы к серьезным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Я скажу, что мы готовы к очень серьезному разговору по этому поводу,» – приводит ТАСС слова дипломата.

    По словам Келина, Россия не отходит от своей позиции, изложенной в проекте мирного соглашения, обсуждавшегося в Стамбуле весной 2022 года. Дипломат отметил, что ВС России продолжают наступление, что укрепляет переговорную позицию Москвы.

    Посол подчеркнул, что успех переговоров во многом будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев. Он добавил, что Москве необходимо понять, какие вопросы будут подняты на предстоящих переговорах. «Насколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы,» – отметил Келин.

    Он подчеркнул, что из-за нелегитимности действующего президента Зеленского Москва будет настаивать на проведении президентских выборов на Украине.

    Накануне стало известно, что администрация Трампа собирается представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене, которая состоится на следующей неделе.

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    5 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    МЧС сообщило об эвакуации в Геническе после атаки БПЛА

    В Геническе после атаки дронов ВСУ эвакуировали 15 человек, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    В Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины 15 человек были эвакуированы, ВСУ также нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.

    Представитель МЧС Херсонской области заявил, что 15 человек были эвакуированы в Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте предполагаемых попаданий работают экстренные службы.

    Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий сообщил о нескольких ударах кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская. По его словам, атаки были направлены по приусадебным участкам. Кроме того, беспилотник атаковал вышку сотовой связи в селе Любимовка, повредив оборудование. В селе Бурчак беспилотник поразил гражданский автомобиль, а в селе Смелое был поврежден транспорт предприятия «Таврия-Энерго». Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших, возгораний не произошло.

    Ранее вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, а детей из второй эвакуировали.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в результате налета украинского беспилотника в Запорожской области ранения получили пятеро детей и водитель школьного автобуса.

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    5 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    ВСУ пытались уничтожить сдающихся украинских военных

    Пленный украинский солдат рассказал о попытке ВСУ ликвидировать его атакой беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Василий Павлюкович заявил о попытке ВСУ ликвидировать его с сослуживцами с помощью дрона, когда те решили сдаться в плен бойцам группировки «Север».

    Украинский военнослужащий Василий Павлюкович поделился с РИА «Новости» историей о том, как он и его сослуживцы пытались сдаться в плен, но стали мишенью для украинских беспилотников. По его словам, во время эвакуации они несли раненого, когда на них «пикировал беспилотник, судя по всему украинский». Павлюкович заявил, что действия дрона свидетельствовали о попытке их ликвидировать.

    Павлюкович также рассказал о принудительной мобилизации. Он подчеркнул, что большинство его сослуживцев были насильно призваны в армию, и лишь один человек в их взводе был добровольцем. Однако даже доброволец демобилизовался после обучения.

    Во время боевых действий подразделению Павлюковича поступил приказ на эвакуацию, но из-за обстрела они были вынуждены укрыться в блиндаже. В это время другие военнослужащие покинули свои позиции. Павлюкович отметил, что их рация не была «прошита» и не могла коммуницировать с другими, что затруднило координацию действий.

    В результате Павлюкович и его сослуживцы приняли решение сдаться в плен бойцам группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из лучших украинских операторов FPV-дронов был ликвидирован в зоне специальной военной операции, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о наказании за попытку бегства в Курской области, а солдат ВСУ призвал новобранцев к мятежу против командования.

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    6 февраля 2025, 06:10 • Новости дня
    В Крыму оценили смену риторики Зеленского в отношении России

    Политолог: Зеленский изменил риторику в отношении России, почувствовав неустойчивость

    Tекст: Максим Попов

    Изменения в риторике Зеленского обусловлены ощущением потери контроля из-за невозможности вернуть утраченные территории Украины, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

    По словам Джаралла, изменения в заявлениях украинского президента объясняются тем, что он почувствовал, как «почва уходит из-под ног», передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский признал невозможность возвращения всех утраченных территорий, отметив, что Украина не может рисковать жизнями миллионов людей ради результата, который может не оправдаться.

    «Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется «но» – и все слова снова становятся непонятны», – сказал Джаралла.

    Эксперт добавил, что Зеленский постепенно превращается в фигуру, от которой хотят избавиться, будь то через выборы или переворот. При этом Джаралла подчеркнул, что «все территории России будут освобождены – независимо от позиции любой западной марионетки в Киеве».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал требования Зеленского о передаче ядерного оружия Украине безумными.

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    5 февраля 2025, 13:17 • Новости дня
    ВС России поразили места обучения операторов дронов и специалистов РЭБ ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотиков, местам обучения операторов дронов и специалистов РЭБ, сообщили в Минобороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять американских снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников, перечислили в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 463 беспилотника, 590 ЗРК, 21 034 танка и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 218 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области.

