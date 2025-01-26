Российский штурмовик рассказал о встрече с 12-летней украинской девочкой в Курахово

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», российский штурмовик с позывным «Нифер» рассказал, как его группа обнаружила семью, скрывавшуюся от украинских военных, при зачистке пятиэтажного дома в Курахово, ДНР. Встреча с 12-летней девочкой, которая вместе с родителями скрывалась в доме, произвела на бойца сильное впечатление. «Она обняла нас, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», – рассказал «Нифер». В ответ штурмовик подарил девочке перстень от российской армии, который она повесила на шею.



Семья девочки оставалась в Курахово, ожидая помощи от российских военных, так как постоянно скрывалась от ВСУ. Штурмовик отметил, что не смог эвакуировать семью из-за задачи двигаться к заводоуправлению для выполнения основной миссии. По его словам, мирные жители микрорайона «Южный» доброжелательно встречали российских военных, рассказывая о плохом обращении со стороны ВСУ.

Об освобождении Курахово от украинских сил Минобороны РФ сообщило 6 января. Расположенный в 40 километрах от Донецка, город имеет стратегическое значение, открывая путь для дальнейшего продвижения российской армии в восточной части Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская полиция начала насильственно вывозить детей из Красноармейска, жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины и похищении детей солдатами ВСУ близ Куриловки, а пленный солдат ВСУ Михаил Дьяченко сообщил о массовых убийствах мирных жителей при отступлении из Вишневого в ДНР.