    Накануне ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам, а днем ранее они поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

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    6 февраля 2025, 00:03 • Новости дня
    Украинские дроны повредили дома в Херсонской области

    В Херсонской области украинские БПЛА повредили три жилых дома

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки беспилотников на Генический район Херсонской области повреждены три жилых дома, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Как отметил Сальдо в своем Telegram, три жилых дома были повреждены в Геническом районе Херсонской области в результате атаки БПЛА. По его словам, удар пришелся на вечер среды. В результате были повреждены кровли, выбиты окна и поврежден легковой автомобиль.

    Сальдо подчеркнул, что жертв и раненых нет. На месте происшествия работали экстренные службы, которые устраняли последствия атаки и помогали эвакуированным, отметил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины 15 человек были эвакуированы.

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    5 февраля 2025, 14:03 • Новости дня
    Балицкий назвал терроризмом атаку ВСУ на школы в Запорожской области

    Балицкий заявил о проработке усиленных мер безопасности для школ Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал действия украинских войск, атакующих учебные учреждения, «циничным терроризмом», и заявил о необходимости усилить безопасность в школах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.

    Балицкий заявил, что власти региона примут дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Он назвал атаку ВСУ на учебные учреждения и нападение на школьный автобус «циничным терроризмом», который приравнял к фашизму.

    Ранее вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, детей из второй эвакуировали.

    До этого в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель.

    Сообщалось, что части дрона-камикадзе, атаковавшего школьный автобус в Запорожской области, планируется направить на экспертизу, предположительно, он иностранного производства.

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    5 февраля 2025, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум школам в Запорожской области

    ВСУ нанесли удары беспилотниками по двум школам в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, детей из второй эвакуировали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, ночью в среду была произведена атака на недействующую школу в селе Пологи, что привело к пожару. На место происшествия оперативно прибыла служба МЧС для тушения возгорания, передает ТАСС.

    Вторая атака произошла утром в селе Шевченково на территорию действующей школы, где в момент нападения находились 27 детей, которые были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

    Ранее в результате атаки получили ранения пятеро детей и водитель школьного автобуса в Запорожской области.

    Части дрона-камикадзе, который атаковал этот автобус, планируется направить на экспертизу, так как предположительно он иностранного производства.

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    6 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    ВСУ использовали заложника для разминирования в Новгродовке

    Украинские военные в ДНР использовали заложника для проверки на мины

    Tекст: Максим Попов

    В Новогродовке украинские военные захватили местного жителя для проверки помещений на наличие мин, подвергнув его издевательствам, включая разминирование под дулом оружия.

    В Новогродовке  украинские военные взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить помещения на наличие мин, передает РИА «Новости».

    Пострадавший Сергей Сиденко рассказал, что его вывели из подвала под дулами автоматов с поднятыми руками. Один из военных приказал ему открыть дверь, но вторая оказалась заперта. Тогда он велел выбить ее, и Сергею пришлось это сделать. Его повели по квартире, держа под прицелом, опасаясь, что в помещении могут быть мины.

    Также Сиденко и его брата подвергли издевательствам со стороны украинских военных. «Они раздели нас в подъезде, и я стоял на ступеньках. Один из военных, который был немного выше, на две ступеньки, выстрелил прямо под ноги моему брату. Пуля пролетела рядом с моей головой и попала брату под ноги», – добавил житель Новогродовки.

    Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками.

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    6 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Отряд «Буревестник» уничтожил 30 военных ВСУ за сутки

    БПЛА «Буревестник» уничтожил пять блиндажей и 30 бойцов ВСУ у Часова Яра за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшие сутки отряд БПЛА «Буревестник» уничтожил пять блиндажей и до 30 военнослужащих ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Молния-2» на Часовоярском направлении.

    Отряд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Буревестник» в составе Добровольческого корпуса сообщил о значительных успехах за прошедшие сутки на Часовоярском направлении, передает ТАСС. Согласно их заявлению, было уничтожено пять блиндажей и до тридцати военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов-камикадзе «Молния-2».

    Эти дроны, как уточняется, представляют собой усовершенствованную модель «Молния-1». Они имеют способность преодолевать расстояние до 50 километров и способны нести взрывчатую нагрузку весом до девяти килограммов. Это делает их эффективными инструментами для атак на укрепленные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударные дроны сорвали ротацию ВСУ в Часовом Яре, ВСУ начали массово эвакуировать раненых солдат из Часова Яра в ДНР, а также вывозили награбленное имущество на броневиках.

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